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El presidente de Panamá alerta en la OEA por la erosión de derechos en Nicaragua

En la apertura del encuentro hemisférico en Ciudad de Panamá, el mandatario sostuvo que la crisis nicaragüense exige que el organismo no mire hacia otro lado ante el deterioro institucional denunciado

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FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, pronuncia un discurso durante el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, en Ciudad de Panamá, Panamá, el 28 de enero de 2026. REUTERS/Aris Martinez
FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, pronuncia un discurso durante el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, en Ciudad de Panamá, Panamá, el 28 de enero de 2026. REUTERS/Aris Martinez

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, inauguró este martes la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) con un mensaje centrado en la situación de derechos humanos y democracia en varios países de la región.

Durante su intervención en la capital panameña, el mandatario destacó que la “grave erosión de los derechos fundamentales en Nicaragua” representa uno de los mayores retos para el organismo hemisférico, según informó EFE.

Mulino, en su calidad de anfitrión del evento, subrayó que Panamá asume “la obligación de señalar lo que la organización no puede ignorar”, en referencia a la crisis en Nicaragua.

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El presidente panameño denunció públicamente la persecución a opositores, la supresión del espacio cívico, la expulsión de organizaciones humanitarias, el encarcelamiento de líderes religiosos y el exilio forzado de miles de ciudadanos, hechos que, según sus palabras, resultan incompatibles con los principios fundacionales de la OEA.

La situación nicaragüense se ha deteriorado desde 2018, cuando una ola de protestas contra el gobierno de Daniel Ortega fue reprimida de modo violento, dejando cientos de muertos y miles de exiliados, de acuerdo con informes de Amnistía Internacional y la organización Human Rights Watch (HRW).

Desde entonces, el Ejecutivo ha intensificado las medidas represivas: se ha registrado el cierre de más de 3,000 oenegés, la cancelación de medios de comunicación, la suspensión de partidos políticos opositores y la retirada de nacionalidad a decenas de disidentes.

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dependiente de la OEA, ha documentado patrones de detenciones arbitrarias y violaciones sistemáticas a las libertades públicas, lo que ha generado sanciones internacionales y aislamiento.

Panama's President Jose Raul Mulino waves next to OAS Secretary General Albert Ramdin during the opening ceremony of the 56th General Assembly of the Organization of American States (OAS) at the Atlapa Convention Center in Panama City, Panama, June 22, 2026. REUTERS/Enea Lebrun
Panama's President Jose Raul Mulino waves next to OAS Secretary General Albert Ramdin during the opening ceremony of the 56th General Assembly of the Organization of American States (OAS) at the Atlapa Convention Center in Panama City, Panama, June 22, 2026. REUTERS/Enea Lebrun

Las críticas de Mulino a Cuba, Venezuela y la propuesta sobre Bolivia

En su discurso, Mulino extendió la crítica a otros países de la región. Respecto a Cuba, manifestó la esperanza de que su pueblo “encuentre pronto el camino hacia una democracia plena”, y señaló que los valores democráticos “constituyen una promesa del hemisferio aún pendiente” en la isla, según recogió EFE. Sobre Venezuela, el mandatario reclamó una “muy pronta transición democrática” y el restablecimiento de la democracia representativa, con elecciones “libres, vigiladas y democráticas” que permitan al país “encauzarse nuevamente en la institucionalidad”.

El presidente panameño también se refirió a la coyuntura política en Bolivia, donde expresó su solidaridad con el gobierno de Rodrigo Paz, quien, según Mulino, enfrenta amenazas provenientes de sectores radicales y del crimen organizado. El mandatario anunció que ha propuesto ante el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, la conformación de una comisión de cancilleres y ministros de Defensa o Seguridad Pública para que se desplacen a Bolivia y respalden al Ejecutivo frente a la crisis institucional que atraviesa el país.

Mulino advirtió que “el gobierno democrático de Bolivia enfrenta hoy una campaña deliberada de desestabilización” y condenó cualquier intento de subvertir el orden constitucional por medios violentos o ilegítimos. En ese contexto, respaldó la decisión del presidente Paz de declarar el estado de excepción y alentó a los países miembros de la OEA a mantener un monitoreo activo sobre la situación.

La Asamblea General de la OEA, que se desarrolla en Ciudad de Panamá, reúne a representantes de los 34 países miembros y se realiza en un contexto marcado por tensiones políticas en varios puntos de América Latina.

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