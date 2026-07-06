Honduras registra aumento de solicitudes de asilo de extranjeros según ACNUR

Honduras registró 716 solicitudes de asilo de extranjeros en el último año, una cifra que cuadruplica los registros previos. EFE/ José Valle

Un total de 262,913 hondureños se encontraban en 2025 fuera del país en condición de necesidad de protección internacional, según un documento. De ellos, 94,449 ya habían sido reconocidos como refugiados y 168,464 seguían como solicitantes de asilo en distintos países.

La cifra equivale a más de cinco veces la registrada hace una década y refleja una salida sostenida de hondureños hacia el extranjero, principalmente hacia Estados Unidos y México, en busca de seguridad y mejores condiciones de vida. ACNUR también señaló una disminución del 22% frente al año anterior.

Honduras, a la vez, registró un aumento en las solicitudes de asilo de ciudadanos extranjeros. Entre el uno de enero y el 31 de diciembre del último año, se contabilizaron 716 solicitudes, una cifra que cuadruplica los registros previos.

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Solicitudes de asilo de extranjeros en Honduras

Actualmente, unas 270 personas extranjeras han sido reconocidas como refugiadas en el país. ACNUR indicó que, aunque el número sigue por debajo del de otras naciones de la región, la tendencia es ascendente.

Según ACNUR, este comportamiento responde a dinámicas regionales de movilidad humana, en las que Honduras empieza a desempeñar un papel más activo como país de tránsito y, en algunos casos, de destino.

La representante de ACNUR en Honduras, Kathryn Lo, explicó que la mayoría de las personas que solicitan protección internacional en el país provienen de Nicaragua, Cuba, Colombia, Ecuador y Venezuela.

Unas 270 personas extranjeras fueron reconocidas como refugiadas en Honduras, en una tendencia ascendente señalada por ACNUR.

Según detalló, en muchos casos se trata de familias completas que huyen de crisis y violencia, lo que ha contribuido al aumento de las solicitudes de refugio.

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La funcionaria agregó que el contexto social del país y la percepción de hospitalidad por parte de la población hondureña también influyen en la decisión de algunos migrantes de solicitar asilo en territorio nacional.

El informe señala que el aumento simultáneo de salidas de hondureños y llegadas de extranjeros refleja una transformación de los flujos migratorios en Centroamérica, donde los países ya no solo funcionan como emisores de población, sino también como espacios de tránsito y acogida.

Flujo migratorio

ACNUR advirtió que este escenario plantea retos en materia de atención humanitaria, fortalecimiento institucional y protección de personas en condición de vulnerabilidad, en un contexto regional marcado por crisis prolongadas y desplazamientos forzados.

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Unas 270 personas extranjeras fueron reconocidas como refugiadas en Honduras, en una tendencia ascendente señalada por ACNUR.

Desde ACNUR, Honduras se ha convertido en un punto clave dentro de las rutas migratorias mixtas, donde confluyen personas que salen de sus países por violencia, crisis económicas o persecución, y otras que atraviesan el territorio con destino hacia Norteamérica.

Este comportamiento ha obligado a reforzar los mecanismos de registro y atención en frontera, así como la coordinación entre instituciones nacionales y agencias humanitarias.

Especialistas en movilidad humana señalan que el incremento de solicitudes de asilo también está relacionado con la mayor difusión de información sobre derechos de protección internacional, lo que ha permitido que más personas conozcan los procedimientos legales disponibles. A esto se suma el uso de redes comunitarias de migrantes, que facilitan la llegada y orientación de nuevos solicitantes dentro del país. La migración sigue siendo una tarea pendiente en la región.

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