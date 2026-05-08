Asunción de Laura Fernández como nueva mandataria de Costa Rica en 20 imágenes

La nueva presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, recibe la banda presidencial de manos de la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez Fallas, durante su ceremonia de investidura en San José, el 8 de mayo de 2026. Foto Infobae/MARTIN BERNETTI / AFP)

Personal técnico prepara el Estadio Nacional en la víspera de la ceremonia de investidura de la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, en San José, el 7 de mayo de 2026. Laura Fernández tomará posesión como nueva presidenta de Costa Rica el 8 de mayo de 2026. (Photo by Ezequiel BECERRA / AFP)

En su primer discurso tras ser juramentada, la nueva mandataria aseguró que continuará la ruta política iniciada hace cuatro años, defendió una “tercera república” y prometió reformas profundas en seguridad, infraestructura y modernización del Estado.

People hold Costa Rican flags as they attend the inauguration ceremony of Laura Fernandez as Costa Rica's new President at the Estadio Nacional in San Jose, Costa Rica, May 8, 2026. REUTERS/Mayela Lopez

Personas participan en la ceremonia de investidura de Laura Fernández como nueva presidenta de Costa Rica en el Estadio Nacional de San José, Costa Rica, el 8 de mayo de 2026. REUTERS/Mayela Lopez

Bailarines desfilan antes de la ceremonia de investidura de la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, en el Estadio Nacional de San José. Foto Infobae / MARTIN BERNETTI / AFP

Una banda desfila antes de la ceremonia de investidura de la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, en el Estadio Nacional de San José. Foto Infobae/AFP

Mujeres asisten a la ceremonia de investidura de la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, en el Estadio Nacional de San José el 8 de mayo de 2026. Foto Infoabe/JOHN DURAN / AFP)

El rey Felipe VI de España saluda a su llegada a la ceremonia de investidura de la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, en el Estadio Nacional de San José. Foto Infobae/MARTIN BERNETTI / AFP

El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, asiste a la ceremonia de investidura de Laura Fernández como nueva presidenta de Costa Rica en el Estadio Nacional de San José, Costa Rica, el 8 de mayo de 2026. REUTERS/Mayela Lopez

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, asiste a la ceremonia de investidura de Laura Fernández como nueva presidenta de Costa Rica en el Estadio Nacional de San José, Costa Rica, el 8 de mayo de 2026. REUTERS/Mayela Lopez

El presidente de Chile, José Antonio Kast, asiste a la ceremonia de investidura de Laura Fernández como nueva presidenta de Costa Rica en el Estadio Nacional de San José, Costa Rica, el 8 de mayo de 2026. REUTERS/Mayela Lopez

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, asiste a la ceremonia de investidura de Laura Fernández como nueva presidenta de Costa Rica en el Estadio Nacional de San José, Costa Rica, el 8 de mayo de 2026. REUTERS/Mayela Lopez

Presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, durante su entrada al Estadio Nacional de Costa Rica. Foto Infobae/AFP

Personas asisten a la ceremonia de investidura de la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, en el Estadio Nacional de San José el 8 de mayo de 2026. Foto Infobae/ JOHN DURAN / AFP)

El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, llega a la ceremonia de investidura de la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, en el Estadio Nacional de San José. Foto Infobae/MARTIN BERNETTI / AFP

La recién elegida presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, recibe la banda presidencial de manos de la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, durante su ceremonia de investidura en el Estadio Nacional de San José, Costa Rica, el 8 de mayo de 2026. REUTERS/Mayela Lopez

Laura Fernández durante su primer discurso como Presidenta de Costa Rica. Foto Infobae/AFP

En su primer discurso tras ser juramentada, la nueva mandataria aseguró que continuará la ruta política iniciada hace cuatro años, defendió una “tercera república” y prometió reformas profundas en seguridad, infraestructura y modernización del Estado.

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Sergio Valverde, sacerdote que brinda una oración. Foto Infobae/Cortesía Presidencia de Costa Rica

Laura Fernández anuncia su consejo de ministros. Foto Infobae/Cortesía Presidencia de la República

Laura Fernández juramenta gabinete de ministros. Foto Infobae/Cortesía Presidencia de la República