Panamá

Policía detiene a cuatro personas por delitos sexuales contra menores en Panamá

Las acciones coordinadas incluyeron capturas en distintos corregimientos, donde fueron incautados dispositivos electrónicos que servirán para las indagatorias, mientras las autoridades anunciaron la continuación de los operativos y la investigación activa

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La Operación Criba permitió la captura de sospechosos con nexos familiares y cercanos a las víctimas de delitos sexuales. (Foto: Policía Nacional de Panamá)
La Operación Criba permitió la captura de sospechosos con nexos familiares y cercanos a las víctimas de delitos sexuales. (Foto: Policía Nacional de Panamá)

Cuatro personas, entre ellas tres hombres y una mujer de entre 20 y 42 años, fueron aprehendidas en Panamá Este y Panamá Norte por su presunta participación en delitos sexuales contra menores.

Las autoridades señalaron que los detenidos mantenían relaciones de parentesco o cercanía con las víctimas, actuando como padre, hermano y amigos del entorno familiar.

La Policía Nacional y el Ministerio Público desplegaron la Operación Criba con el propósito de ubicar y capturar a quienes estaban requeridos por violación agravada, relaciones sexuales con menores y corrupción de menores.

Los procedimientos incluyeron allanamientos en los corregimientos de Las Cargas, Caimitillo, Alcalde Díaz y Chilibre, donde fueron incautados dispositivos tecnológicos que podrían aportar elementos a las investigaciones en curso.

La Policía Nacional y el Ministerio Público detienen a cuatro personas por delitos sexuales contra menores en Panamá Este y Panamá Norte. (Vídeo: Policía Nacional de Panamá)

Las autoridades confirmaron que la investigación sigue abierta y que se mantendrán los operativos para enfrentar los delitos sexuales que afectan a niños y niñas. La Dirección de Investigación Judicial lidera estas acciones para fortalecer la protección de la integridad física y sexual de los menores en el país.

Detención en David por delito sexual tras verificación de identidad

En la provincia de Chiriquí, la Policía Nacional detuvo a un hombre de 23 años en el antiguo mercado público de David, durante un operativo de verificación rutinaria. Los agentes utilizaron el Sistema de Verificación Ciudadana para confirmar que sobre el ciudadano pesaba una orden de captura activa, emitida el 19 de septiembre de 2025 por el Juzgado de Garantías de Chiriquí.

Un hombre de 23 años fue detenido en David, Chiriquí, tras ser identificado mediante el Sistema de Verificación Ciudadana por una orden de captura por delito sexual. (Foto: Policía Nacional de Panamá)
Un hombre de 23 años fue detenido en David, Chiriquí, tras ser identificado mediante el Sistema de Verificación Ciudadana por una orden de captura por delito sexual. (Foto: Policía Nacional de Panamá)

Tras la identificación, el aprehendido fue trasladado a las autoridades judiciales para dar inicio a los trámites legales correspondientes. El caso evidencia la eficacia de los sistemas tecnológicos en la identificación de personas requeridas y el compromiso institucional con la persecución de delitos sexuales en la región.

Operativo en Curundú termina con la detención de un hombre requerido por robo

Un ciudadano de 33 años fue aprehendido en el sector de Llano de Curundú, corregimiento de Balboa, durante un operativo de control realizado por la Policía Nacional. En el momento de la intervención, los agentes verificaron su identidad a través del Sistema de Verificación Ciudadana, confirmando la existencia de un oficio judicial pendiente.

Un operativo de control en Llano de Curundú resultó en la detención de un hombre de 33 años con oficio judicial pendiente por robo. (Foto: Policía Nacional de Panamá)
Un operativo de control en Llano de Curundú resultó en la detención de un hombre de 33 años con oficio judicial pendiente por robo. (Foto: Policía Nacional de Panamá)

La orden, emitida por el Juzgado de Cumplimiento del Primer Circuito Judicial de Panamá el 24 de julio de 2008, respondía a un proceso por robo. El hombre fue puesto a disposición de las autoridades competentes para la continuación de los trámites judiciales. Con este tipo de acciones, la Policía Nacional reafirma su compromiso de combatir las actividades delictivas y reforzar la seguridad ciudadana en todo el país.

INTERPOL Panamá captura a ciudadano francés buscado por tráfico internacional

La Policía Nacional, a través de Interpol Panamá y con el respaldo de unidades motorizadas Linces, detuvo a un ciudadano de nacionalidad francesa en la avenida Balboa, quien era buscado por su país mediante una Notificación Roja de INTERPOL.

En el proceso de verificación, las autoridades detectaron que el individuo portaba un carné provisional de migración con información falsa. Tras las investigaciones, fue identificado como Joël Soudron, nacido en Francia y requerido por el Tribunal Correccional de Créteil para cumplir una condena penal por importación no autorizada de estupefacientes, transporte no autorizado de estupefacientes y participación en organización criminal.

Interpol Panamá, con apoyo de la Policía Nacional, arrestó a un ciudadano francés buscado internacionalmente por tráfico de estupefacientes y participación en organización criminal. (Foto: Policía Nacional de Panamá)
Interpol Panamá, con apoyo de la Policía Nacional, arrestó a un ciudadano francés buscado internacionalmente por tráfico de estupefacientes y participación en organización criminal. (Foto: Policía Nacional de Panamá)

La Brigada Nacional de Investigación de Fugitivos (BNRF) describió al detenido como un traficante internacional con un perfil “muy discreto, reflexivo” y con acceso a una “superficie financiera desmesurada”.

En febrero de 2016, Soudron fue arrestado en Malí y encarcelado para cumplir una pena de seis años de prisión por otro caso en Francia. Sin embargo, en septiembre de 2018, se fugó aprovechando un permiso de salida mientras cumplía su condena.

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