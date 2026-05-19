La postulación de Andy Burnham le abre la puerta para disputar con Keir Starmer el liderazgo laborista en Reino Unido

Andy Burnham, candidato laborista en Makerfield: una victoria le abriría la puerta a disputarle el liderazgo a Keir Starmer. (REUTERS/Phil Noble)

Andy Burnham fue confirmado este martes como candidato del Partido Laborista para las elecciones parciales de Makerfield, en el Gran Manchester, tras la ratificación del Comité Ejecutivo Nacional (NEC) del partido. La contienda está prevista para el 18 de junio, pendiente de confirmación oficial por parte de las autoridades de la Cámara de los Comunes.

El partido precisó que no hubo otros candidatos preseleccionados para el escaño. La vacante surgió tras la dimisión del diputado laborista Josh Simons, quien renunció expresamente para permitir la candidatura del alcalde del Gran Manchester, cargo que Burnham ocupaba desde 2017. Fuentes del NEC señalaron que otros aspirantes sí se habían postulado, pero no superaron el proceso de selección.

PUBLICIDAD

La confirmación de Burnham representa el paso previo a una posible disputa por el liderazgo del Partido Laborista frente a Sir Keir Starmer, ya que el alcalde necesita un escaño en Westminster para poder presentarse a esa carrera. Sus aliados indicaron que esta semana expondrá su agenda económica y abordará asuntos pendientes de cara a su regreso al Parlamento, entre ellos descartar un reingreso inminente a la Unión Europea y reafirmar su compromiso con las normas fiscales sobre deuda y préstamos.

Ashton-in-Makerfield, en Gran Mánchester, visto desde un dron. Reino Unido, 15 de mayo de 2026. REUTERS/Sophie Royle

La firma de análisis de opinión pública YouGov refuerza su posición: 59% de los miembros laboristas consultados apoyaría a Burnham en una contienda por el liderazgo, frente al 37% que respaldaría a Starmer. El propio candidato se mostró honrado por su selección y afirmó que las comunidades de Makerfield habían sido ignoradas por la política nacional durante demasiado tiempo.

PUBLICIDAD

“Muchos aquí sienten que Westminster no trabaja para ellos, y tienen razón. Me presento para cambiar eso y lograr que la voz de estas comunidades se escuche alto y claro”, afirmó. Agregó que la prioridad de su gestión sería conseguir que la vida volviera a ser más asequible para las comunidades de la región.

Su principal rival será Robert Kenyon, candidato de Reform UK, cuya designación se anunció minutos después de la confirmación de Burnham. Kenyon es un fontanero local, nativo de Makerfield, exreservista del ejército y exfuncionario del Servicio Nacional de Salud en Lancashire. En las elecciones generales de 2024, quedó a sólo 5.399 votos de Simons.

PUBLICIDAD

En un vídeo difundido por Reform UK, Kenyon acusó a Burnham de usar Makerfield como trampolín y criticó lo que consideró una clase política dedicada a la carrera, distante de los territorios que representa. “Van a colegios privados, a la universidad, consiguen un trabajo en un centro de estudios o son asistentes de un diputado, y de repente los colocan en un lugar que ni siquiera conocen”, afirmó.

Keir Starmer, primer ministro británico, en medio de la presión interna que abre la candidatura de Makerfield. (REUTERS/Jaimi Joy/Pool)

La estrategia de Reform UK buscaría representar al alcalde —exasesor especial formado en Cambridge— como un político de élite ajeno a la zona, pese a que creció en Makerfield, cerca de donde vivía su familia.

PUBLICIDAD

La elección contará con otros dos candidatos confirmados: Rebecca Shepherd, de Restore Britain, y Alan “Howlin” Laud Hope, del Partido Oficial de los Monstruos Dementes. El Partido Verde anunciará su representante el miércoles por la noche, mientras que el candidato conservador se dará a conocer en las próximas 24 horas.

La circunscripción se ubica dentro del municipio de Wigan, donde Burnham obtuvo el 66% de los votos en las elecciones a la alcaldía del Gran Manchester hace apenas dos años. No obstante, el Laborismo sufrió una derrota en las locales de ese municipio a comienzos de este mes, cuando Reform UK se hizo con 24 de los 25 escaños disponibles.

PUBLICIDAD

En ese contexto, aliados de Starmer advirtieron que una victoria de Burnham podría acercar al Partido Laborista a las posiciones del exlíder Jeremy Corbyn, expulsado de la formación en 2024 por una polémica sobre antisemitismo.

(Con información de BCC, The Guardian y The Independent)

PUBLICIDAD