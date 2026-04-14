Aprender a leer y a escribir no tiene límite de edad para adultas mayores de Santo Tomás, El Salvador
Con el apoyo de la organización ADRA El Salvador y el impulso del alcalde Mario Vásquez, un grupo de adultos mayores inició clases de alfabetización para descubrir nuevas oportunidades y mejorar sus habilidades de vida.
Las personas de mayor edad en la localidad reciben formación básica de lectura y escritura con el respaldo de una organización civil, iniciativa que busca ampliar sus competencias y mejorar sus condiciones de vida, informó la autoridad municipal (Foto cortesía alcalde Mario Vásquez)
El nuevo plan educativo, que cuenta con el aval de responsables locales, tiene el propósito de aumentar las oportunidades de formación para quienes integran los grupos etarios de mayor edad en la comunidad (Foto cortesía alcalde Mario Vásquez)
Las sesiones de enseñanza, gestionadas por una entidad sin fines de lucro, tienen como meta brindar nuevas herramientas a quienes buscan fortalecer sus capacidades personales y favorecer su bienestar, según lo expuesto por el edil (Foto cortesía alcalde Mario Vásquez)
Personas mayores de la localidad arrancaron un emocionante programa educativo enfocado en desarrollar nuevas habilidades, promoviendo autonomía y mejor calidad de vida con el impulso de la organización ADRA El Salvador y el alcalde Mario Vásquez. (Foto cortesía alcalde Mario Vásquez)
Una mujer adulta mayor sonríe mientras sostiene un libro de texto con ilustraciones didácticas en un aula, rodeada de otros estudiantes. (Foto cortesía alcalde Mario Vásquez)
La organización ADRA El Salvador, junto al esfuerzo del alcalde Mario Vásquez, han hecho posible que numerosos vecinos de la tercera edad se ilusionen con aprender, abrir nuevos horizontes y mantenerse activos en la comunidad. (Foto cortesía alcalde Mario Vásquez)
Un grupo de adultos mayores inicia el desafío de aprender. Apoyo local y expectativas renovadas en busca de un bienestar mayor. Las historias personales comienzan a entrelazarse en esta iniciativa. (Foto cortesía alcalde Mario Vásquez)
Personas mayores emprenden el reto que antes parecía inalcanzable. Los detalles de una iniciativa pensada para potenciar capacidades y fortalecer la independencia en la vejez. (Foto cortesía alcalde Mario Vásquez)
Con el apoyo de la organización ADRA El Salvador y el impulso del alcalde Mario Vásquez, un grupo de adultos mayores inició clases de alfabetización para descubrir nuevas oportunidades y mejorar sus habilidades de vida. (Foto cortesía alcalde Mario Vásquez)
Impulsados por el alcalde Mario Vásquez, los adultos mayores del municipio participan en actividades educativas que buscan fortalecer su autonomía y llevarles una mejor calidad de vida a través de la lectura y la escritura. (Foto cortesía alcalde Mario Vásquez)