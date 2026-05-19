Policía reporta el homicidio de un joven atacado con arma blanca mientras departía en El Salvador

La violencia en El Salvador deja dos víctimas mortales en Chalatenango y Cabañas la noche del 18 de mayo. (Foto cortesía redes sociales)

La noche del lunes estuvo marcada por hechos violentos en distintas puntos del territorio salvadoreño, en un contexto nacional donde las cifras de homicidios han disminuido drásticamente en los últimos años.

La primera escena registrada por las autoridades se trató del homicidio de un joven de 24 años, víctima de un ataque con arma blanca mientras se encontraba departiendo en el municipio de Arcatao, y de forma simultanea se registró la muerte de un hombre de 75 años tras un incidente con la policía en Sensuntepeque.

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La muerte de un joven en Arcatao por una disputa bajo efectos del alcohol

Minutos antes de la medianoche, la Policía Nacional Civil (PNC) informó de un asesinato en el municipio de Arcatao, al sur del departamento de Chalatenango.

Según la versión oficial, la víctima, un hombre de 24 años, resultó mortalmente herido con un arma blanca mientras compartía bebidas alcohólicas con otra persona.

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De acuerdo con fuentes no oficiales citadas en el informe policial, una discusión entre ambos habría precedido el ataque que terminó en homicidio.

Las autoridades no han revelado el nombre de la víctima ni el del supuesto agresor. El área de Investigaciones e Inteligencia de la PNC mantiene operativos para la identificación y captura del responsable del crimen.

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Un joven de 24 años pierde la vida en Arcatao tras un ataque con arma blanca durante una reunión social. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un enfrentamiento familiar termina en la muerte de un adulto mayor en Cabañas

Horas antes, en el municipio de Sensuntepeque en el departamento de Cabañas, la policía intervino en un caso de violencia generado por un conflicto familiar. Según el parte informativo, la víctima denunció que la tarde del lunes sostuvo una intensa discusión con su padre por la disputa de un terreno, durante la cual el hombre mayor lo amenazó con un arma de fuego.

Los agentes policiales acudieron al domicilio de Francisco Recinos Madrid, de 75 años, buscando mediar ante la denuncia. En la intervención, Recinos reaccionó violentamente y declaró que no conversaría con las autoridades.

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Recinos Madrid, presuntamente, se abalanzó con un corvo contra uno de los agentes, lo que provocó la respuesta armada del policía en supuesto “ejercicio de legítima defensa”.

Francisco Recinos Madrid fue trasladado en condición grave a un centro asistencial tras recibir impactos de arma de fuego, pero murió poco después a consecuencia de las lesiones.

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La Policía Nacional Civil aseguró a través de sus canales oficiales: “Policía Nacional Civil reafirmamos que el actuar de nuestros efectivos de seguridad es conforme a la ley”.

El Salvador ha mantenido una tendencia de reducción de homicidios en 2026, gracias al régimen de excepción y las estrategias de seguridad vigentes. (Foto cortesía PNC)

La tendencia de homicidios en mayo muestra una reducción histórica en El Salvador

Las cifras de homicidios registradas en mayo de los últimos años ilustran un cambio muy marcado respecto al pasado reciente.

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Según el registro oficial, en mayo de 2018 se produjeron jornadas con más de 15 homicidios diarios, con una fluctuación constante y sostenida a lo largo de ese mes.

El panorama actual presenta un contraste significativo. En mayo de 2025, la mayor parte de los días reportó entre cero y dos homicidios, con un máximo diario de apenas tres casos. Para mayo de 2026, los registros muestran varios días sin muertes violentas, y los picos que no superaron los dos homicidios en una jornada.

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Este descenso en la incidencia de asesinatos diarios subraya el cambio en la seguridad pública en El Salvador, en relación con la situación del año 2018, cuando la ola de homicidios alcanzó uno de sus puntos más altos.