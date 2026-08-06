Ola de calor histórica en Europa: así refrescan a los caballos para combatir temperaturas mayores a 40°C

En Croacia, los caballos se refrescan del calor nadando en el mar

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En la isla croata de Brač, un grupo de turistas encontró una forma poco convencional de escapar del calor: montar a caballo directamente en el mar. “Es una manera de escapar de la ciudad, salir a la naturaleza y pasar tiempo con los animales. Fue muy relajante y ayudó con el calor”, contó Marijela Lagator, turista de Split, quien probó la experiencia por primera vez esta semana en Supetar.

Lara Grbac, de 14 años, monta al caballo "Perlaz" en el mar para refrescarse durante la ola de calor histórica que golpea a Europa, en Supetar, isla de Brač, Croacia, el 5 de agosto de 2026. (REUTERS/Antonio Bronic)

El dueño del rancho, Stiven Razmilić, explicó que desarrolló la idea a partir de sus propias salidas de infancia a la playa con caballos en días de calor extremo: “Los caballos toleran mejor el frío que el calor, así que refrescarse en el mar les sienta perfecto”, dijo.

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Un hombre monta al caballo "Perlaz" en el mar para refrescarse durante la ola de calor histórica que golpea a Europa, en Supetar, isla de Brač, Croacia, el 5 de agosto de 2026. (REUTERS/Antonio Bronic)

Emanuela Lagator monta al caballo "Perlaz" en el mar para refrescarse durante la ola de calor histórica que golpea a Europa, en Supetar, isla de Brač, Croacia, el 5 de agosto de 2026. (REUTERS/Antonio Bronic)

La escena resume el desafío que enfrenta buena parte del continente: una ola de calor histórica que elevó las temperaturas por encima de los 40°C en varios países, con advertencias sanitarias para millones de personas, mientras la sequía golpea cosechas, la producción de energía nuclear y el transporte fluvial desde Austria hasta Hungría.

Italia, en alerta sanitaria total por primera vez este año

Una mujer sostiene a un bebé junto a un chorro de agua en la Fontana della Barcaccia, mientras Italia pone en alerta roja a todas sus principales ciudades por la ola de calor histórica que golpea a Europa, en Roma, Italia, el 6 de agosto de 2026. (REUTERS/Claudia Chieppa)

El Ministerio de Salud italiano puso en alerta roja a las 27 ciudades monitoreadas por su sistema nacional de vigilancia del calor, desde Trieste hasta Palermo, en la primera vez este año que toda la red queda simultáneamente bajo el nivel de advertencia más alto. Las autoridades instaron a evitar la luz solar directa en las horas de más calor y ampliaron los horarios nocturnos de sitios como el Coliseo y el Panteón de Roma, donde se instalaron ventiladores con bruma refrescante y puntos de atención médica adicionales.

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Austria bate su récord histórico

Pasto quemado por el sol en medio de las altas temperaturas y la falta de lluvias que llevaron a Austria a batir su récord histórico de calor, en Viena, Austria, el 6 de agosto de 2026. (REUTERS/Elisabeth Mandl)

Las temperaturas más intensas se registraron en Austria, donde el termómetro alcanzó los 41,2°C el miércoles en Bad Deutsch-Altenburg, cerca de la frontera con Eslovaquia, la marca más alta jamás registrada en el país, según GeoSphere Austria. El climatólogo Alexander Orlik señaló que algunas zonas no atravesaban condiciones tan secas desde 1885. La sequía golpea también las cosechas: la de cereales cayó un 18,4% respecto de 2025, y en los Alpes austríacos la necesidad de bajar antes el ganado de los pastos amenaza con dejar reservas de forraje insuficientes para el invierno.

Hungría raciona electricidad y frena trenes de carga

Una imagen tomada desde un dron muestra a varias personas caminando al pie de uno de los pilares del puente Margaret, que ha quedado al descubierto debido al mínimo histórico del río Danubio, que también obligó a Hungría a racionar electricidad, en Budapest, Hungría, el 4 de agosto de 2026. (REUTERS/Marton Monus)

En Hungría, la sequía prolongada y el mínimo histórico del Danubio afectaron gravemente a la única central nuclear del país, que redujo su producción a apenas el 10% de lo normal. El gobierno introdujo medidas de emergencia: pidió a hogares e industrias reducir el consumo eléctrico entre las 17:00 y las 22:00, prohibió la circulación de trenes de carga en ese horario, apagó la iluminación decorativa de monumentos en Budapest y canceló las sesiones parlamentarias de la semana. Empresas como Mol, Gedeon Richter, Suzuki, Mercedes-Benz, Audi y BMW anunciaron recortes en el uso de electricidad. Budapest registró además, el miércoles por la noche, su mínima nocturna más alta jamás medida: apenas bajó a 28°C.

