Panamá

La corrupción es el principal desafío de Panamá, señala el nuevo presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura

Proyecta formalizar a las micro, medianas y pequeñas empresas, que en país representa el 96% del sector

Guardar
Aurelio Barría Pino, nuevo presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, para el periodo 2026-2027.
Aurelio Barría Pino, nuevo presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, para el periodo 2026-2027.

La corrupción es el desafío “transversal” que enfrenta Panamá, ya que “podemos hablar de inversión, pero si no resolvemos esto, todo lo demás se debilita. Como sector empresarial, tenemos la responsabilidad de actuar con ética y transparencia”, afirmó el empresario Aurelio Barría Pino, nuevo presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá para el periodo 2026-2027.

Dijo que el país enfrenta grandes retos, entre los que citó la minería, asegurar el agua, la educación, dinamizar la economía y el turismo, temas que requieren de un análisis objetivo, con políticas públicas y decisiones que prioricen el beneficio de la mayoría de los panameños.

Barría Pino, presidente número 74 de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, expresó que “estamos en medio de un río que no se detiene, que no tiene orillas y que nos exige claridad, firmeza y sentido de dirección”.

Se comprometió a promover, conectar y defender al sector privado con un plan de trabajo centrado en pilares concretos y medibles.

La medición, indicó en una nota de prensa del gremio, se hará en cuatro ejes principales, como la implementación de la ley de pasantías, el emprendimiento, misiones comerciales y fortalecer el valor para la membresía del gremio que preside.

En octubre Panamá será sede del World of Coffee 2026, el evento más importante del mundo dedicado al café de especialidad. EFE/ Marcelino Rosario
En octubre Panamá será sede del World of Coffee 2026, el evento más importante del mundo dedicado al café de especialidad. EFE/ Marcelino Rosario

En cuanto a la ley de pasantías aseguró que se impulsará una implementación robusta y medible, para abrir oportunidades reales a los jóvenes, mediante guías de buenas prácticas y capacitación para las empresas.

Respecto al emprendimiento, manifestó que dado a que en el país el 96% de las empresas son micro, medianas y pequeñas, la Cámara de Comercio facilitará el camino hacia la formalización.

Aunado eso, organizará el IV Congreso de Emprendimiento, a fin de construir un ecosistema de apoyo, y evitar que emprender sea “un salto al vacío”, en vez de un camino acompañado con mentorías, capacitaciones y conexiones, subrayó el empresario.

El nuevo presidente del gremio empresarial reiteró que durante su gestión potenciará las plataformas de exposición, motores clave que este año generaron transacciones por $165 millones.

Un hito fundamental, afirmó, será cuando en octubre próximo Panamá sea sede del World of Coffee, consolidando al país como el referente regional en turismo de convenciones.

Cada vez más el país se ha convertido en campo fértil para las convenciones y actividades comerciales y culturales. EFE/Bienvenido Velasco
Cada vez más el país se ha convertido en campo fértil para las convenciones y actividades comerciales y culturales. EFE/Bienvenido Velasco

A través de misiones comerciales estratégicas, Barría Pino destacó que la el gremio que ahora dirige seguirá abriendo puertas para sus miembros, apalancándose en cuatro décadas de experiencia y posicionando a Panamá como el punto de conexión global por excelencia.

Concerniente al fortalecimiento de las empresas miembros, el recién estrenado presidente gremial sostuvo que se buscará que los más de 1,800 miembros perciban mayores herramientas de conexión y más oportunidades de representación.

“Nuestra aspiración es que la Cámara siga siendo ese espacio donde se construyen relaciones, se generen ideas y se impulse al país”, comentó.

Sobre el desempeño de la actual administración del presidente José Raúl Mulino, quien se encontraba en el acto de toma de posesión, el empresario reconoció como positivos los pasos estructurales que se han dado en materia de disciplina fiscal, en la reforma a la Caja de Seguro Social y el manejo del Presupuesto General del Estado.

Según el líder gremial, estas medidas generan una atmósfera de credibilidad indispensable: “Ordenar la casa es complejo, pero es un paso hacia la inversión y mejores oportunidades de financiamiento”, puntualizó.

