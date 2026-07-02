Panamá promueve la protección y conservación regional de las tortugas marinas en conferencia internacional

La Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas (CIT) constituye el principal instrumento internacional en el hemisferio occidental para la protección de las especies. (Magnific)

Panamá participa en la XII Conferencia de las Partes (COP12) de la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas (CIT), evento que se desarrolla en Lima, Perú, con una agenda centrada en la coordinación de los esfuerzos en la región de la CIT en la protección de éstas emblemáticas especies migratorias.

La delegación istmeña interviene en las sesiones técnicas y de toma de decisiones que buscan definir las acciones regionales para la conservación de estos reptiles marinos.

La Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas (CIT), firmada en 2001, constituye el principal instrumento internacional en el hemisferio occidental para la protección de especies como la tortuga verde, la carey, la laúd y la caguama.

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Durante la COP12, los países miembros evalúan la implementación de medidas conjuntas, discutieron retos comunes y propusieron mecanismos para reforzar la vigilancia y el monitoreo en playas de anidación y rutas migratorias.

En el encuentro los 16 países que integran la Convención revisan el Plan de Trabajo, conocen los informes de los grupos especializados y analizan propuestas de resolución relacionadas con la protección y conservación de las tortugas marinas.

Urge la conservación y protección de las tortugas marinas. (MiAmbiente)

La agenda también tiene el intercambio de información científica, adopción de metodologías regionales de monitoreo, análisis de medidas para reducir la captura incidental en las actividades pesqueras y evaluación de los avances alcanzados por los países miembros.

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La participación del país responde a la necesidad de definir líneas de trabajo entre las naciones parte de la Convención que trabajan en acciones concretas en la protección de especies migratorias como la tortuga lora o golfina (Lepidochelys olivacea), la tortuga laúd o baula (Dermochelys coriacea), la tortuga Carey (Eretmochelys imbricata), la tortuga caguama o boba (Caretta careta) y la tortuga verde (Chelonia mydas) cuyas rutas comprenden costas y mares donde se movilizan, indicó Marino Ábrego, jefe de la delegación panameña y subdirector nacional de Costas y Mares del Ministerio de Ambiente

Ábrego aseveró que la experiencia de Panamá en la protección de playas de anidación, especialmente en sectores de la península de Azuero y la provincia de Los Santos, guarda relación con los temas que se analizan durante la conferencia, dirigidos en la recuperación de poblaciones de tortugas marinas amenazadas mediante la cooperación entre los países miembros.

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Al final de este encuentro Panamá brindará un mensaje a las delegaciones participantes, donde manifestará su disposición de acoger la XIII Conferencia de las Partes (COP13) en 2028 y continuar aportando al trabajo conjunto para la protección y conservación de las tortugas marinas en la región de la CIT.

La conferencia también contempla el análisis de asuntos vinculados con la gobernanza en la región de los 16 países de la CIT y la planificación de las próximas reuniones. Panamá desarrolla las gestiones técnicas y diplomáticas relacionadas con la organización de la XIII Conferencia de las Partes (COP13), prevista para el año 2028.

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Ilustración en acuarela muestra tortugas marinas adultas y crías en una playa tropical y nadando entre arrecifes de coral bajo el agua, destacando la biodiversidad oceánica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas (CIT) representa uno de los principales mecanismos multilaterales para la defensa de las tortugas marinas en el continente americano.

Desde su entrada en vigor, la CIT ha impulsado la cooperación entre países de América Latina, el Caribe y otras naciones ribereñas con el propósito de garantizar la supervivencia de seis especies de tortugas marinas, todas ellas catalogadas en algún grado de amenaza por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Entre los logros destacados de la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas figura la adopción de directrices técnicas para la protección de nidos, la liberación de crías y la reducción de la captura incidental en pesquerías industriales y artesanales.

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Los países miembros, entre ellos Panamá, México, Costa Rica, Brasil, Colombia, Perú y Estados Unidos, se han comprometido a reportar periódicamente avances y desafíos en la implementación de acciones nacionales, así como a compartir datos científicos, tecnología y experiencias exitosas.