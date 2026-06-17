Adalberto Carrasquilla, del barrio de La Concepción a figura de Panamá

Adalberto “Coco” Carrasquilla llegó a Pumas de la UNAM en enero de 2025 por un fichaje estimado entre USD 3 millones y USD 3,5 millones. (imagen de cortesía)

Adalberto “Coco” Carrasquilla, mediocampista panameño de Pumas de la UNAM y de la selección de Panamá, construyó una carrera que lo llevó desde su debut a los 16 años en Tauro FC hasta convertirse en una de las principales referencias del fútbol de la Concacaf, con un recorrido que incluye pasos por España, Estados Unidos y México mientras asumía el liderazgo de su selección rumbo al Mundial de 2026.

El tramo más reciente de esa trayectoria llegó en enero de 2025, cuando Pumas de la UNAM oficializó su fichaje por una cifra estimada entre USD 3 millones y USD 3,5 millones. El movimiento generó opiniones divididas en Panamá, pero el volante se adaptó con rapidez a la Liga MX y se ganó la titularidad en el equipo universitario.

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Nacido el 28 de noviembre de 1998 en Ciudad de Panamá, Carrasquilla creció en el barrio de La Concepción, dentro de una familia numerosa en la que el fútbol estaba presente por influencia de su padre y de sus hermanos mayores. El apodo “Coco” se lo puso su madre cuando era niño.

Antes de consolidarse en el fútbol, tuvo otra vocación: la barbería. De joven instaló un pequeño espacio frente a su casa para cortarles el pelo a vecinos y amigos, y todavía regresa a su barrio en Panamá para ayudar a barberos locales.

Debutó a los 16 años y salió campeón dos veces con Tauro FC

Carrasquilla se formó en las divisiones inferiores de Tauro FC y debutó en la primera división panameña el 29 de marzo de 2015, cuando tenía 16 años. Durante cinco temporadas en el club, mostró una madurez competitiva poco habitual para su edad.

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En ese ciclo participó en los títulos del Clausura 2017 y del Apertura 2018. Esos campeonatos marcaron el cierre de su primera etapa profesional antes de su salida al exterior.

Coco Carrasquilla debutó a los 16 años en Tauro FC y ganó los títulos del Clausura 2017 y del Apertura 2018 en Panamá. (

El salto a Europa llegó en agosto de 2019. Después de ser rechazado en pruebas iniciales por varios clubes españoles tras disputar el Mundial Sub-20, encontró su oportunidad en el FC Cartagena, que entonces jugaba en la Segunda División B de España.

Su llegada fue en condición de préstamo, pero su impacto resultó inmediato por su calidad técnica y su capacidad para manejar el juego en el mediocampo. Pocos meses después, el club compró su ficha por 300,000 euros.

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Esa misma temporada fue parte del plantel que logró el ascenso del Cartagena a la Segunda División española. El ascenso quedó como uno de los hitos de su paso por el fútbol europeo.

En Houston ganó la US Open Cup y consolidó su perfil internacional

En agosto de 2021 cambió de destino y pasó cedido al Houston Dynamo de la MLS. El club estadounidense activó en mayo de 2022 la opción de compra definitiva por una cifra cercana a USD 2 millones.

Adalberto Carrasquilla integró el plantel del FC Cartagena que logró el ascenso a la Segunda División de España. (Imagen de cortesía)

En Houston se convirtió en el eje del mediocampo y en 2023 condujo al equipo a la conquista de la US Open Cup. Ese título reforzó su lugar como uno de los futbolistas panameños con mayor peso competitivo fuera de su país.

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La respuesta a por qué Carrasquilla ocupa un lugar central en el presente de Panamá está en su influencia sostenida en el juego. Es el mediocampista que organiza, distribuye y marca el ritmo del equipo nacional, rol que lo convirtió en el cerebro de la selección.

Debutó con la selección absoluta de Panamá el 17 de abril de 2018. Aunque quedó en la lista preliminar para el Mundial de Rusia 2018, poco después asumió un papel cada vez más decisivo en la generación panameña dirigida por Thomas Christiansen.

Fue Balón de Oro de la Copa Oro 2023 y el primer panameño elegido Futbolista del Año de la CONCACAF

Su momento más destacado con la selección llegó en la Copa Oro 2023, donde fue elegido Jugador Más Valioso del torneo tras llevar a Panamá a la final frente a México. Ese reconocimiento lo instaló entre las figuras más determinantes del área.

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Adalberto Carrasquilla fue Balón de Oro de la Copa Oro 2023 después de llevar a Panamá a la final ante México. (Imagen de cortesía)

Más tarde hizo historia al convertirse en el primer jugador panameño en recibir la distinción de Futbolista del Año de la CONCACAF. El premio consolidó una evolución que ya se había reflejado en sus actuaciones de club y selección.

También fue el estandarte de Panamá en la Copa América 2024 y en las eliminatorias. Ese recorrido lo proyecta como el gran líder del equipo nacional de cara al Mundial de 2026.