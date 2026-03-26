Ministerio de Salud y Caja de Seguro Social de Panamá adjudican 396 plazas de internado médico y eliminan lista de espera del 2025

Las plazas de especialistas se distribuirán entre varios hospitales, como la Ciudad de la Salud.. EFE/ Bienvenido Velasco

Un total de 396 plazas de internado médico adjudicaron las autoridades del Ministerio de Salud y de la Caja de Seguro Social, logrando de esta manera incorporar a todos los aspirantes que se encontraban en una lista de espera.

Durante este proceso se beneficio a unos 230 médicos que no habían logrado obtener una plaza en el último acto realizado, al que llaman “de viva voz”.

Mayra Abood, jefa de Docencia, Capacitación y Formación del Ministerio de Salud, explicó que durante el proceso se asignaron 135 plazas en la Caja de Seguro Social y 261 en el Ministerio de Salud.

“Hemos logrado eliminar a todos los rezagados en lista de espera, permitiéndoles cumplir con el requisito de internado médico, que tiene una duración de dos años consecutivos: el primero en hospitales y el segundo en instalaciones de salud del interior del país”, señaló.

Sobre el acto “de viva voz”, manifestó que este se desarrolla de manera pública, transparente y organizada, garantizando el cumplimiento del requisito académico necesario para que los médicos obtengan su idoneidad profesional.

Con la medida las autoridades aseguran que buscan garantizar la población de la población.

Asimismo, informó que el próximo acto “de viva voz” se realizará el 2 de octubre.

Al pormenorizar la adjudicación de las plazas, se indicó que están distribuidas en los hospitales Santo Tomás, Ciudad de la Salud, José Domingo de Obaldía, Complejo Hospitalario Arnulfo Arias Madrid, Regional Rafael Hernández, Manuel Amador Guerrero, Irma de Lourdes Tzanetatos y Luis “Chicho” Fábrega.

El Ministerio de Salud reafirmó su compromiso con la formación de nuevos médicos, fortaleciendo así la atención de salud en todas las instalaciones a nivel nacional, registra una nota de prensa.

Panamá enfrenta problemas con la escasez de médicos especialistas, por lo que entre octubre, diciembre pasado y enero de este año la Caja de Seguro Social realizó cinco convocatorias fallidas para reclutar a estos profesionales.

Ante la baja asistencia a las convocatorias de médicos especialistas panameños, la invitación se hizo extensiva a galenos especialistas extranjeros, para de esta manera ocupar las plazas que están disponibles.

Se abren las plazas para los galenos extranjeros en varias especialidades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recientemente, el director de la Caja de Seguro Social, Dino Mon, reveló que solo estaba a la espera de la aprobación por parte del Ministerio de Salud para formalizar una convocatoria internacional que atraiga al país a doctores especialistas en gastroenterología, neurología, ortopedia, pediatría, neurocirugía y cardiología.

A inicios de este marzo se dio a conocer la apertura formal de una convocatoria dirigida a los especialistas nacionales o extranjeros que muestren interés por trabajar en distintas áreas del país.

Los especialistas que se requieren son en las áreas de anestesiología, cardiología, cirugía vascular periférica, endocrinología, gastroenterología, gineco-obstetricia, hematología, medicina crítica e intensivista, medicina interna, nefrología, neumología, neurología, oftalmología, pediatría, radiología médica, urología y reumatología.

Para facilitar la contratación de los médicos especialistas, tanto el Ministerio de Salud como la Caja de Seguro Social acordaron que los títulos y créditos expedidos por universidades extranjeras serán evaluados y homologados, según el caso, por la Universidad de Panamá, mientras que todos los documentos provenientes del extranjero deberán ser entregados debidamente apostillados, o en su defecto, autenticados por las autoridades competentes.

Los médicos extranjeros interesados deberán presentar su documentación completa en la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Salud, ubicada en Ancón, y de ser contratados cubrirían al menos 71 plazas, sobre todo por las vacantes que existen en el interior del país, apuntaron las entidades de Salud.