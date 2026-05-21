Director de Protección Civil advierte sobre impacto de El Niño en El Salvador

El Salvador enfrenta el fenómeno de El Niño con temperaturas elevadas, menos lluvias y aumento de incendios forestales según Protección Civil. (Cortesía: Protección Civil)

El director general de Protección Civil de El Salvador, Luis Amaya, advirtió que el país enfrenta los efectos del fenómeno de El Niño con temperaturas elevadas, menos lluvia y más incendios forestales, un escenario que, según dijo al programa Diálogo 21, obliga a pasar de una respuesta reactiva a una política sostenida de prevención y reducción del riesgo de desastres.

Ese cambio, según Amaya, comenzó a trazarse hace cinco o seis años y hoy se apoya en un plan nacional de reducción de riesgo de desastre que, afirmó, existe por primera vez en la historia del país. El funcionario sostuvo que El Salvador está además bajo una alerta amarilla por las condiciones climáticas actuales y por la alta probabilidad de nuevos incendios forestales.

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Amaya señaló que los incendios forestales han aumentado 108% respecto del año pasado. Añadió que esa presión se combina con calor extremo, déficit hídrico y la posibilidad de que las lluvias, aunque escasas en el arranque de la temporada, puedan concentrarse después en pocos eventos de alta intensidad.

El Niño ya influye en el calor y en la reducción de lluvias

Amaya explicó al medio Diálogo 21 que el fenómeno ENOS, conocido como El Niño-Oscilación del Sur, suele dejar en Centroamérica dos efectos principales: aumento de temperaturas y disminución de lluvias. Según dijo, esa influencia ya está presente en El Salvador y fue descrita en el informe climático presentado en mayo por el Ministerio de Medio Ambiente a través de la Dirección del Observatorio de Amenazas.

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De acuerdo con Amaya, la perspectiva climática móvil apunta a que durante los próximos tres meses podrían persistir temperaturas altas y lluvias por debajo de lo necesario. Precisó que el monitoreo se actualiza de forma permanente con nuevos modelos y que esa información permite al Sistema Nacional de Protección Civil decidir si emite avisos, advertencias o eleva niveles de alerta.

El funcionario indicó al medio Diálogo 21 que en abril se registró una anomalía de 0,4 °C en la temperatura de las aguas del Pacífico, pese a que todavía había condiciones neutrales y no un episodio pleno de El Niño. En tierra, agregó, en Santa Rosa de Lima y Güija se reportaron temperaturas de 41 °C y sensaciones térmicas de 45 °C.

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La alerta amarilla por condiciones climáticas extremas y alta probabilidad de incendios forestales rige actualmente en todo El Salvador. (Visuales IA)

Amaya sostuvo que una menor precipitación vuelve el ambiente más caluroso y aumenta el riesgo de golpes de calor y deshidratación. Recomendó evitar la exposición al sol en las horas de mayor intensidad, mantenerse hidratado y prestar especial atención a niños, niñas y adultos mayores, a quienes describió como más susceptibles frente al calor.

También advirtió al medio Diálogo 21 que la falta de lluvia no elimina otros riesgos. Explicó que el agua que no cae en este momento puede concentrarse más adelante, entre agosto y septiembre, y provocar impactos súbitos.

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Amaya afirmó en Diálogo 21 que durante décadas El Salvador hizo poco para alinearse con los marcos internacionales de reducción del riesgo. Recordó el Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales, de 1990 a 1999, y mencionó después la estrategia de Yokohama, el Marco de Acción de Hyogo 2005-2015 y el Marco de Sendai 2015-2030, del que, según dijo, restan cuatro años.

Frente a ese recorrido, el director de Protección Civil aseguró al medio Diálogo 21 que el país actualizó su esquema y pasó de tener un plan de protección civil a un plan nacional de reducción de riesgo. Ese documento, explicó, fija cuatro tareas para el corto, mediano y largo plazo, empezando por conocer con precisión los escenarios de riesgo y no limitarse a describir amenazas generales como lluvias, sismos, huracanes o tormentas.

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Amaya dijo en Diálogo 21 que una política de prevención también exige cambios culturales. Puso como ejemplo la necesidad de desterrar ideas como que los temblores ocurren por castigo divino o que las lluvias intensas responden a conductas humanas, porque, según afirmó, esa transformación educativa es parte de la construcción de un país resiliente.

En ese esfuerzo, destacó el fortalecimiento técnico del Ministerio de Medio Ambiente, que, según explicó en Diálogo 21, mejoró su capacidad para elaborar pronósticos y perspectivas climáticas con apoyo de modelos numéricos internacionales y regionales. También mencionó que el Ministerio de Hacienda cuenta ya con una estrategia financiera para la reducción de riesgos.

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Según Protección Civil, los incendios forestales en El Salvador se incrementaron un 108% en comparación con el año anterior. (Cortesía: Protección Civil)

El país mantiene la vigilancia sobre sismos y eventos hidrometeorológicos

Amaya aseguró al medio Diálogo 21 que El Salvador también ha trabajado en riesgo sísmico y que existe una comisión especial creada durante la actual administración. Añadió que el equipo USAR, dedicado a búsqueda y rescate urbano, existía desde 2011, pero que ahora se consolidó como un equipo operativo y prevé presentar en diciembre su solicitud formal de acreditación internacional ante INSARAG.

Pese a esa preparación, el funcionario explicó que los eventos más recurrentes en el país siguen siendo los fenómenos hidrometeorológicos que se presentan cada año entre mayo y octubre. Por eso, sostuvo, deben desarrollarse procesos paralelos de preparación tanto para la amenaza sísmica como para lluvias extremas, sequías e incendios.

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Amaya añadió en Diálogo 21 que El Salvador acumula un “silencio sísmico” de 25 años, pero insistió en que la atención inmediata se concentra en las amenazas climáticas por su recurrencia anual. Sobre El Niño, señaló que todavía existe incertidumbre sobre cuánto podría durar y qué nivel de gravedad alcanzará, porque los modelos aún no lo definen con exactitud.

El director de Protección Civil dijo al medio Diálogo 21 que la prevención no puede reducirse a reaccionar cuando ocurre una emergencia. “Deberíamos apostarle a no seguir respondiendo”, planteó, al defender una cultura permanente de preparación ciudadana e institucional frente al calor extremo, la escasez de lluvia, los incendios forestales y los riesgos que pueden aparecer más adelante en la temporada.

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