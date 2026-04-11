Panamá

Apuestas en Panamá superan los $500 millones en dos meses

El comportamiento del mercado evidencia cambios en los hábitos de los jugadores.

Guardar
Las máquinas tragamonedas concentran más del 70% del total del mercado. Archivo
Las máquinas tragamonedas concentran más del 70% del total del mercado. Archivo

Las apuestas brutas en juegos de suerte y azar en Panamá alcanzaron $501.9 millones entre enero y febrero de 2026, reflejando un crecimiento de 15.6% frente al mismo periodo de 2025, cuando se ubicaron en $434.4 millones.

Este resultado confirma la expansión sostenida de la actividad, impulsada principalmente por el aumento en el uso de máquinas tragamonedas y el crecimiento de las plataformas digitales de apuestas.

El desglose de las cifras muestra que enero concentró $259.3 millones en apuestas, mientras que febrero registró $242.6 millones, lo que implica una disminución mensual de $16.7 millones entre ambos meses.

A pesar de esta caída, el nivel general se mantiene por encima del registrado en 2025, lo que evidencia un comportamiento dinámico en el inicio del año.

Dentro del total acumulado, las máquinas tragamonedas tipo “A” continúan siendo el principal motor del negocio, con apuestas por $359.2 millones en el primer bimestre, lo que representa más del 70% del total del mercado.

Una computadora con una pantalla de juego de tragamonedas, rodeada de fichas de casino y con apuestas en línea, ofrece una experiencia de juego emocionante y llena de emoción. El juego de tragamonedas es un clásico de los casinos que ahora se puede disfrutar en línea, permitiendo a los jugadores apostar y ganar desde la comodidad de su hogar. La imagen muestra una laptop con un juego de tragamonedas en la pantalla, rodeada de fichas de casino y con un fondo de color azul. (Imagen ilustrativa Infobae)
Las apuestas en línea registraron el mayor crecimiento dentro del sector. (Imagen ilustrativa Infobae)

Este segmento creció 7.5% frente al año anterior, consolidándose como la actividad dominante dentro de los centros de juego en el país. Estas máquinas permiten múltiples jugadas con una sola apuesta.

Otro componente relevante es el de las apuestas a través de Internet, que alcanzaron $107.4 millones entre enero y febrero, con un incremento de 57.7% interanual, el mayor crecimiento dentro de todas las categorías.

Este comportamiento refleja el avance de los canales digitales y su creciente participación dentro del mercado de juegos de azar en Panamá. Dentro de esta categoría se incluye la lotería electrónica y otras plataformas digitales, lo que evidencia un cambio estructural en los hábitos de consumo.

El resto de las categorías mantiene participaciones menores dentro del total. Las salas de apuestas deportivas generaron $2.8 millones, mientras que los juegos instantáneos sumaron $484 mil.

En tanto, las mesas de juego, como blackjack o ruleta, registraron $26.5 millones, y los bingos alcanzaron $1.0 millón, mostrando variaciones moderadas dentro de un mercado concentrado en tragamonedas y plataformas digitales.

tragamonedas - casino
Las mesas de juego y bingos mantienen menor participación dentro del total. Archivo

Las mesas de apuestas en Panamá solo están autorizadas a operar en casinos completos, y en el caso de la ciudad capital, los casinos que operan dentro de hoteles deben contar con más de 300 habitaciones, una restricción que limita su expansión territorial y concentra la actividad en establecimientos de gran escala.

La estructura del negocio se sostiene sobre una red de casinos, salas de máquinas, bingos y centros de apuestas deportivas, además del crecimiento de los operadores en línea. La provincia de Panamá concentra 76 salas, seguida por Chiriquí con 6, Colón con 6, Coclé con 5, Herrera con 5 y Veraguas con 4, para un total general de102 salas en el país.

En términos de concesiones, existen 22 casinos completos, 31 locales de máquinas tragamonedas, 45 salas de apuestas deportivas, 3 salas de bingo y 1 hipódromo, según el listado oficial de operaciones.

Además de las máquinas tipo “A”, el país cuenta con máquinas tragamonedas tipo “C”, que operan en locales más pequeños y solo permiten una jugada por cada moneda o apuesta, a diferencia de las múltiples combinaciones de las tipo “A”.

Este formato está presente en establecimientos de menor escala distribuidos en distintos puntos del territorio, ampliando el alcance geográfico del negocio. No existe una estadística sobre las apuestas realizadas en estos locales, por lo que el monto reportado por la Junta de Control de Juegos a la Contraloría General ofrece una fotografía incompleta del negocio de juegos de azar en el país.

Ventas de la lotería

De forma separada, las ventas brutas de la Lotería Nacional alcanzaron $127.6 millones entre enero y febrero de 2026, lo que representa una disminución de 5.6% frente al mismo periodo del año anterior.

Las ventas de la lotería sumaron $127.6 millones en el primer bimestre de 2026. Tomada de Internet
Las ventas de la lotería sumaron $127.6 millones en el primer bimestre de 2026. Tomada de Internet

Este comportamiento contrasta con el crecimiento observado en los juegos de azar operados por privados, marcando una diferencia en la dinámica de ambos segmentos.

En el detalle mensual, enero registró $64.0 millones en ventas, mientras que febrero sumó $63.6 millones, mostrando una variación mínima entre ambos meses. A diferencia de las apuestas en casinos y plataformas digitales, la lotería mantiene un comportamiento más estable, con menor volatilidad en sus resultados.