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El Danubio, en mínimos históricos

Los restos de un buque de guerra alemán de la Segunda Guerra Mundial emergen debido a la sequía histórica del Danubio, frente a Djerdap II, una gran represa del río entre Rumania y Serbia, cerca de Prahovo, Serbia, el martes 4 de agosto de 2026. (AP Foto/Darko Vojinovic)

El segundo río más largo de Europa, que recorre diez países desde Alemania hasta el mar Negro, cayó a niveles históricamente bajos, dejando al descubierto restos de mamuts y pecios de la Segunda Guerra Mundial. En Hungría, once cruceros fluviales quedaron varados y la mayoría de los barcos de carga debió interrumpir su trayectoria, aunque el nivel del río comenzó a crecer lentamente desde el martes. En Rumanía, el Ejército continúa con trabajos de ingeniería —incluida la voladura de rocas en el fondo del río— para intentar elevar el caudal y evitar el apagado total de la única central nuclear del país, que aporta el 20% del consumo eléctrico nacional y ya desconectó uno de sus dos reactores el pasado día 28. Bucarest, además, comunicará a la Unión Europea que retrasará el cierre de sus plantas de carbón debido a la crisis.

En Eslovenia, la central nuclear de Krsko —de uso conjunto con Croacia— comenzó a reducir gradualmente la potencia de su reactor por la baja del caudal y la mayor temperatura del agua del río Sava. Las autoridades de Moldavia y Ucrania, por su parte, evalúan en conjunto el nivel anormalmente bajo del río Dniéster.

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Francia, entre la sequía y los incendios

FOTO DE ARCHIVO - Personas observan un incendio forestal que arde en la vegetación de montaña desde hace varios días, en medio de la ola de calor que afecta a gran parte del país, en Die, departamento de Drôme, Francia, el 9 de julio de 2026. (REUTERS/Manon Cruz)

El Ministerio de Agricultura francés informó que 98 de los 101 departamentos del país están en sequía, 57 de ellos en situación de crisis con restricciones de agua. El calor adelantará la vendimia del champán a una fecha récord, el 12 de agosto. En el sureste, los bomberos mantienen una amplia presencia en la región de Var tras un incendio que ya quemó más de 60 kilómetros cuadrados desde el 20 de julio, el mayor en la zona en las últimas décadas, aunque las autoridades advirtieron que podría reavivarse por los fuertes vientos y la sequedad extrema.

Alemania y los Países Bajos, en alerta por sus ríos

Nenúfares forman pequeñas islas en la laguna Mattheiser, donde el nivel del agua ha descendido y la orilla está casi seca tras varios días con mucho calor, en Trier, Alemania, el 6 de agosto de 2026. (Harald Tittel/dpa via AP)

El nivel del Rin y otros ríos alemanes sigue en descenso, lo que llevó al ministro de Transporte, Steffen Bilger, a reunirse el jueves con organizaciones afectadas por los desafíos que el bajo caudal plantea al transporte fluvial y la industria. En los Países Bajos, las autoridades cerraron por primera vez las esclusas del río Nuevo Mosa, en la región de Róterdam, una medida inédita que restringe la navegación y prohíbe la extracción de agua superficial en el oeste del país, con el objetivo de frenar la intrusión de agua salada y proteger la estabilidad de los diques.

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Reino Unido, ante su peor cosecha

Una persona se protege del sol con una sombrilla mientras camina cerca de la Torre Isabel —más conocida como Big Ben— y el Parlamento británico, en medio de las condiciones de sequía que persisten en gran parte del Reino Unido, en Londres, el 29 de julio de 2026. (REUTERS/Toby Melville)

La cosecha de este año podría ser la peor registrada en el Reino Unido debido a un verano “brutal”, según un análisis de la Unidad de Inteligencia sobre Energía y Clima (ECIU), que estimó que el calor podría haber reducido la cosecha de cereales y semillas oleaginosas en 2,5 millones de toneladas, con un costo de 390 millones de libras (456 millones de euros) para los agricultores.

Según el Monitor Climático de Reuters, el promedio de las máximas en Europa occidental durante julio estuvo 4,4°C por encima de la norma histórica del mes, lo que —de confirmarse los datos provisorios— representaría la mayor anomalía térmica registrada desde 1961.

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(Con información de Reuters, AP, EFE)