El Salvador

Fiscalía logró condenas máximas contra 17 pandilleros acusados de más de 55 delitos en el oriente de El Salvador

Las autoridades judiciales confirmaron la sentencia de 45 años de prisión para personas vinculadas a delitos cometidos entre 2012 y 2022, incluyendo homicidios, extorsión y tráfico de drogas, en diversas colonias de San Miguel

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El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel condena a 17 pandilleros vinculados a la clica Coronados Little Cycos a prisión máxima por delitos cometidos entre 2012 y 2022. (Fiscalía General de la República)
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel condena a 17 pandilleros vinculados a la clica Coronados Little Cycos a prisión máxima por delitos cometidos entre 2012 y 2022. (Fiscalía General de la República)

La Fiscalía General de la República (FGR), de El Salvador anunció la condena máxima de prisión contra 17 pandilleros vinculados a la clica Coronados Little Cycos, tras comprobarse su responsabilidad en una serie de delitos cometidos entre 2012 y 2022 en el oriente del país. El fallo fue emitido por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado, de San Miguel, en el contexto del régimen de excepción implementado para la persecución de estructuras criminales.

Entre los sentenciados figuran dos mujeres identificadas como Alicia Y. P., alias la negra, y Glenda E. H., quienes, según la información proporcionada por la Fiscalía a través de investigaciones, recibieron 30 años de encarcelamiento por su papel como colaboradoras dentro de la organización. El resto de los procesados fueron condenados a penas que varían entre los 30 y 45 años de cárcel, dependiendo de los delitos que se les fueron atribuidos.

La Fiscalía General de la República de El Salvador logra sentencia de 30 años para miembros y colaboradores de pandilla tras comprobar su participación en homicidios y extorsiones. Foto cortesía FGR
La Fiscalía General de la República de El Salvador logra sentencia de 30 años para miembros y colaboradores de pandilla tras comprobar su participación en homicidios y extorsiones. Foto cortesía FGR

La sentencia cubre hechos que, según datos de la Fiscalía General de la República, suman un total de 20 homicidios agravados, 7 homicidios, 3 feminicidios, además de 24 casos de extorsión agravada, 8 limitaciones ilegales de libertad, 39 privaciones de libertad, 9 desapariciones de personas y 25 casos de tráfico de droga en la zona oriental del país. Dos acusados adicionales fueron sentenciados exclusivamente por agrupaciones ilícitas y recibieron también 30 años de prisión.

Las autoridades señalaron que la estructura criminal que operaba en las colonias Prado, Quezada, Concepción y 15 de Septiembre de San Miguel, fue desarticulada mediante el uso del régimen de excepción, según informaron las autoridades. La detención de los procesados permitió desarrollar una causa judicial que, tras analizar las pruebas, concluyó con condenas máximas. Conforme a la legislación salvadoreña y según documentación presentada en FGR, la aplicación de estas sanciones busca frenar la reincidencia y el poder territorial de las pandillas en el oriente del país.

Entre los condenados a prisión máxima figuran dos mujeres colaboradoras identificadas como Alicia Y. P., alias la negra, y Glenda E. H., por su rol en la estructura criminal sancionada. (Foto cortesía FGR)
Entre los condenados a prisión máxima figuran dos mujeres colaboradoras identificadas como Alicia Y. P., alias la negra, y Glenda E. H., por su rol en la estructura criminal sancionada. (Foto cortesía FGR)

Pandilleros de la MS-13 a juicio por homicidio de un menor en Soyapango

Por otra parte, la Fiscalía General de la República informó sobre la apertura del proceso judicial contra Jorge E. V. I. y Geovanny P. G. M., presuntos integrantes de la pandilla MS-13, quienes enfrentarán juicio por el homicidio de un menor ocurrido el 1 de junio de 2025 en la Comunidad 10 de Octubre, distrito de Soyapango, San Salvador Este.

De acuerdo con las pruebas presentadas por la institución fiscal, la víctima fue llevada mediante engaños a un terreno desolado, donde fue golpeada y herida con arma blanca hasta causar su muerte. El Juzgado Segundo de Instrucción de Soyapango ordenó la remisión de los imputados a juicio al determinar su responsabilidad como autores directos del hecho.

Según la comunicación oficial de la Fiscalía General de la República, los acusados menores de edad implicados en el crimen ya fueron procesados previamente por otros cargos. El órgano encargado del caso confirmó que los adolescentes responsables cumplen actualmente las medidas de internamiento vigentes impuestas por el juez de menores correspondiente.

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