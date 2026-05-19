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Ataques conjuntos de Nigeria y Estados Unidos mataron a 175 terroristas del Estado Islámico en el noreste del país

La operación forma parte de una campaña sostenida para debilitar la presencia yihadista en África Occidental

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El Comando África de Estados Unidos (AFRICOM) participó en la eliminación de líderes yihadistas en Borno (Reuters)
El Comando África de Estados Unidos (AFRICOM) participó en la eliminación de líderes yihadistas en Borno (Reuters)

Las fuerzas armadas de Nigeria, en coordinación con el Comando África de Estados Unidos (AFRICOM), ejecutaron una serie de ataques aéreos y terrestres que dejaron 175 terroristas del Estado Islámico muertos en el noreste del país en los últimos días.

El Cuartel General de la Defensa nigeriana informó que la operación neutralizó a combatientes clave de la Provincia de África Occidental del Estado Islámico (ISWAP), organización que sostiene una insurgencia en la región desde hace varios años.

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La ofensiva conjunta de Nigeria y Estados Unidos destruyó puestos de control, depósitos de armas, centros logísticos y redes de financiación identificados como parte de la infraestructura del Estado Islámico. El general de división Samaila Uba, portavoz de Defensa de Nigeria, detalló que el operativo se desarrolló principalmente en el estado de Borno, con ataques adicionales en el área de Metele.

AFRICOM confirmó la realización de “ataques cinéticos” contra objetivos yihadistas y precisó que ninguno de sus efectivos ni de las fuerzas nigerianas resultó herido. En su comunicado, la instancia estadounidense afirmó que la eliminación de estos terroristas debilita la capacidad del grupo para planificar ataques que amenacen la seguridad de Estados Unidos y sus socios.

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Entre los líderes abatidos figura Abu-Bilal al-Minuki, considerado el número dos mundial del Estado Islámico, quien murió el 16 de mayo. En este caso fue confirmado por el presidente Donald Trump.

El anuncio de Donald Trump sobre la misión de las fuerzas estadounidenses y nigerianas contra el segundo al mando de ISIS (@realDonaldTrump)
El anuncio de Donald Trump sobre la misión de las fuerzas estadounidenses y nigerianas contra el segundo al mando de ISIS (@realDonaldTrump)

En los días siguientes, las incursiones alcanzaron a Abd al-Wahhab, responsable de supervisar ataques y propaganda, así como a Abu Musa al-Mangawi y Abu al-Muthanna al-Muhajir, altos cargos de medios de comunicación y colaboradores cercanos de al-Minuki.

El ejército nigeriano subrayó que estas acciones forman parte de una campaña sostenida para localizar y erradicar a los militantes que amenazan la estabilidad nacional y regional.

El comunicado de Defensa enfatizó que los terroristas que atenten contra ciudadanos o comunidades serán localizados y derrotados, advirtiendo que no habrá refugio seguro para ellos en ningún lugar de Nigeria. Tras los reveses sufridos por el Estado Islámico en Oriente Medio, la presencia del grupo en África ganó protagonismo.

Según el grupo de monitoreo Armed Conflict Location & Event Data, el 86% de la actividad mundial del Estado Islámico se concentró en África durante el primer trimestre de 2026.

A inicios de 2026, el ejército nigeriano anunció la llegada de un centenar de militares estadounidenses al aeródromo de Bauchi, como parte de un acuerdo bilateral para reforzar la lucha antiterrorista.

El noreste de Nigeria sufre ataques de Boko Haram desde 2009, situación agravada en 2016 con la aparición de ISWAP, su escisión. Además, en la región opera el grupo Lakurawa, vinculado a la organización Estado Islámico-Provincia del Sahel (ISSP), responsable de atentados en los estados de Kebbi y Sokoto.

Boko Haram mantiene ataques en el noreste de Nigeria desde 2009, agravando la inseguridad regional
Boko Haram mantiene ataques en el noreste de Nigeria desde 2009, agravando la inseguridad regional

Los enfrentamientos contra grupos yihadistas se intensificaron desde que fuerzas nigerianas y estadounidenses realizaron una serie de ataques aéreos a finales de diciembre de 2025 en el noroeste del país. Las autoridades de Nigeria reiteraron su compromiso de neutralizar cualquier célula terrorista que amenace la integridad territorial y la seguridad de la población.

(Con información de AP y EFE)

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