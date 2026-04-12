Panamá

El Canal de Panamá desde sus silencios: arte revela historias fuera del relato oficial

La revista Faro extiende las investigaciones más allá de la sala del museo del Canal de Panamá.

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FARO Vol. 1 reúne dos residencias artísticas desarrolladas en el Museo del Canal. Cortesía
FARO Vol. 1 reúne dos residencias artísticas desarrolladas en el Museo del Canal. Cortesía

El Museo del Canal de Panamá presentó FARO Vol. 1, una publicación que recoge las dos primeras residencias artísticas del programa FARO, en una apuesta por documentar procesos creativos que abordan la historia desde ángulos menos explorados.

Más que un libro, el volumen funciona como una extensión de las investigaciones desarrolladas dentro del museo, permitiendo que los proyectos trasciendan la sala de exhibición y se conviertan en material de consulta y reflexión.

La iniciativa surge como parte de una estrategia del museo para vincular el arte contemporáneo con la memoria histórica, un ejercicio que, según su directora general, Ana Elizabeth González, busca ampliar la manera en que se interpretan los relatos asociados al Canal de Panamá.

FARO, explicó, no se limita a mostrar obras terminadas, sino que pone en valor los procesos de investigación, diálogo e intercambio conceptual que acompañan a los artistas durante su residencia.

El libro compila los trabajos de Giana De Dier y Alfredo Martís, quienes abordaron temas vinculados a la antigua zona del Canal desde perspectivas distintas, pero complementarias.

Giana De Dier desarrolló una investigación sobre el ocio, el descanso y la vida cotidiana de la mujer afrocaribeña en la antigua zona del Canal, como parte de su residencia artística en el Museo del Canal. Cortesía Museo del Canal
Giana De Dier desarrolló una investigación sobre el ocio, el descanso y la vida cotidiana de la mujer afrocaribeña en la antigua zona del Canal, como parte de su residencia artística en el Museo del Canal. Cortesía Museo del Canal

Mientras una exploró la vida de la mujer afrocaribeña más allá del relato centrado en el trabajo, el otro se adentró en la problemática de las municiones no detonadas que permanecen en antiguos polígonos militares utilizados por Estados Unidos.

En el caso de Giana De Dier, su investigación se enfocó en el concepto de ocio y descanso dentro de las comunidades afrocaribeñas, una mirada que busca contrarrestar el enfoque histórico dominante centrado en la productividad y la construcción del Canal.

La artista plantea que la historia también debe contemplar los espacios de vida cotidiana, interacción social y humanidad, elementos que han sido relegados en los relatos tradicionales.

Su paso por la residencia, que incluyó meses de trabajo en archivo y contacto con investigadores, le permitió desarrollar una propuesta que no solo dialoga con el pasado, sino que también conecta con debates contemporáneos sobre identidad, migración y representación.

Según explicó, el proyecto ha despertado interés más allá del ámbito artístico, siendo retomado por académicos e investigadores que ven en esta línea de trabajo una forma de replantear la narrativa histórica.

Alfredo Martís centró su residencia artística en las municiones no detonadas que quedaron en antiguos polígonos militares de la zona del Canal y en las implicaciones históricas, ambientales y de seguridad de ese legado. Cortesía
Alfredo Martís centró su residencia artística en las municiones no detonadas que quedaron en antiguos polígonos militares de la zona del Canal y en las implicaciones históricas, ambientales y de seguridad de ese legado. Cortesía

Por su parte, el artista Alfredo Martís llevó al espacio del museo una investigación sobre las bombas no detonadas que quedaron en territorios revertidos a Panamá tras la salida de las fuerzas estadounidenses.

Su proyecto no solo aborda un problema ambiental, sino también un tema político y diplomático que continúa siendo parte de la discusión sobre la relación entre Panamá y Estados Unidos.

Martís explicó que durante los años previos a la reversión del Canal existieron conversaciones para la limpieza de estos terrenos, pero finalmente el país recibió áreas que aún presentan riesgos para la seguridad y la salud pública. Su trabajo propone visibilizar esta realidad desde el arte, incorporando al debate temas que no suelen formar parte del discurso público o educativo.

La directora del museo destacó que la publicación de FARO Vol. 1 permite extender la vida de estas investigaciones, dándoles continuidad más allá de la intervención en sala. Según señaló, el libro no solo documenta lo ocurrido, sino que abre nuevas posibilidades de lectura y análisis, convirtiéndose en una herramienta para entender cómo el arte puede dialogar con la historia de manera crítica y contemporánea.

Giana De Dier y Alfredo Martís han llevado sus investigaciones más allá de Panamá, con exposiciones en ciudades como Londres, España y Madrid, ampliando el alcance internacional de sus propuestas artísticas. Tomada de Instagram
Giana De Dier y Alfredo Martís han llevado sus investigaciones más allá de Panamá, con exposiciones en ciudades como Londres, España y Madrid, ampliando el alcance internacional de sus propuestas artísticas. Tomada de Instagram

El programa FARO nació en 2022 como un piloto y desde entonces ha desarrollado tres ediciones con artistas distintos, con una cuarta convocatoria prevista para este año.

El próximo eje temático estará centrado en la invasión de Estados Unidos a Panamá en 1989, un tema que, según el museo, sigue presente en la memoria colectiva y requiere nuevas formas de exploración desde el arte.

Uno de los aspectos que ha marcado el desarrollo del programa es su capacidad para proyectar las obras fuera del país. Tanto el trabajo de Giana De Dier como el de Alfredo Martís han sido exhibidos en ciudades como Londres, España y Madrid, mientras que otras residencias han comenzado a circular en espacios internacionales, ampliando el alcance del arte panameño y posicionando estas investigaciones en circuitos globales.

Ana Elizabeth González, directora general del Museo del Canal de Panamá, destacó el valor de FARO como una plataforma que conecta el arte contemporáneo con la memoria y la identidad del país. Tomada de la ACP
Ana Elizabeth González, directora general del Museo del Canal de Panamá, destacó el valor de FARO como una plataforma que conecta el arte contemporáneo con la memoria y la identidad del país. Tomada de la ACP

El lanzamiento de FARO Vol. 1 se presenta así como un punto de consolidación para el programa, pero también como una invitación a repensar el papel de los museos. Más allá de ser espacios de conservación, iniciativas como esta plantean al museo como un lugar de producción de conocimiento, donde el arte se convierte en una herramienta para cuestionar, reinterpretar y ampliar las narrativas que forman parte de la identidad del país.

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