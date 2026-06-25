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La Guardia Revolucionaria de Irán atacó un buque con bandera de Singapur en el estrecho de Ormuz

El organismo británico UK Maritime Trade Operations informó que la acción dañó el puente de mando del Ever Lovely cerca de Omán, sin heridos, horas después de una advertencia iraní sobre rutas no autorizadas

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Oil tanker JORYA sails at the sea near the Omani coast, as seen from Musandam, Oman, June 25, 2026. REUTERS/Stringer
Oil tanker JORYA sails at the sea near the Omani coast, as seen from Musandam, Oman, June 25, 2026. REUTERS/Stringer

La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán atacó el jueves un buque de carga con bandera de Singapur en el Estrecho de Ormuz, dañando el puente de mando de la embarcación sin causar víctimas, según informó el organismo británico UK Maritime Trade Operations. El incidente ocurrió cerca de la costa de Omán horas después de que la rama naval del cuerpo paramilitar advirtiera que cualquier intento de cruzar el estrecho por rutas no autorizadas por Teherán sería “inaceptable y completamente peligroso”, de acuerdo con el canal oficial de Telegram de la Guardia Revolucionaria.

El ataque pone a prueba el acuerdo firmado la semana pasada entre Estados Unidos e Irán para poner fin a los combates y reabrir la vital vía marítima, según dos altos funcionarios estadounidenses citados por The Wall Street Journal. La Casa Blanca no respondió de inmediato a las solicitudes de comentario sobre el incidente ni sobre sus implicaciones para el pacto.

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El convenio, con una vigencia de 60 días, exige que Irán realice sus mejores esfuerzos para garantizar el paso seguro de buques comerciales, a cambio del levantamiento del bloqueo estadounidense a sus puertos. Como parte del trato, Washington eximió esta semana a Teherán de sanciones sobre sus ventas de petróleo y le permitió comercializar su crudo en dólares por primera vez en décadas, según el WSJ.

El tráfico de buques por el punto de paso energético mundial había comenzado a recuperarse antes del incidente. El miércoles, entre 70 y 80 embarcaciones lograron cruzar el cuello del Golfo Pérsico, su nivel más alto desde el inicio del conflicto, conforme a estimaciones de rastreadores de buques citados por el WSJ. La firma de seguimiento marítimo Kpler precisó que 70 naves habían cruzado el estrecho ese día, más del doble que la jornada anterior.

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El martes, la Organización Marítima Internacional (OMI) había informado a los armadores que coordinaba una ruta de evacuación para los cientos de barcos atrapados en el Golfo Pérsico, en colaboración con Irán, Omán, otros estados ribereños y Estados Unidos. Horas después del ataque, la OMI —organismo de Naciones Unidas— anunció la suspensión de esa operación.

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Arsenio Domínguez, secretario general de la OMI, explicó que la pausa respondía a la necesidad de “reconfirmar que las garantías de seguridad necesarias siguen vigentes para los buques de nuestra lista de evacuación y para todos los que se encuentran en la región”. Domínguez aclaró que el buque atacado no transitaba bajo el marco de evacuación de la OMI.

El buque atacado, el Ever Lovely, había cargado mercancía en el puerto iraquí de Umm Qasr con destino a Singapur, según el rastreador de buques Marine Traffic. Su propietario, Evergreen Marine Asia Pte Ltd, con sede en Singapur, no pudo ser contactado para comentar el hecho, de acuerdo con el WSJ. La embarcación llevaba más de 100 días varada en el golfo, según datos del proveedor de información financiera LSEG.

FILE PHOTO: Cargo ships in the Gulf, near the Strait of Hormuz, as seen from northern Ras al-Khaimah, near the border with Oman’s Musandam governance, amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, in United Arab Emirates, March 11, 2026. REUTERS/Stringer/File Photo
FILE PHOTO: Cargo ships in the Gulf, near the Strait of Hormuz, as seen from northern Ras al-Khaimah, near the border with Oman’s Musandam governance, amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, in United Arab Emirates, March 11, 2026. REUTERS/Stringer/File Photo

El jueves por la mañana, hora local, el Ever Lovely se dirigió hacia la boca del estrecho junto a otras tres naves que intentaban cruzar aproximadamente al mismo tiempo. Las cuatro embarcaciones siguieron la ruta identificada por la OMI, pegadas a la costa omaní, conforme a datos de rastreo y testimonios de tripulantes de un buque cercano. El Ever Lovely navegaba a mayor velocidad que el resto, encabezando el grupo. Según los marineros del convoy, la armada iraní no emitió ninguna advertencia por radio ni ordenó a los barcos dar la vuelta antes del ataque.

El fin de semana anterior, Irán había declarado nuevamente el cierre del estrecho, alegando los combates entre Israel y Hezbolá —respaldado por Teherán— en el Líbano, cuyo cese es un requisito del acuerdo para poner fin a la guerra entre Estados Unidos e Irán. El régimen no había confirmado oficialmente la reapertura de la vía, aunque tampoco había atacado buques comerciales en tránsito desde el 12 de junio, cuando un petrolero fue golpeado días antes de que Washington firmara el acuerdo provisional con Teherán.

El jueves, la Guardia Revolucionaria informó en su canal de Telegram que tres petroleros que usaban la ruta sur sancionada por la OMI recibieron la orden de dar media vuelta. La firma de inteligencia marítima Windward reportó en su propio informe del mismo día que cinco buques realizaron ese giro.

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