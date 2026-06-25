Capturan a cabecilla de pandilla en Panamá en medio de operativos contra redes criminales

Entre los aprehendidos figura el presunto cabecilla de la pandilla “Los HP”, una estructura investigada por delitos de alto impacto en Panamá. Tomada del MP

Las autoridades panameñas propinaron un nuevo golpe a las estructuras criminales que operan en el país con la captura de seis presuntos integrantes de la pandilla “HP”, entre ellos quien sería el cabecilla de esa organización en el sector de San Joaquín.

La operación forma parte de la estrategia desplegada durante 2026 para debilitar a los grupos vinculados con homicidios, narcotráfico y otros delitos de alto impacto.

La Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Asociación Ilícita, en conjunto con la Policía Nacional y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), ejecutó varios allanamientos en San Joaquín que culminaron con la aprehensión de seis personas investigadas por el delito de pandillerismo.

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Entre los detenidos figura el presunto líder de la célula criminal, conocido con el alias de “Cálido Lince”, señalado por las autoridades como uno de los principales responsables de la estructura denominada “HP”, organización que históricamente ha sido identificada como “Humildad y Pureza”.

Los allanamientos forman parte de la Operación Bastión, dirigida contra organizaciones criminales que operan en sectores del área metropolitana. Tomada del MP

De acuerdo con el Ministerio Público, los aprehendidos mantienen vínculos con investigaciones relacionadas no solo con el delito de asociación ilícita, sino también con homicidios dolosos, tráfico de sustancias ilícitas y lesiones personales.

La diligencia forma parte de la denominada “Operación Bastión”, una ofensiva dirigida a desarticular estructuras criminales con presencia en sectores de alta incidencia delictiva de la capital.

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El nombre de “Los HP” volvió a aparecer en mayo pasado tras el crimen de Roberto Othoniel Álvarez, ocurrido en la entrada de El Crisol, en San Miguelito. Reportes policiales lo señalaban como presunto integrante de la organización Humildad y Pureza, una estructura que, según las autoridades, dejó de operar como una simple pandilla barrial para convertirse en una red criminal con presencia en distintos puntos del país.

Aunque en los últimos años Panamá ha registrado una disminución en el número de pandillas identificadas por los organismos de seguridad, las autoridades consideran que organizaciones como “HP” continúan siendo actores relevantes dentro del crimen organizado por su capacidad operativa y sus alianzas con otras estructuras.

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Las autoridades también avanzan en procesos contra presuntos integrantes de “La Comisión-Unión Sinaloa” y “Bagdad-Santa Eduviges”. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Informes de inteligencia policial divulgados este año ubican a la pandilla “HP” entre los grupos con mayor influencia en áreas de Pedregal y sectores cercanos de Juan Díaz, donde presuntamente mantiene vínculos con la organización conocida como “Mafia Filipina”.

Según esos reportes, ambas estructuras estarían involucradas en actividades como sicariato, tráfico internacional de drogas y los llamados “tumbes” de cargamentos de sustancias ilícitas pertenecientes a organizaciones rivales.

Los operativos desarrollados por las autoridades forman parte de una estrategia nacional contra el pandillerismo que, hasta el cierre del primer semestre de 2026, ha permitido la aprehensión de 242 presuntos pandilleros en distintos puntos del país. De ellos, más de 180 están vinculados con investigaciones por homicidio.

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La ofensiva no se limita a la captura de integrantes de “HP”. En las últimas horas, la Procuraduría General de la Nación también obtuvo decisiones judiciales que fortalecen otros procesos abiertos contra presuntos miembros de diferentes organizaciones criminales.

San Joaquín, San Miguelito y Tocumen figuran entre las zonas donde las autoridades han desarrollado acciones recientes contra pandillas. EFE/ Bienvenido Velasco

Uno de esos casos corresponde a un ciudadano señalado de pertenecer a la pandilla “La Comisión – Unión Sinaloa”, que operaba en los corregimientos de Belisario Porras y Amelia Denis de Icaza, en el distrito de San Miguelito.

La Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Asociación Ilícita logró que el Tribunal Superior de Apelaciones confirmara la medida cautelar de detención provisional impuesta al imputado.

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La investigación se originó durante la operación “Dominio”, desarrollada en conjunto con la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional con el objetivo de combatir delitos asociados a estructuras criminales.

El Tribunal consideró acreditados los riesgos procesales expuestos por la Fiscalía y concluyó que la detención provisional resulta proporcional mientras avanzan las investigaciones.

A esta decisión se suma otra obtenida por la misma fiscalía contra un presunto integrante de la pandilla “Bagdad – Santa Eduviges”, organización que operaba en el corregimiento de Tocumen y que fue desarticulada durante la operación “Combate”, ejecutada el pasado 22 de mayo en Panamá Este.

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El sospechoso fue capturado durante diligencias de registro y allanamiento realizadas por la Procuraduría General de la Nación en coordinación con la Policía Nacional.

Las investigaciones de las autoridades apuntan a que las pandillas panameñas han evolucionado de estructuras barriales a organizaciones con presuntos vínculos con redes internacionales de narcotráfico y crimen organizado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En audiencia de control de garantías celebrada el 24 de junio, un juez declaró legal la aprehensión, admitió la imputación por el delito de asociación ilícita y ordenó la medida cautelar de detención provisional mientras continúa el proceso penal.

Al igual que en el caso anterior, el juzgado concluyó que existían riesgos procesales suficientes para mantener privado de libertad al imputado durante la etapa de investigación.

Las actuaciones reflejan la estrategia de las autoridades de atacar simultáneamente distintas organizaciones criminales mediante operaciones de inteligencia, allanamientos y procesos judiciales orientados no solo a capturar a sus integrantes, sino también a mantenerlos bajo detención mientras avanzan las investigaciones.

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Con estas acciones, el Ministerio Público y los estamentos de seguridad buscan debilitar las estructuras de pandillas que operan principalmente en áreas urbanas del país y que, según las investigaciones, mantienen vínculos con delitos de alto impacto como homicidios, narcotráfico, extorsión y asociación ilícita.