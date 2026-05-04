El Salvador

La industria aeronáutica internacional se reúne por primera vez en El Salvador para el IFIS 2026

La inauguración de este encuentro reúne a representantes y expertos del sector aeronáutico mundial en una serie de actividades técnicas, intercambio de conocimientos y cooperación estratégica para la aviación civil de la región

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El Salvador inaugura el International Flight Inspection Symposium 2026, consolidándose como primer país centroamericano en recibir este evento aeronáutico de talla mundial. (Foto cortesía CEPA)
El Salvador inaugura el International Flight Inspection Symposium 2026, consolidándose como primer país centroamericano en recibir este evento aeronáutico de talla mundial. (Foto cortesía CEPA)

Este lunes se celebra en El Salvador la inauguración del International Flight Inspection Symposium 2026 (IFIS), el principal encuentro bienal de la industria aeronáutica internacional, que por primera vez tiene como sede a un país centroamericano.

Durante cinco días, el IFIS 2026 reúne a autoridades, especialistas y representantes de empresas del sector aéreo de América, Europa y Asia en un evento que destaca la posición estratégica de El Salvador dentro de la aviación global.

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El simposio, supervisado por la International Committee for Airspace Standards and Calibration (ICASC) y respaldado por la Organización de Aviación Civil Internacional (ICAO), se consolidó como un espacio de diálogo técnico, cooperación e intercambio de conocimientos.

El evento arrancó este lunes 4 de mayo y concluirá el 8 de mayo, periodo en el que el país espera la llegada de expertos de diferentes continentes, así como la participación activa de los seis países miembros: El Salvador, Belice, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.

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Estas delegaciones tienen la oportunidad de exponer los avances en inspección en vuelo, validación de sistemas de navegación y nuevas tendencias tecnológicas.

El IFIS 2026 reúne en El Salvador a autoridades y expertos en aviación civil de América, Europa y Asia, posicionando al país en el mapa global del sector. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)
El IFIS 2026 reúne en El Salvador a autoridades y expertos en aviación civil de América, Europa y Asia, posicionando al país en el mapa global del sector. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)

El director ejecutivo de la Autoridad de Aviación Civil de El Salvador, Homero Morales, señaló que “para El Salvador, ser sede de este evento tiene un significado importante: representa una oportunidad para continuar fortaleciendo nuestras capacidades técnicas, para conectar con actores claves del sector y para seguir posicionando al país como un espacio confiable dentro de la aviación civil internacional”.

Las actividades del simposio incluyen conferencias magistrales, paneles técnicos, exposiciones sobre tendencias en sistemas embarcados, presentaciones de regulaciones emergentes y análisis de casos prácticos.

Entre los temas centrales que se abordan figuran la validación de procedimientos RNP-AR, la aplicación de drones y UAVs, el impacto de las interferencias electromagnéticas y la incorporación de tecnología de última generación en los procesos de inspección y control aéreo.

Morales también destacó que “se ha impulsado una visión que reconoce a la aviación civil como un componente estratégico para el desarrollo, la conectividad y la proyección del país. La Autoridad de Aviación Civil continúa aportando, asegurando que ese crecimiento se dé bajo estándares sólidos y sostenibles”.

Durante cinco días, el simposio internacional aborda innovaciones en inspección en vuelo, sistemas de navegación y seguridad aeronáutica en El Salvador. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)
Durante cinco días, el simposio internacional aborda innovaciones en inspección en vuelo, sistemas de navegación y seguridad aeronáutica en El Salvador. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)

La selección de El Salvador como sede del IFIS 2026 marca la primera ocasión en que este encuentro internacional se realiza en Centroamérica. Las ediciones anteriores se llevaron a cabo en regiones como Asia, Europa y América del Norte, con la edición de 2024 celebrada en Japón. Esta decisión resalta el avance del país en el fortalecimiento de su sector aeronáutico y la apertura a la cooperación internacional.

En el transcurso de la inauguración, las autoridades locales remarcaron que la organización del IFIS impulsa el intercambio especializado y la actualización de conocimientos entre los principales actores del sector. “Desde la Autoridad de Aviación Civil, sabemos que la aviación es ante todo un sistema que se construye del trabajo coordinado entre autoridades, proveedores de servicios, organismos internacionales y, por supuesto, la industria”, enfatizó Morales.

El simposio IFIS 2026 en El Salvador reafirma el compromiso del país con los estándares de la ICAO y la integración regional aérea bajo cooperación internacional. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)
El simposio IFIS 2026 en El Salvador reafirma el compromiso del país con los estándares de la ICAO y la integración regional aérea bajo cooperación internacional. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)

Paralelamente, el presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), Federico Anliker, expuso que el país está enfocado en potenciar su infraestructura y atraer nuevas inversiones. “El Salvador tiene la mejor infraestructura aeroportuaria de toda la región. Estamos invirtiendo millones de dólares en seguir ampliando nuestra red aeroportuaria en todo el territorio (...) Estamos poniendo al país en el aspecto aeronáutico, colocándolo a escala mundial. Trabajamos para que la nación sea atractiva, para que vengan más aerolíneas y más industrias”, amplió Anliker.

La agenda del IFIS 2026 se mantendrá activa hasta el 8 de mayo, con actividades orientadas a validar procedimientos, compartir experiencias y reforzar la cooperación internacional bajo los estándares de la ICAO. El simposio refuerza el compromiso de El Salvador con la excelencia técnica y la integración regional en el ámbito de la aviación civil.

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