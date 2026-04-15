El incidente de la tajada de la sandía: cuando la historia se entrelaza

El no pago inicial de una tajada de sandía dejó un saldo de 15 estadounidenses y dos panameños muertos. Litografía publicada por Nationalgeographic.com.es.

El 15 de abril de 1856, en plena ciudad de Panamá, cerca al océano Pacífico, José Manuel Luna protagonizó uno de los episodios que ha quedado en la historia panameña: el incidente de la tajada de sandía.

151 años después, el 20 de abril de 2007, uno de sus descendientes, Rogelio Luna, fue asesinado en su cultivo de sandía, ubicado a orillas del río Parita, en la provincia de Herrera.

José Manuel Luna era un vendedor de frutas a quien el norteamericano Jack Oliver se negó a pagarle una tajada del fruto, cuyo precio era de un real, o cinco centavos de dólar.

Ante el reclamo de Luna, Oliver lo insultó, sacó un revólver y se inició una discusión que fue escalando de tono, pese a que otro norteamericano pagó el real.

Mientras las palabras de grueso calibre iban y venían, el peruano Miguel Abraham desarmó a Oliver, desatando una pelea a tiros entre estadounidenses y latinos.

Un real, o cinco centésimos de dólar, era el costo de la tajada de sandía que dio pie al conflicto entre estadounidenses y latinos.

El saldo de la trifulca fue de 15 estadounidenses muertos, 16 heridos, y dos panameños fallecidos, amén de múltiples heridos y daños al lugar de la refriega, cerca de la estación del ferrocarril, donde hoy se erige el Mercado de Mariscos.

En 1856 Panamá estaba bajo el dominio de Colombia, por lo que el gobierno de los Estados Unidos presentó reclamos diplomáticos ante la Cancillería granadina, exigiendo compensaciones por el incidente.

Después de extensas discusiones, se acordó un pago de $584,603.16 en oro, como indemnización para los estadounidenses.

Rogelio Luna, a quienes en el pueblo de Parita conocían como “Colega”, era una persona amable, amigo de sus amigos, siempre sonriente, que iba dejando saludos en cada una de las personas que se encontraba en su diario caminar, cuando venía del caserío de Juan Blanco, próximo al pueblo de Parita, en la provincia de Herrera, donde aún habitan los parientes de José Manuel.

Dedicado desde pequeño a las faenas del campo, la siembra de productos agrícolas a orillas del río Parita formaba parte de la labor cotidiana de Rogelio, siendo la sandía el fruto que más cultivaba y más vendía en aquellos veranos calurosos cuando la brisa parecía tomarse un descanso.

Sandías, el fruto ligado a la familia Luna. (Pexels)

“Hay sandía, ¿cuántas quiere?, están a buen precio”, se le escuchaba decir alegremente cuando a su paso se encontraba con un posible comprador, ya fuera en las calles, en las casas o en la bodega del pueblo.

Un mal día, de esos que llegan de manera sigilosa, marcando un fin, Rogelio Luna fue citado a orillas del río por un individuo que supuestamente tenía unas cuentas por saldar con él, pero la cita solo fue un pretexto.

Minutos después de haber llegado al encuentro, aquel 20 de abril de 2007, Rogelio Luna, o “Colega”, fue asesinado vilmente y su sangre, roja como la fruta, se esparció por el sembradío de sandía que cultivaba a orillas del afluente.

En ese instante, la historia se entrelazó, abonando aún más esa relación que en algún momento también puso en aprietos a su antepasado José Manuel Luna.

Abril y las sandías marcaron el destino de José Manuel y de “Colega”. Al primero le reservó un lugar en la historia patria, al segundo lo relegó al recuerdo de quienes en el pueblo aún comentan este “incidente”.

Hoy, 15 de abril de 2026, en el caserío de Juan Blanco, próximo a la histórica población de Parita, el primer asentamiento hispano indígena en la región de Azuero, las autoridades y el pueblo se reúnen para conmemorar el incidente de la tajada de sandía.