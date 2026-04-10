Ingenieros de EE.UU. entregarían el lunes evaluación clave del Puente de las Américas

Ingenieros del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos inspeccionaron el Puente de las Américas este viernes 10 de abril. Tomada de X

Cuatro días después de la explosión registrada debajo del Puente de las Américas, este viernes 10 de abril se realizó la inspección técnica a la estructura por parte de ingenieros del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, en coordinación con especialistas del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

La revisión busca determinar si el incendio provocado por el siniestro dejó daños, vulnerabilidades o afectaciones que obliguen a mantener o ajustar las restricciones vigentes sobre una de las principales conexiones viales del país.

La evaluación se desarrolla luego del accidente ocurrido el pasado lunes, cuando la explosión e incendio de camiones cisterna obligó a suspender el uso del puente por casi 24 horas y alteró la movilidad de miles de usuarios.

Desde entonces, las autoridades panameñas han mantenido una operación restringida, permitiendo únicamente el paso de vehículos livianos y limitando la carga a un máximo de 10 toneladas, mientras se avanza en el diagnóstico estructural.

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera, explicó que la presencia del equipo técnico responde a una solicitud formal del gobierno panameño, tramitada tras el incidente.

La explosión de camiones cisterna debajo de la estructura obligó a cerrar el puente por casi 24 horas. Tomada de X

Según indicó, los especialistas llegaron al país en menos de 24 horas después de aprobada la petición y permanecerán en Panamá hasta el martes, trabajando junto a los ingenieros del MOP en la revisión de la estructura.

Cabrera adelantó que el lunes podría estar listo un resultado preliminar o evaluación final, que será entregado al MOP y al presidente José Raúl Mulino para que las autoridades adopten las decisiones que correspondan.

El diplomático señaló que el análisis contempla inspecciones en sitio y, si resulta necesario, el envío de muestras a laboratorios en Estados Unidos, aunque aclaró que esa decisión dependerá de lo que encuentren los especialistas en esta fase inicial.

El embajador también recordó que el Puente de las Américas fue construido entre 1959 y 1962, por lo que Estados Unidos conserva los planos originales de la estructura.

Esa documentación, según explicó, ya fue compartida con las autoridades panameñas y permite que el equipo técnico cuente con una base adicional para identificar posibles fracturas, debilidades o alteraciones provocadas por la explosión y el fuego.

El equipo técnico trabaja con ingenieros del MOP para evaluar posibles daños o vulnerabilidades en la estructura. Tomada de X

Mientras se completa esa revisión, el tránsito por el puente sigue limitado a sedanes, camionetas, microbuses y buses tipo coaster, mientras permanece prohibido el paso de camiones de carga, transporte pesado y vehículos de gran tamaño, salvo unidades de emergencia.

La medida se adoptó como precaución ante la necesidad de evitar una sobrecarga sobre la estructura hasta que se conozca con mayor precisión el efecto del incendio en el puente.

La explosión del lunes no solo obligó al cierre temporal de la vía, sino que también volvió a exponer la importancia estratégica de esta infraestructura, utilizada diariamente por más de 80 mil personas para entrar o salir de la capital.

Con el Puente Centenario como única alternativa de desvío para buena parte del tráfico restringido, cualquier afectación prolongada en el Puente de las Américas tiene consecuencias directas sobre la movilidad, la logística y el transporte entre Panamá y el interior del país.

En sus declaraciones, Cabrera vinculó además esta evaluación con la necesidad de estar preparados ante cualquier evento que comprometa infraestructuras críticas asociadas a la operación del país y del Canal de Panamá.

El informe técnico preliminar podría estar listo el lunes, según adelantó el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera. Tomada de X

El embajador sostuvo que la defensa y protección de estos activos no solo implica prepararse ante amenazas deliberadas, sino también ante accidentes que puedan generar daños graves en puntos neurálgicos de conexión y tránsito.

Sobre una eventual ayuda adicional, el diplomático señaló que primero debe conocerse el contenido de la evaluación técnica. No descartó que Estados Unidos pueda considerar algún tipo de apoyo futuro, pero insistió en que por ahora el trabajo está centrado en determinar el estado real del puente y entregar al gobierno panameño una base técnica que le permita definir los siguientes pasos.

El informe esperado entre el lunes y el martes será clave para establecer si las restricciones actuales se mantienen, se flexibilizan o incluso se refuerzan. Por ahora, la prioridad sigue siendo garantizar que el Puente de las Américas continúe operando sin poner en riesgo a los usuarios, mientras las autoridades esperan el resultado de una inspección que definirá el alcance real de los daños causados por la explosión.