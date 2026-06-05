El regreso por Panamá: más de 4,300 migrantes vuelven al sur tras no lograr entrar a Estados Unidos

Migrantes abordaron una embarcación oficial con destino a Puerto Obaldía, en la comarca Guna Yala, como parte del operativo de flujo inverso controlado. AP

El movimiento migratorio en sentido contrario al que dominó la región durante los últimos años continúa creciendo en Panamá. Hasta el 17 de mayo de 2026, las autoridades panameñas habían contabilizado 4,324 migrantes dentro del denominado flujo norte-sur, es decir, personas que regresan desde Norteamérica hacia Suramérica luego de desistir de su intento de establecerse en Estados Unidos o ante el endurecimiento de las políticas migratorias en la región.

Las cifras divulgadas por la Dirección de Operaciones y Control Migratorio muestran que la gran mayoría de estos migrantes son ciudadanos venezolanos.

Del total registrado hasta mediados de mayo, 3,991 corresponden a venezolanos, seguidos por colombianos (149), ecuatorianos (39) y personas nacidas en Estados Unidos, principalmente hijos de migrantes (40).

PUBLICIDAD

También se contabilizan 105 personas de otras nacionalidades. Al 17 de mayo permanecían 108 migrantes del flujo inverso en la Estación Temporal de Recepción Migratoria (ETRM) de Darién y otros 34 en Puerto Obaldía, en la comarca Guna Yala, punto clave para continuar el retorno hacia Colombia por vía marítima.

El fenómeno representa un cambio radical respecto a la dinámica observada entre 2022 y 2024, cuando Panamá se convirtió en el principal corredor migratorio irregular del continente.

Durante ese período, cientos de miles de personas cruzaron la selva del Darién rumbo al norte impulsadas por crisis económicas, políticas y sociales en varios países de la región.

PUBLICIDAD

Las autoridades panameñas contabilizaron 4,324 personas dentro del flujo norte-sur hasta el 17 de mayo de 2026. AP

Las estadísticas oficiales reflejan la magnitud de aquel movimiento. En 2022 atravesaron la selva del Darién más de 248,000 migrantes. La cifra se disparó en 2023 hasta superar los 520,000 cruces, convirtiéndose en el año de mayor flujo migratorio registrado en la historia de esa ruta.

Durante 2024 el tránsito continuó en niveles elevados, con más de 300,000 personas utilizando el corredor selvático antes de que comenzaran a sentirse los efectos de las nuevas medidas de control migratorio implementadas en Panamá y Estados Unidos.

El impacto de las nuevas medidas migratorias

La reducción del flujo hacia el norte comenzó a acelerarse tras el fortalecimiento de los controles fronterizos estadounidenses durante la administración del presidente Donald Trump y el endurecimiento de las políticas de admisión de migrantes. Paralelamente, Panamá incrementó las acciones de vigilancia en Darién y concentró el tránsito migratorio en una sola ruta controlada por las autoridades.

PUBLICIDAD

El gobierno panameño también reforzó los operativos de seguridad en coordinación con organismos internacionales y países vecinos, limitando el movimiento irregular por senderos alternativos utilizados históricamente por organizaciones criminales dedicadas al tráfico de personas.

La mayoría de las personas registradas en el flujo inverso son ciudadanos venezolanos que buscan retornar a Suramérica. AP-Archivo

A pesar de estas medidas, las autoridades reconocen que continúan operando estructuras dedicadas al traslado clandestino de migrantes. Estas organizaciones utilizan rutas dentro de la selva y, en algunos casos, embarcaciones que parten desde distintos puntos del Caribe panameño para evadir los controles migratorios y de seguridad establecidos por el Estado.

Más de un centenar trasladados hacia Guna Yala

Como parte de las acciones para gestionar el flujo inverso, el Servicio Nacional de Migración y el Servicio Nacional Aeronaval realizaron recientemente un traslado marítimo de 116 personas desde la provincia de Colón hasta Puerto Obaldía, en la comarca Guna Yala.

PUBLICIDAD

El grupo estuvo integrado por 85 adultos —61 hombres y 24 mujeres— y 31 menores de edad. La mayoría eran ciudadanos venezolanos, aunque también se encontraban migrantes de Colombia, México, Ecuador, Perú, Estados Unidos y Costa Rica.

Según las autoridades, estos traslados forman parte del operativo denominado “Flujo Inverso Controlado”, mediante el cual los migrantes son movilizados bajo supervisión oficial hacia puntos donde posteriormente pueden abordar embarcaciones con destino a Colombia, continuando así su retorno hacia Suramérica.

Las instituciones involucradas señalaron que estas operaciones buscan mantener un ordenamiento migratorio que permita reducir riesgos para las personas en movilidad y garantizar condiciones seguras durante los desplazamientos. Para ello, los operativos incluyen personal especializado, así como equipos médicos y paramédicos encargados de atender cualquier eventualidad durante las travesías marítimas.

PUBLICIDAD

El tránsito por Darién sigue en mínimos históricos

Aunque el flujo hacia el norte se encuentra muy por debajo de los niveles observados durante la crisis migratoria de los últimos años, el ingreso de migrantes por la frontera con Colombia no ha desaparecido completamente.

El tránsito irregular por la selva del Darién se encuentra muy por debajo de los niveles registrados durante la crisis migratoria de 2023. EFE

De acuerdo con estadísticas preliminares del Servicio Nacional de Migración, entre enero y abril de 2026 ingresaron 135 migrantes irregulares por la frontera colombo-panameña. Abril registró 43 ingresos, la cifra mensual más alta del año, luego de 34 en enero, 19 en febrero y 39 en marzo.

Los venezolanos continúan encabezando la lista de nacionalidades detectadas en estos cruces, con 66 casos, seguidos por ciudadanos de Ecuador (24) y Colombia (15). Del total acumulado, 118 corresponden a adultos y 17 a menores de edad.

PUBLICIDAD

Otro reporte oficial actualizado al 17 de mayo eleva el acumulado anual a 158 migrantes irregulares detectados en Darién, incluidos 23 durante mayo. Los principales países de origen siguen siendo Venezuela, Ecuador y Colombia.

Si bien estas cifras siguen siendo marginales en comparación con los cientos de miles de migrantes registrados durante el pico de la crisis migratoria, las estadísticas muestran un leve repunte en los últimos meses.

Las autoridades sostienen que aún operan redes criminales que utilizan rutas selváticas y marítimas para evadir los controles migratorios. AP-Archivo

Las autoridades mantienen la vigilancia sobre la frontera con Colombia y sobre las rutas marítimas utilizadas por redes de tráfico de personas, ante la posibilidad de que nuevas presiones migratorias vuelvan a generar movimientos irregulares en la región.

PUBLICIDAD