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Asunción de Laura Fernández como nueva mandataria de Costa Rica en 20 imágenes

El acto de transición presidencial se realizó la mañana de este viernes en la capital costarricense, marcando un nuevo ciclo político para el país con la presencia de líderes nacionales e internacionales y representantes de diversos sectores

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La nueva presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, recibe la banda presidencial de manos de la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez Fallas, durante su ceremonia de investidura en San José, el 8 de mayo de 2026. Foto Infobae/MARTIN BERNETTI / AFP)
La nueva presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, recibe la banda presidencial de manos de la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez Fallas, durante su ceremonia de investidura en San José, el 8 de mayo de 2026. Foto Infobae/MARTIN BERNETTI / AFP)
Personal técnico prepara el Estadio Nacional en la víspera de la ceremonia de investidura de la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, en San José, el 7 de mayo de 2026. Laura Fernández tomará posesión como nueva presidenta de Costa Rica el 8 de mayo de 2026. (Photo by Ezequiel BECERRA / AFP)
Personal técnico prepara el Estadio Nacional en la víspera de la ceremonia de investidura de la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, en San José, el 7 de mayo de 2026. Laura Fernández tomará posesión como nueva presidenta de Costa Rica el 8 de mayo de 2026. (Photo by Ezequiel BECERRA / AFP)

En su primer discurso tras ser juramentada, la nueva mandataria aseguró que continuará la ruta política iniciada hace cuatro años, defendió una “tercera república” y prometió reformas profundas en seguridad, infraestructura y modernización del Estado.

People hold Costa Rican flags as they attend the inauguration ceremony of Laura Fernandez as Costa Rica's new President at the Estadio Nacional in San Jose, Costa Rica, May 8, 2026. REUTERS/Mayela Lopez
People hold Costa Rican flags as they attend the inauguration ceremony of Laura Fernandez as Costa Rica's new President at the Estadio Nacional in San Jose, Costa Rica, May 8, 2026. REUTERS/Mayela Lopez
Personas participan en la ceremonia de investidura de Laura Fernández como nueva presidenta de Costa Rica en el Estadio Nacional de San José, Costa Rica, el 8 de mayo de 2026. REUTERS/Mayela Lopez
Personas participan en la ceremonia de investidura de Laura Fernández como nueva presidenta de Costa Rica en el Estadio Nacional de San José, Costa Rica, el 8 de mayo de 2026. REUTERS/Mayela Lopez
Traspaso de presidencia Costa Rica Laura Fernández
Bailarines desfilan antes de la ceremonia de investidura de la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, en el Estadio Nacional de San José. Foto Infobae / MARTIN BERNETTI / AFP
Bandas de paz durante ceremonia de juramentación de Laura Fernández.
Una banda desfila antes de la ceremonia de investidura de la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, en el Estadio Nacional de San José. Foto Infobae/AFP
Mujeres asisten a la ceremonia de investidura de la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, en el Estadio Nacional de San José el 8 de mayo de 2026. Foto Infoabe/JOHN DURAN / AFP)
Mujeres asisten a la ceremonia de investidura de la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, en el Estadio Nacional de San José el 8 de mayo de 2026. Foto Infoabe/JOHN DURAN / AFP)
El rey Felipe VI de España saluda a su llegada a la ceremonia de investidura de la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, en el Estadio Nacional de San José. Foto Infobae/MARTIN BERNETTI / AFP
El rey Felipe VI de España saluda a su llegada a la ceremonia de investidura de la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, en el Estadio Nacional de San José. Foto Infobae/MARTIN BERNETTI / AFP
El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, asiste a la ceremonia de investidura de Laura Fernández como nueva presidenta de Costa Rica en el Estadio Nacional de San José, Costa Rica, el 8 de mayo de 2026. REUTERS/Mayela Lopez
El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, asiste a la ceremonia de investidura de Laura Fernández como nueva presidenta de Costa Rica en el Estadio Nacional de San José, Costa Rica, el 8 de mayo de 2026. REUTERS/Mayela Lopez
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, asiste a la ceremonia de investidura de Laura Fernández como nueva presidenta de Costa Rica en el Estadio Nacional de San José, Costa Rica, el 8 de mayo de 2026. REUTERS/Mayela Lopez
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, asiste a la ceremonia de investidura de Laura Fernández como nueva presidenta de Costa Rica en el Estadio Nacional de San José, Costa Rica, el 8 de mayo de 2026. REUTERS/Mayela Lopez
El presidente de Chile, José Antonio Kast, asiste a la ceremonia de investidura de Laura Fernández como nueva presidenta de Costa Rica en el Estadio Nacional de San José, Costa Rica, el 8 de mayo de 2026. REUTERS/Mayela Lopez
El presidente de Chile, José Antonio Kast, asiste a la ceremonia de investidura de Laura Fernández como nueva presidenta de Costa Rica en el Estadio Nacional de San José, Costa Rica, el 8 de mayo de 2026. REUTERS/Mayela Lopez
El presidente de Honduras, Nasry Asfura, asiste a la ceremonia de investidura de Laura Fernández como nueva presidenta de Costa Rica en el Estadio Nacional de San José, Costa Rica, el 8 de mayo de 2026. REUTERS/Mayela Lopez
El presidente de Honduras, Nasry Asfura, asiste a la ceremonia de investidura de Laura Fernández como nueva presidenta de Costa Rica en el Estadio Nacional de San José, Costa Rica, el 8 de mayo de 2026. REUTERS/Mayela Lopez
Mejores momentos de la juramentación de Laura Fernández como presidenta de Costa Rica
Presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, durante su entrada al Estadio Nacional de Costa Rica. Foto Infobae/AFP
Mejores momentos de la juramentación de Laura Fernández como presidenta de Costa Rica
Personas asisten a la ceremonia de investidura de la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, en el Estadio Nacional de San José el 8 de mayo de 2026. Foto Infobae/ JOHN DURAN / AFP)
El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, llega a la ceremonia de investidura de la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, en el Estadio Nacional de San José. Foto Infobae/MARTIN BERNETTI / AFP
El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, llega a la ceremonia de investidura de la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, en el Estadio Nacional de San José. Foto Infobae/MARTIN BERNETTI / AFP
La recién elegida presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, recibe la banda presidencial de manos de la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, durante su ceremonia de investidura en el Estadio Nacional de San José, Costa Rica, el 8 de mayo de 2026. REUTERS/Mayela Lopez
La recién elegida presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, recibe la banda presidencial de manos de la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, durante su ceremonia de investidura en el Estadio Nacional de San José, Costa Rica, el 8 de mayo de 2026. REUTERS/Mayela Lopez
Laura Fernández durante su primer discurso como Presidenta de Costa Rica.
Laura Fernández durante su primer discurso como Presidenta de Costa Rica. Foto Infobae/AFP

En su primer discurso tras ser juramentada, la nueva mandataria aseguró que continuará la ruta política iniciada hace cuatro años, defendió una “tercera república” y prometió reformas profundas en seguridad, infraestructura y modernización del Estado.

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Sergio Valverde, sacerdote que brinda una oración. Foto Infobae/Cortesía Presidencia de Costa Rica
Sergio Valverde, sacerdote que brinda una oración. Foto Infobae/Cortesía Presidencia de Costa Rica
Laura Fernández anuncia su consejo de ministros. Foto Infobae/Cortesía Presidencia de la República
Laura Fernández anuncia su consejo de ministros. Foto Infobae/Cortesía Presidencia de la República
Laura Fernández juramenta gabinete de minsitros
Laura Fernández juramenta gabinete de ministros. Foto Infobae/Cortesía Presidencia de la República

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