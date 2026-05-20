Costa Rica

Cuatro universidades costarricenses lideran el ranking centroamericano de Quacquarelli Symonds para 2026

Cuatro instituciones de Costa Rica ocupan los primeros cinco lugares del listado regional, destacando en reputación académica, empleabilidad y atracción de inversión extranjera directa por parte de industrias de alto valor agregado

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Grupo de estudiantes latinos jóvenes y adultos en un aula moderna con grandes ventanas, sentados en escritorios y prestando atención.
El listado posicionó en el primer lugar a la Universidad de Costa Rica (UCR), en el segundo al Tecnológico de Costa Rica (TEC), en el tercero a la Universidad Nacional (UNA) y en el quinto a la Universidad Latina de Costa Rica, única privada del país presente en el top 5. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Costa Rica ubicó a cuatro universidades entre las cinco mejores de Centroamérica para 2026, según la evaluación de Quacquarelli Symonds (QS).

La evaluación de Quacquarelli Symonds (QS) es uno de los análisis y clasificaciones de instituciones de educación superior más prestigiosos y utilizados en el mundo. Su objetivo principal es medir y comparar la calidad académica, la investigación y la empleabilidad de las universidades

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El listado posicionó en el primer lugar a la Universidad de Costa Rica (UCR), en el segundo al Tecnológico de Costa Rica (TEC), en el tercero a la Universidad Nacional (UNA) y en el quinto a la Universidad Latina de Costa Rica, única privada del país presente en el top 5.

Solo la Universidad de San Carlos de Guatemala interrumpió la hegemonía costarricense en la cuarta posición, de acuerdo con El Financiero.

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La solidez actual del sistema universitario costarricense remite a procesos institucionales iniciados en el siglo XX.

La UCR surgió oficialmente en 1940 como respuesta a la ausencia de estudios superiores tras el cierre de la Casa de Enseñanza de Santo Tomás en 1888.

El impulso reformador del gobierno de Rafael Ángel Calderón Guardia y la gestión del ministro de Educación, Luis Demetrio Tinoco, sentaron las bases para el liderazgo académico que hoy exhibe el país.

Cuatro imágenes de edificios universitarios de Costa Rica, con los logos de UCR, TEC, UNA y Universidad Latina, banderas y estudiantes desenfocados.
Composición panorámica que muestra los edificios emblemáticos de la Universidad de Costa Rica, Tecnológico de Costa Rica, Universidad Nacional y Universidad Latina, con sus logos institucionales claramente visibles, representando la diversidad académica del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta tradición de autonomía y modelos inclusivos consolidó a las universidades públicas como motores de movilidad social y desarrollo científico en Centroamérica.

El análisis de El Financiero recalcó que las universidades costarricenses lideraron en dos rubros clave: reputación académica y empleabilidad.

La UCR retuvo el primer puesto regional por su producción científica y peso histórico. El TEC consolidó su perfil en ingeniería y su colaboración con el sector tecnológico de alto valor agregado, apoyado en su modelo académico inspirado originalmente en el Instituto Tecnológico de Monterrey.

La UNA ocupó el tercer lugar, destacándose en justicia social y acceso equitativo a la educación mediante sistemas diferenciados de admisión para estudiantes rurales y de colegios públicos.

La Universidad Latina se situó como la privada mejor evaluada del istmo, superando a competidoras históricas de Panamá y Guatemala.

Costa Rica concentra el talento universitario y atrae inversión extranjera

El reciente ranking de QS reveló que solo dos instituciones no costarricenses, la Universidad de San Carlos de Guatemala y la Universidad Tecnológica de Panamá, se ubicaron dentro de los siete primeros lugares.

La distancia entre Costa Rica y sus vecinos resultó notoria, puesto que estas posiciones evidenciaron una brecha en calidad educativa y capacidad de inserción laboral de los graduados.

Según el informe, el éxito nacional residió en la convivencia de sistemas públicos robustos y entidades privadas competitivas, potenciados por la autonomía universitaria y la descentralización geográfica.

Lo que ocurrió fue que la UCR, el TEC, la UNA y la Universidad Latina de Costa Rica ocuparon los lugares uno, dos, tres y cinco del ranking elaborado por Quacquarelli Symonds para 2026.

Una gran cantidad de estudiantes jóvenes sentados en pupitres de madera escriben en sus exámenes en un aula luminosa. Un profesor camina por el pasillo central.
La distancia entre Costa Rica y sus vecinos resultó notoria, puesto que estas posiciones evidenciaron una brecha en calidad educativa y capacidad de inserción laboral de los graduados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El liderazgo académico costarricense se tradujo en una concentración de talento profesional, lo que consolidó al país como destino de inversiones extranjeras vinculadas a industrias de alto valor agregado y movilidad social ascendente dentro del istmo.

Investigaciones científicas y modelos de admisión diferenciados potencian la influencia académica

La UCR tiene presencia nacional a través de sus Sedes Regionales y fue declarada Institución Benemérita de la Educación y la Cultura en 2001.

El TEC obtuvo su autonomía constitucional en 1975 y en 2012 fue reconocido como Institución Benemérita de la Educación, la Cultura y la Tecnología, además de haber lanzado el primer satélite centroamericano.

La UNA sobresale en áreas como ciencias de la salud y vigilancia volcánica y sísmica, aplicando modelos de ingreso socialmente diferenciados y sumando campus en zonas como Pérez Zeledón y Liberia.

Mapa de Centroamérica con Costa Rica en azul brillante y países vecinos en gris. Pines con logos de UCR, TEC, UNA, Universidad Latina sobre Costa Rica y Universidad de San Carlos en Guatemala.
Mapa conceptual de Centroamérica con Costa Rica resaltada en azul, mostrando las ubicaciones de UCR, TEC, UNA, Universidad Latina de Costa Rica y la Universidad de San Carlos en Guatemala. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La privada Universidad Latina ratificó su inserción regional, logrando superar en este listado a competidoras panameñas y guatemaltecas tradicionalmente ubicadas en los primeros escalones del sector privado.

Datos de la tabla de QS muestran que la Universidad del Valle de Guatemala se situó en el séptimo puesto y que la fortaleza educativa costarricense se definió tanto por resultados históricos como por el flujo actual de inversión extranjera directa originado en la confianza sobre el nivel de los egresados.

La medición resaltó también el valor de la autonomía institucional como factor clave para la generación de nuevas líneas de investigación e innovación científica, independientes de ciclos políticos inmediatos.

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