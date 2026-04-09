Embajada de Estados Unidos respalda conferencia sobre democracia en Panamá

La conferencia organizada por SEPRESAC y la Embajada de Estados Unidos analizó el constitucionalismo comparado entre Panamá y EE.UU. en el Palacio de Las Garzas. (Cortesía: Astrid Salazar)

La Secretaría Presidencial para la Reorganización del Estado y Asuntos Constitucionales (SEPRESAC) organizó una conferencia para analizar el constitucionalismo comparado entre Estados Unidos y Panamá, como parte del proceso de reforma constitucional en el país. La actividad se llevó a cabo en el Anfiteatro del Palacio de Las Garzas, con la presencia de funcionarios del Ministerio de la Presidencia y representantes de varias entidades estatales. El evento contó con el respaldo de la Embajada de Estados Unidos y la participación del Dr. Christian González – Rivera, catedrático de Derecho Constitucional de la St. Thomas University, de Miami, Florida.

Durante la jornada, el Dr. Miguel Antonio Bernal, coordinador ejecutivo de SEPRESAC, remarcó la urgencia de actualizar la Constitución panameña para responder a las demandas ciudadanas y fortalecer las instituciones. Según declaraciones recogidas en el evento, Bernal señaló: “Estamos frente a un estatuto fundamental impuesto, estamos en el siglo XXI, y en el siglo XXI no se le puede llamar constitución a un documento impuesto”. Añadió que el país atraviesa una urgencia constitucional y que el proceso debe involucrar la participación de todos los sectores.

Por parte de la Embajada de Estados Unidos, el ministro encargado Darby Parliament destacó el esfuerzo de SEPRESAC por generar espacios de debate sobre la gobernanza democrática y la reforma constitucional. Parliament subrayó la importancia de que “los gobiernos sirvan de manera eficiente y responsable, con instituciones ágiles y transparentes, donde la soberanía reside en el pueblo”. También remarcó que el proceso constitucional representa una conversación nacional sobre identidad y gobernanza.

La ponencia principal, a cargo del Dr. González – Rivera, llevó por título “250 Años de Democracia y Constitucionalismo: el proceso constitutivo estadounidense”. En su intervención, el académico abordó temas como la longevidad del constitucionalismo estadounidense, la estructura de los procesos legales y la cultura democrática. Entre los puntos destacados de su exposición se incluyó el análisis de los atributos del ordenamiento jurídico y político de Estados Unidos, considerados por el expositor como un referente del que Panamá puede aprender en su propio proceso de reforma.

La Embajada de Estados Unidos destacó el rol de SEPRESAC en la promoción de debates sobre gobernanza democrática y reforma constitucional en Panamá. (Cortesía: Astrid Salazar)

El ciclo de conferencias organizado por SEPRESAC busca fortalecer el proceso de alfabetización constitucional en Panamá y fomentar la discusión sobre el diseño de una nueva Carta Magna. Las actividades cuentan con la colaboración de expertos internacionales y el respaldo de organismos diplomáticos.

Las reformas a la constitución

La Constitución de Panamá ha sido objeto de sucesivas reformas desde su promulgación en 1972, impulsando la transición hacia un sistema democrático y pluripartidista. los procesos de reforma adoptados por el país han buscado eliminar disposiciones originadas durante el régimen militar y afianzar instituciones autónomas, como el Tribunal Electoral.

Las reformas de 1978, 1983, 1994 y 2004 marcaron hitos en la historia política panameña. La enmienda de 2004 introdujo cambios en materia electoral, fortaleciendo el papel del Tribunal Electoral y promoviendo mayor transparencia en los procesos políticos. Los mecanismos de modificación constitucional han incluido la aprobación por parte de la Asamblea Nacional, la convocatoria a una Asamblea Constituyente o la realización de un referéndum popular.

La reforma de 1992 consolidó de un sistema civil, al establecer la reducción del poder de las fuerzas armadas, la obligatoriedad de la educación, la independencia del Tribunal Electoral y la prohibición de la tortura. Estos avances respondieron a las demandas sociales tras el fin del régimen militar.