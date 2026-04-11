Apuestas en Panamá superan los $500 millones en dos meses

Las máquinas tragamonedas concentran más del 70% del total del mercado. Archivo

Las apuestas brutas en juegos de suerte y azar en Panamá alcanzaron $501.9 millones entre enero y febrero de 2026, reflejando un crecimiento de 15.6% frente al mismo periodo de 2025, cuando se ubicaron en $434.4 millones.

Este resultado confirma la expansión sostenida de la actividad, impulsada principalmente por el aumento en el uso de máquinas tragamonedas y el crecimiento de las plataformas digitales de apuestas.

El desglose de las cifras muestra que enero concentró $259.3 millones en apuestas, mientras que febrero registró $242.6 millones, lo que implica una disminución mensual de $16.7 millones entre ambos meses.

A pesar de esta caída, el nivel general se mantiene por encima del registrado en 2025, lo que evidencia un comportamiento dinámico en el inicio del año.

Dentro del total acumulado, las máquinas tragamonedas tipo “A” continúan siendo el principal motor del negocio, con apuestas por $359.2 millones en el primer bimestre, lo que representa más del 70% del total del mercado.

Las apuestas en línea registraron el mayor crecimiento dentro del sector. (Imagen ilustrativa Infobae)

Este segmento creció 7.5% frente al año anterior, consolidándose como la actividad dominante dentro de los centros de juego en el país. Estas máquinas permiten múltiples jugadas con una sola apuesta.

Otro componente relevante es el de las apuestas a través de Internet, que alcanzaron $107.4 millones entre enero y febrero, con un incremento de 57.7% interanual, el mayor crecimiento dentro de todas las categorías.

Este comportamiento refleja el avance de los canales digitales y su creciente participación dentro del mercado de juegos de azar en Panamá. Dentro de esta categoría se incluye la lotería electrónica y otras plataformas digitales, lo que evidencia un cambio estructural en los hábitos de consumo.

El resto de las categorías mantiene participaciones menores dentro del total. Las salas de apuestas deportivas generaron $2.8 millones, mientras que los juegos instantáneos sumaron $484 mil.

En tanto, las mesas de juego, como blackjack o ruleta, registraron $26.5 millones, y los bingos alcanzaron $1.0 millón, mostrando variaciones moderadas dentro de un mercado concentrado en tragamonedas y plataformas digitales.

Las mesas de juego y bingos mantienen menor participación dentro del total. Archivo

Las mesas de apuestas en Panamá solo están autorizadas a operar en casinos completos, y en el caso de la ciudad capital, los casinos que operan dentro de hoteles deben contar con más de 300 habitaciones, una restricción que limita su expansión territorial y concentra la actividad en establecimientos de gran escala.

La estructura del negocio se sostiene sobre una red de casinos, salas de máquinas, bingos y centros de apuestas deportivas, además del crecimiento de los operadores en línea. La provincia de Panamá concentra 76 salas, seguida por Chiriquí con 6, Colón con 6, Coclé con 5, Herrera con 5 y Veraguas con 4, para un total general de102 salas en el país.

En términos de concesiones, existen 22 casinos completos, 31 locales de máquinas tragamonedas, 45 salas de apuestas deportivas, 3 salas de bingo y 1 hipódromo, según el listado oficial de operaciones.

Además de las máquinas tipo “A”, el país cuenta con máquinas tragamonedas tipo “C”, que operan en locales más pequeños y solo permiten una jugada por cada moneda o apuesta, a diferencia de las múltiples combinaciones de las tipo “A”.

Este formato está presente en establecimientos de menor escala distribuidos en distintos puntos del territorio, ampliando el alcance geográfico del negocio. No existe una estadística sobre las apuestas realizadas en estos locales, por lo que el monto reportado por la Junta de Control de Juegos a la Contraloría General ofrece una fotografía incompleta del negocio de juegos de azar en el país.

Ventas de la lotería

De forma separada, las ventas brutas de la Lotería Nacional alcanzaron $127.6 millones entre enero y febrero de 2026, lo que representa una disminución de 5.6% frente al mismo periodo del año anterior.

Las ventas de la lotería sumaron $127.6 millones en el primer bimestre de 2026. Tomada de Internet

Este comportamiento contrasta con el crecimiento observado en los juegos de azar operados por privados, marcando una diferencia en la dinámica de ambos segmentos.

En el detalle mensual, enero registró $64.0 millones en ventas, mientras que febrero sumó $63.6 millones, mostrando una variación mínima entre ambos meses. A diferencia de las apuestas en casinos y plataformas digitales, la lotería mantiene un comportamiento más estable, con menor volatilidad en sus resultados.

Las ventas de lotería corresponden principalmente a la emisión de billetes y chances, lo que representa un modelo distinto al de las apuestas en juegos de azar. Mientras que los casinos y operadores privados dependen del volumen de apuestas realizadas por los jugadores, la lotería se basa en la comercialización de números predefinidos con sorteos periódicos.

En conjunto, las ventas brutas de la lotería y las apuestas brutas en juegos de suerte y azar sumaron $629.6 millones entre enero y febrero de 2026, frente a $569.6 millones en el mismo periodo de 2025, lo que representa un aumento de $60 millones en un año.

Este comportamiento sugiere que, pese al contexto económico del país, una parte importante del dinero que circula en Panamá sigue destinándose a juegos vinculados con la posibilidad de obtener premios o ganancias por azar.

El crecimiento de las apuestas reaviva alertas sobre la ludopatía, un trastorno que puede generar dependencia al juego y afectar las finanzas personales, la salud mental y el entorno familiar si no se detecta y atiende a tiempo. Archivo

Sin embargo, este avance económico tiene un ángulo social que no puede ignorarse. El aumento sostenido del mercado de juegos de azar ha venido acompañado de un incremento en los casos de ludopatía en el país, según especialistas y organizaciones que atienden adicciones conductuales.

La mayor disponibilidad, la digitalización y la amplia variedad de juegos amplifican el riesgo, especialmente en entornos urbanos de alta concentración.