La junta directiva de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de está conformada directores y suplentes de los 15 grupos que representan los principales sectores de la economía nacional, cuyas empresas emplean a más de 340,000 colaboradores.

Temas Relacionados

CorrupciónPanamáCámaraComercioPresidenteAurelio Barría Pino

Últimas Noticias

Honduras: prueban proyecto presupuesto 2026 por 444 mil 265 millones de lempiras con recorte y lo envía al Congreso para su discusión

Las autoridades buscan optimizar el uso de los recursos públicos, en un contexto donde tanto la ciudadanía como el sector empresarial exigen un incremento en la inversión destinada a áreas clave para el desarrollo económico y social.

Honduras: prueban proyecto presupuesto 2026 por 444 mil 265 millones de lempiras con recorte y lo envía al Congreso para su discusión

El Salvador: Expertos advierten sobre la urgencia de reforzar la vacunación contra el sarampión en adultos

El doctor Jorge Panameño destaca que la protección de la vacuna disminuye después de los dieciocho años, por lo que toda persona adulta requiere refuerzo para evitar complicaciones graves en su salud

El Salvador: Expertos advierten sobre la urgencia de reforzar la vacunación contra el sarampión en adultos

Panamá registra 1,670 casos acumulados de dengue, 194 con signos de alarma y 10 graves

Autoridades recomiendan a la población a no automedicarse y acudir oportunamente a los centros de Salud ante la sospecha de la enfermedad

Panamá registra 1,670 casos acumulados de dengue, 194 con signos de alarma y 10 graves

Asamblea Legislativa de El Salvador aprueba préstamo de USD 501.2 millones para fortalecer la educación básica

Con esta aprobación se autoriza al Gobierno a suscribir un préstamo con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, destinado a fortalecer la educación básica mediante el programa “Acelerar el Aprendizaje en El Salvador con Innovación Digital”.

Asamblea Legislativa de El Salvador aprueba préstamo de USD 501.2 millones para fortalecer la educación básica

La fiscal general de Guatemala Consuelo Porras presenta balance de gestión y plan para próximo periodo ante Postuladora

Al comparecer ante la instancia de postulación, la titular del Ministerio Público expuso indicadores de desempeño, acciones en digitalización y alianzas internacionales como base de su candidatura para una tercera reelección en Guatemala

La fiscal general de Guatemala Consuelo Porras presenta balance de gestión y plan para próximo periodo ante Postuladora

TECNO

Ranking de laptops con baja reparabilidad: las marcas que lideran el listado negativo, según un estudio

Ranking de laptops con baja reparabilidad: las marcas que lideran el listado negativo, según un estudio

Steam aterriza en el Vision Pro: juega títulos de PC en realidad mixta

Qué es el spoofing y por qué pone en riesgo tu dinero

Instagram al estilo de Facebook: ahora los usuarios podrán editar sus comentarios

Así funciona la nueva IA de Google Maps: crea textos para tus imágenes de forma automática

ENTRETENIMIENTO

John Travolta celebra a su hija Ella Bleu tras su aparición en premios de moda: “Muy orgulloso de mi niña”

John Travolta celebra a su hija Ella Bleu tras su aparición en premios de moda: “Muy orgulloso de mi niña”

“Es fácil caer en la trampa de querer agradar”, advirtió Vince Vaughn sobre la presión en Hollywood

Lisa Kudrow volvió al trabajo 10 días después de dar a luz: “Fue una locura”

Un documental revela que el niño que acusó a Michael Jackson de abuso sexual identificó marcas físicas del cantante

A sus 86 años, Ian McKellen descarta el retiro: “Me gusta mucho trabajar, ¿por qué dejaría de hacerlo?”

MUNDO

Kristalina Georgieva advirtió del riesgo de un aumento de la inflación por el impacto de la guerra en Oriente Medio

Kristalina Georgieva advirtió del riesgo de un aumento de la inflación por el impacto de la guerra en Oriente Medio

Trump expresó su optimismo sobre un posible acuerdo con Irán previo a las conversaciones en Pakistán: “Es alcanzable”

Ataques iraníes redujeron en 600.000 barriles diarios la producción petrolera de Arabia Saudita

El petróleo subió y Wall Street recuperó terreno ante incertidumbre regional

Los 10 aeropuertos más grandes del mundo y sus secretos mejor guardados