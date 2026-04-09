La corrupción es el principal desafío de Panamá, señala el nuevo presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura

Aurelio Barría Pino, nuevo presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, para el periodo 2026-2027.

La corrupción es el desafío “transversal” que enfrenta Panamá, ya que “podemos hablar de inversión, pero si no resolvemos esto, todo lo demás se debilita. Como sector empresarial, tenemos la responsabilidad de actuar con ética y transparencia”, afirmó el empresario Aurelio Barría Pino, nuevo presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá para el periodo 2026-2027.

Dijo que el país enfrenta grandes retos, entre los que citó la minería, asegurar el agua, la educación, dinamizar la economía y el turismo, temas que requieren de un análisis objetivo, con políticas públicas y decisiones que prioricen el beneficio de la mayoría de los panameños.

Barría Pino, presidente número 74 de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, expresó que “estamos en medio de un río que no se detiene, que no tiene orillas y que nos exige claridad, firmeza y sentido de dirección”.

Se comprometió a promover, conectar y defender al sector privado con un plan de trabajo centrado en pilares concretos y medibles.

La medición, indicó en una nota de prensa del gremio, se hará en cuatro ejes principales, como la implementación de la ley de pasantías, el emprendimiento, misiones comerciales y fortalecer el valor para la membresía del gremio que preside.

En octubre Panamá será sede del World of Coffee 2026, el evento más importante del mundo dedicado al café de especialidad. EFE/ Marcelino Rosario

En cuanto a la ley de pasantías aseguró que se impulsará una implementación robusta y medible, para abrir oportunidades reales a los jóvenes, mediante guías de buenas prácticas y capacitación para las empresas.

Respecto al emprendimiento, manifestó que dado a que en el país el 96% de las empresas son micro, medianas y pequeñas, la Cámara de Comercio facilitará el camino hacia la formalización.

Aunado eso, organizará el IV Congreso de Emprendimiento, a fin de construir un ecosistema de apoyo, y evitar que emprender sea “un salto al vacío”, en vez de un camino acompañado con mentorías, capacitaciones y conexiones, subrayó el empresario.

El nuevo presidente del gremio empresarial reiteró que durante su gestión potenciará las plataformas de exposición, motores clave que este año generaron transacciones por $165 millones.

Un hito fundamental, afirmó, será cuando en octubre próximo Panamá sea sede del World of Coffee, consolidando al país como el referente regional en turismo de convenciones.

Cada vez más el país se ha convertido en campo fértil para las convenciones y actividades comerciales y culturales. EFE/Bienvenido Velasco

A través de misiones comerciales estratégicas, Barría Pino destacó que la el gremio que ahora dirige seguirá abriendo puertas para sus miembros, apalancándose en cuatro décadas de experiencia y posicionando a Panamá como el punto de conexión global por excelencia.

Concerniente al fortalecimiento de las empresas miembros, el recién estrenado presidente gremial sostuvo que se buscará que los más de 1,800 miembros perciban mayores herramientas de conexión y más oportunidades de representación.

“Nuestra aspiración es que la Cámara siga siendo ese espacio donde se construyen relaciones, se generen ideas y se impulse al país”, comentó.

Sobre el desempeño de la actual administración del presidente José Raúl Mulino, quien se encontraba en el acto de toma de posesión, el empresario reconoció como positivos los pasos estructurales que se han dado en materia de disciplina fiscal, en la reforma a la Caja de Seguro Social y el manejo del Presupuesto General del Estado.

Según el líder gremial, estas medidas generan una atmósfera de credibilidad indispensable: “Ordenar la casa es complejo, pero es un paso hacia la inversión y mejores oportunidades de financiamiento”, puntualizó.

La junta directiva de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de está conformada directores y suplentes de los 15 grupos que representan los principales sectores de la economía nacional, cuyas empresas emplean a más de 340,000 colaboradores.