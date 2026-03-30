El amistoso entre Panamá y Sudáfrica define ajustes previos al Mundial

El amistoso entre Panamá y Sudáfrica en el DHL Cape Town Stadium es clave para la preparación rumbo al Mundial 2026. (Cortesía: Fepafut)

El DHL Cape Town Stadium de Ciudad del Cabo se prepara para recibir este martes un duelo cargado de análisis y expectativas: Panamá y Sudáfrica disputan su último amistoso de la fecha FIFA, con el objetivo de pulir detalles y llegar al Mundial 2026 en el mejor momento futbolístico posible.

El encuentro, que podrá seguirse a través de TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 y el canal de YouTube TVMAX Panamá, representa mucho más que un simple ensayo: es la oportunidad final para evaluar variantes y consolidar una identidad competitiva.

La selección de Panamá, dirigida por Thomas Christiansen, encara este compromiso con una doble misión. Por un lado, el entrenador busca confirmar las ideas trabajadas durante los entrenamientos y, por el otro, dar minutos a jugadores que luchan por un lugar en la lista definitiva para la Copa del Mundo.

“Lo primero que quiero es ver un partido bueno por nuestra parte, las cosas que hemos trabajado y que compitamos como hemos hecho siempre”, remarcó Christiansen en conferencia de prensa, dejando claro que el resultado es importante, pero más aún las conclusiones que se extraigan de este fogueo.

El técnico adelantó que realizará cambios en la alineación titular y observará de cerca el desempeño de quienes no sumaron minutos en el primer amistoso ante los africanos. Además, confirmó la recuperación de Luis Mejía y Eric Davis, quienes ya están en condiciones de ser tenidos en cuenta.

La serie ante Sudáfrica inició el pasado viernes en Durban, con un empate a un gol que dejó buenas sensaciones en defensa para los panameños, en especial por la actuación del portero. Ahora, el foco está puesto en elevar el rendimiento colectivo y reforzar la confianza antes de la máxima cita internacional.

Panamá asume este amistoso como el escenario ideal para ajustar movimientos, fortalecer sociedades y medir la respuesta del grupo ante la exigencia de un rival mundialista.

Ambos equipos mundialistas aprovechan el encuentro para pulir variantes tácticas y consolidar su identidad futbolística de cara al Mundial 2026. (Cortesía: Fepafut)

Por su parte, Sudáfrica también aprovecha este fogueo para optimizar su funcionamiento y llegar al Mundial con el ritmo competitivo adecuado. Bajo la conducción de Hugo Broos, el equipo africano mantendrá la base del once titular, aunque el técnico planea repartir minutos de juego para analizar el aporte de todo el plantel.

“Trataré de darle la mayor cantidad de minutos a todos los jugadores para que puedan disputar el partido, pero hay que ver cómo se desarrolla”, anticipó Broos, quien puso énfasis en la necesidad de mejorar la efectividad en ataque y la tenencia del balón ante la presión rival.

El objetivo es claro: consolidar una estructura sólida que permita afrontar la Copa del Mundo con garantías.

El contexto de ambos seleccionados, que comparten la condición de mundialistas en 2026, le otorga a este amistoso una relevancia especial en el calendario. Cada minuto de juego suma en la puesta a punto y cada decisión técnica puede ser determinante en la confección de la nómina definitiva.

Además, el choque entre Panamá y Sudáfrica ofrece la chance de medir fuerzas ante estilos distintos, un aspecto clave en la preparación de cualquier equipo con aspiraciones de trascender en la máxima competencia.

El técnico Thomas Christiansen dará minutos a jugadores de Panamá que buscan asegurar su lugar para la Copa del Mundo. - crédito Federación Panameña de Fútbol

El árbitro zambiano Hillary Hambaba será el responsable de impartir justicia en un estadio que espera una gran convocatoria de público. La cita en Ciudad del Cabo adquiere, así, un valor doble: será banco de pruebas y examen final para dos selecciones que sueñan con llegar al Mundial en plenitud.

Ficha técnica del partido

Competición: Partido amistoso internacional (fecha FIFA)

Fecha y Hora: Martes 31 de marzo de 2026, 11:30 a.m. (hora Panamá)

Estadio: DHL Cape Town Stadium, Ciudad del Cabo

Árbitro: Hillary Hambaba (Zambia)

Transmisión: TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5, YouTube TVMAX Panamá

Posibles alineaciones

Sudáfrica: Ronwen Williams; Khuliso Mudau, Nkosinathi Sibisi, Ime Okon, Aubrey Modiba; Teboho Mokoena, Sphephelo Sithole; Themba Zwane, Relebohile Mofokeng, Oswin Appollis; Lyle Foster.

Panamá: Orlando Mosquera; José Córdoba, Andrés Andrade, Amir Murillo; César Blackman, Adalberto Carrasquilla, Aníbal Godoy, Eric Davis; édgar Yael Bárcenas, Ismael Díaz, José Fajardo.