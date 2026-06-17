Panamá

¡Fiebre canalera en África! Niños de Hyper Kids Africa dedican una coreografía a la selección de Panamá

Mientras la marea roja cuenta los minutos para el crucial debut de Panamá frente a Ghana, un video desde el continente africano ha paralizado las plataformas digitales

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¡Fiebre canalera en África! Niños de Hyper Kids Africa dedican una coreografía a la selección de Panamá.
¡Fiebre canalera en África! Niños de Hyper Kids Africa dedican una coreografía a la selección de Panamá.

El día tan esperado por todo un país finalmente ha llegado. Hoy, la Selección de Fútbol de Panamá hace su gran debut en la Copa Mundial de la FIFA, enfrentándose en un duelo de titanes ante la siempre física y peligrosa selección de Ghana.

La emoción en las calles de la capital panameña y en cada rincón del país es absoluta; las camisetas de la ‘Sele’ pintan de rojo las avenidas y el nerviosismo propio del estreno ya se siente en el ambiente.

Sin embargo, en esta ocasión, la previa del partido no solo se juega en las tácticas del director técnico o en la concentración de los jugadores, sino también en las pantallas de millones de personas alrededor del mundo gracias a un emotivo e inesperado puente cultural.

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A miles de kilómetros de distancia del istmo, en el continente africano, un grupo de niños ha logrado tocar el corazón de todos los panameños. Se trata de los integrantes de Hyper Kids Africa, la famosísima agrupación infantil que ha revolucionado las redes sociales con su talento para el baile y su inquebrantable energía positiva.

A pocas horas de que ruede el balón en el partido contra Ghana, los pequeños compartieron una espectacular y contagiosa coreografía ondeando la bandera panameña, enviándole las mejores vibras al onceno canalero.

Los Hypers Kids Africa muestran todo su talento y energía en este increíble homenaje de baile a Panamá. Mira y siente la vibra.

Un homenaje que rompe fronteras y se vuelve viral

El impacto del video ha sido inmediato y arrollador en las plataformas digitales, convirtiéndose en el amuleto de la suerte que los fanáticos panameños no sabían que necesitaban. La elección de la música, el ritmo impecable de los niños y su enorme sonrisa han desatado una ola de comentarios de agradecimiento por parte de la afición panameña, que ha visto en este gesto una hermosa muestra de hermandad universal a través del deporte.

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“El fútbol y la música tienen el poder único de unir a personas que hablan diferentes idiomas y viven en realidades completamente distintas. Ver a estos niños bailar por Panamá nos llena el alma antes del debut”, comentaba un aficionado en redes.

El alcance de este homenaje cobra una dimensión monumental si se toma en cuenta la enorme popularidad de Hyper Kids Africa en el entorno digital. La agrupación infantil acumula más de 12 millones de seguidores en Instagram, una plataforma donde sus complejas coreografías, sus mensajes cargados de optimismo y sus muestras de apoyo a distintos países suelen alcanzar decenas de millones de reproducciones en cuestión de horas.

Cada video que publican se convierte instantáneamente en tendencia global, y el hecho de que hayan dedicado su talento a Panamá en un día tan crucial como hoy ha sido el empujón anímico perfecto para toda la marea roja.

ARCHIVO: La selección de Panamá se midió ante el pentacampeón Brasil en su último partido amistoso antes del Mundial. REUTERS/Pilar Olivares
ARCHIVO: La selección de Panamá se midió ante el pentacampeón Brasil en su último partido amistoso antes del Mundial. REUTERS/Pilar Olivares

Curiosamente, el debut de Panamá es precisamente contra Ghana, un gigante del fútbol africano. Mientras los chicos de Hyper Kids Africa brindan también buenas vibras a otras selecciones participantes de la Copa del Mundo fieles a su misión de esparcir alegría y neutralidad deportiva, su guiño directo a la selección panameña ha sido recibido como un bálsamo de buena energía justo antes de los noventa minutos de tensión.

Hoy, la ‘Sele’ saltará a la cancha con el peso y el orgullo de las expectativas de todo su pueblo, pero también sabiendo que en algún lugar de África, un grupo de niños con millones de ojos encima estará celebrando cada jugada y cada gol al ritmo de su contagioso baile.

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