Panamá

La detención del panameño Isaac Villegas agita el debate por represalias en redadas migratorias en Estados Unidos

La captura del jornalero por segunda vez generó reacciones entre agrupaciones de inmigrantes que señalan la importancia de respetar resoluciones judiciales, mientras se prepara una audiencia clave para revisar su situación legal

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IMAGEN DE ARCHIVO: Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) realizan un arresto durante un operativo matutino en Park Ridge, Illinois, el viernes 19 de septiembre de 2025. (AP Foto/Erin Hooley)
IMAGEN DE ARCHIVO: Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) realizan un arresto durante un operativo matutino en Park Ridge, Illinois, el viernes 19 de septiembre de 2025. (AP Foto/Erin Hooley)

El arresto de Isaac Villegas, un inmigrante de Panamá, ha suscitado preocupación entre organizaciones defensoras de los derechos civiles en Estados Unidos. La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), la organización civil estadounidense, denunció que la detención, ejecutada por autoridades migratorias, podría constituir una represalia por la participación de Villegas en una demanda colectiva contra redadas en Los ángeles. La organización exige su liberación inmediata, según reportó la agencia internacional de noticias EFE.

Villegas, quien trabaja como jornalero y reside en California, fue aprehendido la semana pasada durante una cita rutinaria ante el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), pese a que en 2024 un juez había autorizado su libertad bajo fianza. La detención original se produjo el 18 de junio de 2025, cuando el panameño aguardaba en una parada de autobús y fue interceptado por agentes migratorios, de acuerdo con la información difundida por EFE.

Esta aprehensión formó parte de los operativos que llevaron a cabo cientos de arrestos en Los Ángeles en 2025, en el marco de políticas migratorias implementadas durante el gobierno del presidente Donald Trump. Según la ACLU, Villegas integra una demanda colectiva que acusa al Ejecutivo federal de aplicar criterios de perfil racial y laboral para la selección de personas detenidas.

El caso sostiene que las redadas se dirigieron especialmente hacia quienes hablaban español o ejercían ciertos trabajos, una práctica prohibida por la ley estadounidense.

IMAGEN DE ARCHIVO: Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU (ICE) participa en una operación matutina en Park Ridge, Illinois, el 19 de septiembre de 2025. (AP Foto/Erin Hooley)
IMAGEN DE ARCHIVO: Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU (ICE) participa en una operación matutina en Park Ridge, Illinois, el 19 de septiembre de 2025. (AP Foto/Erin Hooley)

Cuestionamientos legales y pronunciamientos de la ACLU

En un comunicado difundido el miércoles, Chandra Bhatnagar, directora ejecutiva de la ACLU del Sur de California, señaló: “El arresto de Isaac Villegas, a pesar de una orden de un juez de inmigración que autorizaba su liberación bajo fianza, parece constituir una represalia por haberse pronunciado en contra del Departamento de Seguridad Nacional”, según cita recogida por EFE. La abogada advirtió que esta nueva privación de libertad vulnera tanto la orden judicial previa como los derechos constitucionales de Villegas, amparados por la Primera y Quinta Enmienda.

La ACLU y otras organizaciones que acompañan la demanda colectiva han reiterado su exigencia para que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) libere a Villegas, subrayando el impacto del caso en el debate sobre los derechos de los inmigrantes y la actuación de las autoridades migratorias.

“Las represalias son un rasgo distintivo de los regímenes autoritarios, y no las toleraremos. Estamos comprometidos a proteger los derechos constitucionales de toda persona que se atreva a enfrentarse al gobierno. Exigimos que el DHS libere a Isaac de inmediato”, expresó Bhatnagar, según recogió EFE.

IMAGEN DE ARCHIVO: Observadores legales de la ACLU de Georgia se encuentran frente al Centro de Operaciones y Centro Electoral del Condado de Fulton después de que la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) ejecutara una orden de registro en Union City, Georgia, EE. UU., el 28 de enero de 2026. REUTERS/Alyssa Pointer
IMAGEN DE ARCHIVO: Observadores legales de la ACLU de Georgia se encuentran frente al Centro de Operaciones y Centro Electoral del Condado de Fulton después de que la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) ejecutara una orden de registro en Union City, Georgia, EE. UU., el 28 de enero de 2026. REUTERS/Alyssa Pointer

Próxima audiencia y monitoreo de organizaciones

Villegas tiene programada una audiencia ante un juez de inmigración este viernes, instancia que será clave para determinar su futuro inmediato. El caso ha adquirido relevancia por el trasfondo de la demanda colectiva y la denuncia de posibles represalias contra quienes colaboran con procesos judiciales abiertos contra la política migratoria de la administración anterior.

Diversas asociaciones han reiterado que seguirán de cerca el proceso para garantizar que se respete el debido proceso y los derechos fundamentales del inmigrante panameño.

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