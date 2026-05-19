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Investigan por malversación al ex primer ministro y candidato presidencial francés Édouard Philippe

Este hombre quedó bajo la lupa judicial luego de que una exdirectiva municipal denunciara manejos irregulares en la adjudicación de contratos y la gestión de recursos en Le Havre

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El caso incluye sospechas de acoso moral, favoritismo, conflicto de intereses y soborno en la administración municipal (Reuters)
El caso incluye sospechas de acoso moral, favoritismo, conflicto de intereses y soborno en la administración municipal (Reuters)

En Francia, la Justicia impulsó una investigación judicial contra el ex primer ministro y actual candidato presidencial Édouard Philippe por presunta malversación, acoso moral, favoritismo, conflicto de intereses y soborno. La Fiscalía Nacional Financiera (PNF) confirmó la apertura de la causa.

La PNF investiga si Édouard Philippe y varios miembros de su entorno desviaron fondos públicos y adjudicaron contratos de forma irregular durante su mandato como alcalde de Le Havre. El caso se centra en la concesión, en 2020, de un contrato de más de dos millones de euros a una asociación presidida por uno de sus adjuntos municipales, así como en el posible conflicto de intereses derivado de la participación de funcionarios locales en la gestión de recursos públicos,

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La denuncia fue presentada en junio de 2025 por una trabajadora de la comunidad urbana Le Havre Seine Métropole, quien también incluyó en la acusación a otras funcionarias del municipio.

Édouard Philippe negó las acusaciones y expresó su disposición a responder ante la Justicia (Europa Press)
Édouard Philippe negó las acusaciones y expresó su disposición a responder ante la Justicia (Europa Press)

Según la prensa francesa, la querella involucra a Stéphanie de Bazelaire, subdirectora de innovación y tecnología digital, y a Claire-Sophie Tasias, directora general de servicios de Le Havre Seine Métropole.

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La investigación surgió tras la denuncia de una directiva franco-alemana que había ocupado el puesto de subdirectora de Ciudad Digital de Le Havre, quien alertó sobre irregularidades en el uso de recursos y un elevado número de empleados en el centro tecnológico LH French Tech, presidido por una concejala del municipio.

La informante denunció una gestión opaca y la existencia de vínculos personales y administrativos entre los responsables del proyecto y Philippe. Estos hechos motivaron la intervención de la policía judicial de Rouen y la unidad anticorrupción.

Philippe, reelegido alcalde de Le Havre en marzo pasado y considerado favorito del centro-derecha para las presidenciales del próximo año, rechazó desde el inicio los hechos atribuidos y defendió su actuación.

Según su entorno, responderá a todas las preguntas formuladas por la Justicia. El propio Philippe afirmó que fue informado de la apertura de la investigación por la prensa y reiteró su disposición a colaborar plenamente con las autoridades judiciales.

El proceso judicial avanza en plena carrera presidencial, donde Philippe figura como candidato del centro-derecha (Reuters)
El proceso judicial avanza en plena carrera presidencial, donde Philippe figura como candidato del centro-derecha (Reuters)

La apertura formal de la instrucción supone un avance en las sospechas sobre el ex primer ministro, que lideró el Gobierno francés entre 2017 y 2020 bajo la presidencia de Emmanuel Macron.

El caso podría influir en la carrera presidencial de Philippe, a quien los sondeos ubican como principal rival del partido de ultraderecha Agrupación Nacional, liderado por Marine Le Pen y Jordan Bardella. La policía registró la oficina del alcalde en 2024 como parte de la investigación preliminar sobre corrupción, con confirmación oficial de la colaboración del entorno de Philippe.

La denuncia sostiene que la presidenta de LH French Tech, beneficiaria de fondos públicos por más de un millón de euros en dos años, ejercía simultáneamente funciones como concejala de la comunidad urbana. Este doble rol habría generado un conflicto de intereses y una gestión poco transparente en la distribución de recursos.

(Con información de EFE, Reuters, Europa Press y Le Monde)

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