Panamá

“Sube La Marea (Remix)” posiciona a Panamá en la lista de las mejores canciones del Mundial 2026

La Marea, producido por Los Gaitanes y 29 músicos locales, figura entre las mejores canciones del Mundial 2026 según Billboard Latin y acompaña la expectativa por el estreno de Panamá ante Ghana

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El equipo dirigido por Thomas Christiansen afina detalles para el debut ante Ghana, respaldado por el apoyo masivo de su gente y su música. REUTERS/Piroschka Van De Wouw
El equipo dirigido por Thomas Christiansen afina detalles para el debut ante Ghana, respaldado por el apoyo masivo de su gente y su música. REUTERS/Piroschka Van De Wouw

La música panameña vive un momento de reconocimiento internacional en el marco del Mundial 2026 gracias a la inclusión de “Sube La Marea (Remix)” entre las mejores canciones del certamen, según el ranking elaborado por Billboard Latin.

La producción, liderada por Los Gaitanes y con la colaboración de 29 artistas nacionales, ha trascendido el plano local y se proyecta como un emblema de identidad y orgullo en los días previos al debut de la selección nacional frente a Ghana.

El listado publicado por Billboard Latin destaca a “Sube La Marea (Remix)” como una de las propuestas musicales más relevantes para celebrar la Copa Mundial de la FIFA 2026. Según la plataforma, la canción ha logrado instalarse en la conversación global por su energía, su mensaje de unidad y la participación de una amplia gama de voces representativas del país.

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Billboard Latin señala que la obra reúne a intérpretes de diferentes géneros y generaciones, consolidando una propuesta diversa y auténtica que busca acompañar a la afición panameña durante el evento deportivo más importante del año.

La presencia en el listado internacional representa un hito para la música nacional, que se abre paso entre producciones de otros países y géneros. De acuerdo con la publicación, “Sube La Marea (Remix)” simboliza la capacidad de la escena panameña para proyectarse en mercados internacionales, impulsando a los artistas locales y elevando el perfil cultural del país en un contexto de alta visibilidad mediática.

Portada de "Sube La Marea (Remix)", destacada por la plataforma Billboard Latin como una de las piezas musicales más relevantes del Mundial 2026.
Portada de "Sube La Marea (Remix)", destacada por la plataforma Billboard Latin como una de las piezas musicales más relevantes del Mundial 2026.

La presentación oficial de la canción se realizó en Ciudad de Panamá, donde músicos, aficionados y representantes de medios celebraron la inclusión en el listado de Billboard Latin. El evento sirvió como plataforma para reafirmar el papel de la música como elemento cohesionador y para exaltar el trabajo colectivo detrás del sencillo. Según reportó la plataforma internacional, la canción ha tenido una acogida masiva en emisoras, redes sociales y plataformas de streaming, consolidando su posición como banda sonora del momento.

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Los panameños viven la previa con entusiasmo y esperanza

La repercusión de “Sube La Marea (Remix)” coincide con la cuenta regresiva para el debut de la selección nacional en el Mundial. El partido ante Ghana, previsto para el 17 de junio, se presenta como un desafío clave para el equipo dirigido por Christiansen y una oportunidad para demostrar el crecimiento del fútbol panameño en la escena global.

La afición, según reflejan medios y redes sociales, vive las horas previas con una mezcla de nerviosismo y optimismo, acompañando a los jugadores con cánticos y la música que hoy identifica al país.

El fenómeno generado por “Sube La Marea (Remix)” no solo beneficia al ámbito musical, sino que se integra al relato colectivo que acompaña a la selección en su camino mundialista. La canción ha sido utilizada en campañas de apoyo, videos institucionales y actividades oficiales, reforzando el vínculo entre cultura y deporte. Para los creadores, el reconocimiento de Billboard Latin representa un paso más en la consolidación de la industria musical panameña y abre la puerta a futuras colaboraciones en eventos internacionales.

Desde el estadio hasta las calles, un solo corazón late por Panamá. Este video musical celebra la cultura, la alegría y la unidad de los panameños en apoyo a La Sele. ¡Una fiesta de fútbol y música!

La expectativa por el partido frente a Ghana se vive en todo el territorio, mientras los intérpretes y productores de “Sube La Marea (Remix)” acompañan el sueño de la selección. El debut marcará el inicio de una nueva etapa tanto para el equipo como para la música nacional, que celebra su presencia en la lista de mejores canciones del Mundial y anticipa nuevas oportunidades de proyección internacional.

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