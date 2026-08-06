Quién es Sophie Cunningham, la basquetbolista que rechaza a las deportistas trans y se hizo viral

Sophie Cunningham, escolta de Indiana Fever en la WNBA, quedó en el centro del debate por sus declaraciones sobre atletas transgénero en competencias femeninas (Trevor Ruszkowski-Imagn Images)

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Sophie Cunningham, escolta de Indiana Fever en la WNBA —la principal liga profesional femenina de básquetbol de Estados Unidos—, se convirtió en los últimos meses en una de las figuras más polarizantes del deporte profesional estadounidense. Su nombre circula en medios, redes sociales y estadios no solo por lo que ocurre dentro de la cancha, sino por sus declaraciones sobre la participación de atletas transgénero en competencias femeninas.

Cunningham tiene 29 años, nació en Columbia, Missouri, y es hija de dos deportistas: su padre, Jim, fue jugador de fútbol americano, y su madre, Paula, compitió en atletismo. Esa herencia deportiva marcó su trayectoria desde temprano. Fuera del deporte, construyó una presencia activa en redes sociales donde mezcla contenido de básquetbol con aspectos de su vida cotidiana, lo que le permitió proyectar una imagen pública reconocible más allá del parquet.

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Esta visibilidad construida en redes amplificó el alcance de sus declaraciones sobre los límites de la inclusión de mujeres trans en competencias femeninas. Esa controversia ya dividía a activistas, científicos, dirigentes deportivos y atletas, y Cunningham eligió intervenir sin matices, lo que le valió tanto un respaldo masivo en sectores conservadores como una ola de críticas y protestas en los estadios donde juega.

La visibilidad de Sophie Cunningham en redes sociales amplificó el alcance de su postura sobre la inclusión de mujeres trans en el deporte femenino (Jerome Miron-Imagn Images)

Por qué se hizo viral Sophie Cunningham

La viralidad de Sophie Cunningham no nació de un solo episodio, sino de una acumulación de momentos de alta visibilidad que se reforzaron entre sí. En un partido entre Indiana Fever y Phoenix Mercury, intervino en una disputa entre Caitlin Clark y DeWanna Bonner y respondió a los insultos de Bonner mirándola fijamente y señalándola con el dedo durante 22 segundos, sin pronunciar una palabra. La escena se viralizó en redes y se convirtió en uno de los momentos más comentados de la temporada.

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Ese episodio ya la había instalado en la conversación pública cuando sus declaraciones sobre atletas transgénero amplificaron su exposición a otra escala. Sus comentarios generaron reacciones inmediatas dentro y fuera del deporte. Colectivos transgénero se movilizaron frente a los estadios en partidos consecutivos de Fever: primero en Seattle, antes del encuentro ante Seattle Storm, y luego en Portland, ante Portland Fire, con manifestaciones de unas dos decenas de participantes cada una según reportó Associated Press. En el segundo, Cunningham fue recibida con abucheos al ingresar a la cancha, mientras parte del público agitaba banderas con los colores rosa, azul y blanco de la bandera transgénero.

Se anunció además una tercera manifestación para Minneapolis, con motivo del partido ante las Minnesota Lynx. En Seattle, la WNBA suspendió por cinco partidos y multó a la copropietaria de las Storm, Celeste Keaton, tras un altercado con dos simpatizantes de Cunningham que ingresaron al estadio con carteles. La notoriedad de la jugadora también se trasladó al mercado: el 24 de julio de 2026, Adidas lanzó las Crazy Energy “Sophie Cunningham” PE, su primera zapatilla exclusiva, y gran parte de los talles disponibles se agotaron en cuestión de horas.

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La viralidad de Sophie Cunningham creció tras el cruce con DeWanna Bonner en el partido entre Indiana Fever y Phoenix Mercury (X)

Cuál es su postura sobre las personas trans

Sophie Cunningham expresó en una entrevista con ESPN: “Quiero proteger a las niñas jóvenes en el vestuario o en el deporte, que no deberían tener que enfrentarse a hombres biológicos”. Días después de que sus comentarios circularan en medios, ratificó esa posición sin modificarla: “Recibí muchas críticas por supuestamente odiar a las personas trans. Y yo digo: ‘Nunca dije eso’. Creo que estoy aquí para extender amor. Pero también creo que con ese amor viene la verdad, la honestidad. Dije lo que dije, creo que es de sentido común, siempre creeré en eso, es realmente importante proteger a los niños, y eso incluye a las niñas pequeñas”, según reprodujo Yahoo Sports.

Su postura recibió apoyos y réplicas en distintos sectores del deporte. La tenista Aryna Sabalenka, número uno del ranking mundial, se pronunció a favor de mantener la equidad en el circuito femenino: “Biológicamente, los hombres son mucho más fuertes que las mujeres, así que no me parecería justo que una mujer compitiera contra un hombre biológico”, afirmó. Por su parte, la exatleta olímpica australiana Kristi Miller, que realizó su transición de género, respondió con argumentos científicos: afirmó que la terapia hormonal reduce la fuerza y resistencia a parámetros femeninos y que “la equidad y la inclusión pueden coexistir con políticas basadas en evidencia”.

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La entrenadora de las Fever, Stephanie White, también adoptó una postura diferente a la de su jugadora. “No creo que la exclusión sea nunca una respuesta”, afirmó White, y agregó: “Tenemos que ser capaces de liderar con conversación”.

Las protestas por los dichos de Sophie Cunningham sobre personas trans se repitieron en partidos de Indiana Fever en Seattle y Portland (Steven Bisig-Imagn Images/File Photo)

La carrera de Sophie Cunningham

La trayectoria deportiva de Sophie Cunningham arrancó en la Universidad de Missouri, donde jugó cuatro temporadas con las Tigers, el equipo femenino de básquetbol de la institución. Al cabo de ese ciclo, la escolta se había convertido en la máxima anotadora histórica del programa, con 2.187 puntos, con promedios de 17 puntos, 5,4 rebotes y 3 asistencias en 129 partidos como titular.

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Ese desempeño la llevó al Draft de la WNBA de 2019, donde Phoenix Mercury la seleccionó con el número 13 de la segunda ronda. En Arizona pasó seis temporadas: comenzó como jugadora de rotación y se consolidó como especialista en lanzamientos de larga distancia.

A principios de 2025, Cunningham fue transferida a Indiana Fever. Allí desarrolló un rol basado en los aportes ofensivos desde el banco, la intensidad defensiva y una personalidad que rápidamente la volvió una de las jugadoras más visibles del equipo.

En la actual temporada registra promedios de 9,3 puntos, 2,3 rebotes y 1,4 asistencias por partido, con un 45,2% de efectividad en triples, la segunda mejor marca de la liga por detrás del 48,1% de Antonia Delaere. A nivel de carrera, desde su llegada a la liga, acumula 8 puntos, 2,8 rebotes y 1,4 asistencias de promedio.

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