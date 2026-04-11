Panamá supera meta de ingresos corrientes entre enero y febrero, pero queda por debajo de 2025

Ingresos tributarios, como el impuesto sobre la renta, el ITBMS y los gravámenes a la importación, representan cerca del 79% del total captado por el Estado. EFE

La recaudación acumulada de Panamá entre enero y febrero de 2026 alcanzó los $1,132 millones, superando la meta presupuestada en $65.8 millones, lo que refleja un desempeño positivo frente a lo planificado por el Estado.

Sin embargo, este resultado no logra superar lo recaudado en el mismo periodo de 2025, cuando los ingresos sumaron $1,149 millones, lo que implica una caída interanual de $17 millones o 1.5%.

En términos prácticos, esto significa que, aunque el gobierno está recaudando más de lo esperado para 2026, todavía no logra igualar el ritmo de ingresos del año anterior.

Dentro de este total, los ingresos tributarios —es decir, los impuestos que pagan ciudadanos y empresas— sumaron $893.7 millones, lo que representa cerca del 79% de la recaudación total.

Aquí se incluyen tributos como el impuesto sobre la renta, el ITBMS en compras y servicios, así como impuestos vinculados a la importación y al consumo de combustibles.

Este segmento registró un aumento de $36.5 millones frente a 2025, mostrando que la base tributaria mantiene crecimiento, aunque no suficiente para compensar otras caídas.

Por otro lado, los ingresos no tributarios —que no provienen de impuestos— alcanzaron $237.1 millones, superando ampliamente lo presupuestado con un excedente de $65 millones.

En esta categoría se incluyen recursos como tasas, derechos, concesiones, servicios del Canal, así como aportes de empresas estatales o entidades públicas.

Recaudación acumulada entre enero y febrero de 2026 superó la meta presupuestada. Archivo

A pesar de superar la meta, estos ingresos registraron una disminución de $50.5 millones frente al año anterior, lo que explica en gran medida por qué el total acumulado no logra superar el nivel de 2025.

Al observar el comportamiento mes a mes, enero fue el periodo con mayor recaudación, con $606.2 millones, mientras que febrero cerró con $525.8 millones, lo que representa una caída de $80.4 millones entre ambos meses.

Esta reducción mensual muestra que el flujo de ingresos no es uniforme y puede variar dependiendo de factores como el calendario de pagos, la actividad económica y la ejecución de obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes.

Aun así, el mes de febrero mostró una mejora frente al mismo mes de 2025. Los ingresos corrientes crecieron $13.4 millones, equivalente a un aumento de 2.6% interanual, impulsados principalmente por el desempeño de la recaudación tributaria.

Esto indica que, aunque hubo una caída respecto a enero, el sistema tributario mantiene una tendencia de crecimiento moderado cuando se compara con el año anterior.

En el detalle de febrero, los ingresos tributarios sumaron $420.8 millones, con un aumento de $20.6 millones frente a febrero de 2025, reflejando un crecimiento de 5.1%.

Los ingresos no tributarios, que incluyen tasas, concesiones y aportes de entidades públicas, sumaron $237.1 millones entre enero y febrero de 2026, con un superávit de $65 millones frente a la meta, aunque por debajo de los $287.6 millones del mismo periodo de 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este incremento estuvo impulsado por los impuestos indirectos, como el ITBMS, que crecieron 6.8%, así como por los impuestos directos, que aumentaron 3.5%, lo que sugiere un mayor dinamismo en el consumo y en la actividad económica.

En contraste, los ingresos no tributarios de febrero alcanzaron $104.9 millones, superando la meta en $8.7 millones, pero con una caída de $5.6 millones frente al mismo mes del año anterior. Dentro de este grupo, las tasas, derechos y otros ingresos representaron la mayor parte, consolidándose como el principal componente de este tipo de recursos.

Otro elemento que incide en la recaudación es el uso de documentos fiscales, que son mecanismos como créditos o compensaciones que el Estado reconoce a contribuyentes.

En enero se registraron $12.4 millones y en febrero $9.9 millones, para un total de $22.3 millones en el acumulado. Al incluir estos instrumentos, los ingresos totales ascienden a $1,154.3 millones, ampliando el monto efectivo que maneja el Estado.

Los peajes y servicios del Canal aportaron $100.3 millones entre enero y febrero de 2026, con un aumento de $3.6 millones frente al mismo lapso del año anterior. (AP Foto/Matías Delacroix)

En conjunto, las cifras reflejan un inicio de año en el que la recaudación supera lo previsto en el presupuesto, pero no alcanza los niveles del año anterior. La diferencia entre ambos resultados está marcada por la caída en los ingresos no tributarios, mientras que los ingresos por impuestos muestran una evolución más estable.

Esto deja un escenario mixto, donde el cumplimiento de metas convive con una menor captación frente a 2025, en un contexto de ajustes en la dinámica fiscal del país.

Mientras calificadoras y organismos internacionales consideran que Panamá debe ampliar su base impositiva para fortalecer la recaudación, el gobierno panameño ha descartado por ahora cualquier aumento de impuestos.