Las ventas de lotería corresponden principalmente a la emisión de billetes y chances, lo que representa un modelo distinto al de las apuestas en juegos de azar. Mientras que los casinos y operadores privados dependen del volumen de apuestas realizadas por los jugadores, la lotería se basa en la comercialización de números predefinidos con sorteos periódicos.

En conjunto, las ventas brutas de la lotería y las apuestas brutas en juegos de suerte y azar sumaron $629.6 millones entre enero y febrero de 2026, frente a $569.6 millones en el mismo periodo de 2025, lo que representa un aumento de $60 millones en un año.

Este comportamiento sugiere que, pese al contexto económico del país, una parte importante del dinero que circula en Panamá sigue destinándose a juegos vinculados con la posibilidad de obtener premios o ganancias por azar.

ludopatía, salud mental, adicción al juego
El crecimiento de las apuestas reaviva alertas sobre la ludopatía, un trastorno que puede generar dependencia al juego y afectar las finanzas personales, la salud mental y el entorno familiar si no se detecta y atiende a tiempo. Archivo

Sin embargo, este avance económico tiene un ángulo social que no puede ignorarse. El aumento sostenido del mercado de juegos de azar ha venido acompañado de un incremento en los casos de ludopatía en el país, según especialistas y organizaciones que atienden adicciones conductuales.

La mayor disponibilidad, la digitalización y la amplia variedad de juegos amplifican el riesgo, especialmente en entornos urbanos de alta concentración.

Temas Relacionados

PanamáApuestasInfobaeLudopatíaCasinosJuegos de azar

Últimas Noticias

Luto en Saprissa y el fútbol costarricense tras el deceso de su exfigura: Wálter Navarro Álvarez

La comunidad deportiva de Costa Rica lamenta la partida de Wálter Navarro Álvarez, figura emblemática del Saprissa en la década de 1970

Luto en Saprissa y el fútbol costarricense tras el deceso de su exfigura: Wálter Navarro Álvarez

El Ejército de República Dominicana detiene a 23 haitianos en la frontera de Dajabón

Las fuerzas militares realizaron la captura durante un operativo en la zona limítrofe con Haití, mientras los individuos intentaban ingresar al país, y serán remitidos a la autoridad migratoria para el debido procedimiento legal.

El Ejército de República Dominicana detiene a 23 haitianos en la frontera de Dajabón

La batuta del cielo recibe a Katherine Michelle: El último adiós de una joven promesa del arte salvadoreño

La Banda Bicentenario ha perdido su sonrisa más brillante. Katherine Michelle Rodríguez, destacada cachiporrista de 19 años, recibió ayer 10 de abril el último adiós en su natal Cuyultitán, La Paz

La batuta del cielo recibe a Katherine Michelle: El último adiós de una joven promesa del arte salvadoreño

Panamá supera meta de ingresos corrientes entre enero y febrero, pero queda por debajo de 2025

Los datos oficiales reflejan una caída entre el primer y el segundo mes del año, con variaciones en impuestos, tasas y aportes.

Panamá supera meta de ingresos corrientes entre enero y febrero, pero queda por debajo de 2025

El salvadoreño Marcelo Arévalo y el croata Mate Pavic clasifican a la final del Montecarlo 2026

El equipo compuesto por un representante salvadoreño y un croata consiguió imponerse en las semifinales ante sus rivales argentino y francés, asegurando el paso al partido decisivo en el torneo sobre arcilla del circuito ATP.

El salvadoreño Marcelo Arévalo y el croata Mate Pavic clasifican a la final del Montecarlo 2026

TECNO

Freidora de aire vs horno: cuál consume menos luz y ahorra más dinero

Freidora de aire vs horno: cuál consume menos luz y ahorra más dinero

Apple ya estaría iniciando la producción de su esperado iPhone plegable

Así es el aeropuerto más tecnológico del mundo con una cascada gigante de 40 metros

Si vas a comprar un Smart TV, conoce las diferencias entre NEO QLED, OLED, QLED y Crystal UHD

Evita que te espíen en WhatsApp: el botón que al activarlo evita que extraños entren a tu cuenta

ENTRETENIMIENTO

Ralph Fiennes da un paso al costado como Voldemort: “Tilda Swinton sería fantástica”

Ralph Fiennes da un paso al costado como Voldemort: “Tilda Swinton sería fantástica”

Jamie Lee Curtis revela el método que sigue a los 67 años para mantenerse saludable

El día que Quentin Tarantino rechazó a su padre biológico en un inesperado encuentro de café

Cameron Diaz compartió la lección más importante que le dejó la fama

La mentoría de Leonardo DiCaprio impulsa el crecimiento artístico de Chase Infiniti

MUNDO

Anegada: playas vírgenes, transporte clásico y exclusividad natural

Anegada: playas vírgenes, transporte clásico y exclusividad natural

Netanyahu afirmó que Israel destruyó el programa nuclear y de misiles de Irán: “Ahora luchan por su supervivencia”

La región de Puglia se consolida como destino clave para los viajeros que buscan playas auténticas

“¡Basta de ostentación de poder, basta de guerra!”: el reclamo del papa León XIV durante una multitudinaria vigilia en el Vaticano

Dos buques de guerra de EEUU cruzaron el estrecho de Ormuz para iniciar la misión de desminado