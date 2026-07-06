Panamá se consolida entre los mayores consumidores de pollo en la región latinoamericana

El pollo continúa siendo una de las proteínas más baratas en el mercado panameño. Foto: YouTube

Una de cada tres órdenes de restaurantes registradas en Panamá incluye pollo, situando al país en el cuarto lugar entre los países latinoamericanos con mayor consumo de esta proteína, siendo los sábados los días de mayor demanda.

Los panameños preparan el pollo de diferentes maneras, ya sea en un típico plato de sancocho, en nuggets y en presas de pollo frito, entre otras opciones.

En el país el consumo de pollo per cápita anual es 115 libras, unas 52.1 kilos, mientras que la producción en 2025 fue de 529 millones de libras, y ese año se importaron 12,471,361 kilogramos de carne de pollo procedente de Estados Unidos, registran los datos de la Asociación Nacional de Avicultores (Anavip).

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Panamá se consolida como uno de los mayores consumidores de carne de pollo en América Latina, superando ampliamente a otros países de la región y relegando a la carne de res a un segundo plano en la dieta local.

De acuerdo con datos de la Anavip, este indicador se ha mantenido en ascenso durante los últimos cinco años, ubicando al país entre los líderes en consumo per cápita de esta proteína, junto a Perú.

La producción nacional de pollo llegó a los 229 millones de kilogramos en 2024, de acuerdo con la Asociación Nacional de Avicultores.

La preferencia por la carne de pollo responde tanto a factores económicos como nutricionales. Según el portal agrícola Cátedra Avícola Latam, Panamá y Perú lideran el ranking latinoamericano, seguidos por Argentina, Bolivia y República Dominicana, todos con consumos superiores a los 40 kilos por persona.

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En contraste, el promedio regional se sitúa en torno a los 41 kilos anuales por habitante, de acuerdo con el último informe del Instituto Latinoamericano del Pollo (ILP/ALA).

El reporte de ILP/ALA también subraya que la producción latinoamericana de carne de pollo alcanzó 29,9 millones de toneladas en 2025, con más de 26 millones de toneladas consumidas localmente y un crecimiento acumulado de más del 9% en cinco años.

El crecimiento de la producción local, sumado a la exportación hacia mercados vecinos como Costa Rica, Guatemala y Honduras, ha fortalecido el sector, aunque persisten desafíos asociados a la competencia internacional y la volatilidad de los insumos.

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El fenómeno del pollo como proteína preferida se extiende por toda la región. El ILP/ALA subrayó que el Día Latinoamericano del Pollo, celebrado el primer viernes de julio, destaca la importancia de este producto en la seguridad alimentaria y la economía de América Latina, que genera tres de cada diez kilos de pollo a nivel global.

Las granjas avícolas gozan de un mercado en pleno crecimiento. REUTERS/Diego Vara

La proteína aviar cubre más del 70% del consumo nacional en países como Perú, consolidando su papel en la dieta regional.

Entre los acompañamientos más frecuentes elegidos por los consumidores en Panamá destacan las mollejas, la chicha de fruta natural y las tortillitas rellenas, demostrando cómo los sabores locales continúan ocupando un lugar importante dentro de los hábitos de consumo de los panameños, señaló Cristan Tello, Head de Marketing de la plataforma Pedidos Ya.

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Este comportamiento también se refleja en la evolución de la categoría, que registró un crecimiento de 18.61% entre julio de 2025 y junio de 2026, en comparación con el mismo período del año anterior.

“Vemos como convive en propuestas tradicionales y también en nuevas tendencias gastronómicas, especialmente en ocasiones de consumo como eventos deportivos”, señaló Tello.

Según los datos analizados por la plataforma de tecnología líder en delivery y quick-commerce en América Latina, durante los eventos deportivos de alta convocatoria, los pedidos que incluyen esta proteína pueden llegar a representar cerca de tres de cada diez órdenes realizadas.

El pollo frito es el preferido entre los panameños, de acuerdo con la plataforma digital. (Cortesía)

De acuerdo con la Anavip, la producción nacional de pollo llegó a los 229 millones de kilogramos en 2024, lo que representó un incremento del 4,5% respecto al año anterior. En total, se producen alrededor de 112 millones de pollos enteros para el consumo local.

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