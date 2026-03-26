Cáncer cervicouterino continúa siendo la segunda causa de muerte en las mujeres panameñas

El virus del papiloma humano y otros factores pueden desencadenar el cáncer cervicouterino. (UNAM).

Con una alta prevalencia de 43 mujeres en etapa reproductiva por cada mil, el cáncer cervicouterino es la segunda causa de muerte en Panamá, detrás del cáncer de mama, por lo que las autoridades de salud apuestan a reforzar la vacunación contra el virus del papiloma humano, que alcanza un 80%.

“Esta vacuna, considerada segura y eficaz, representa una de las principales herramientas para prevenir el desarrollo de lesiones precancerosas y cáncer cervicouterino”, indicó Geneva González, jefa de la Sección de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud

En Latinoamérica la tasa de prevalencia es de 4 por mil mujeres, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), mientras que a nivel mundial es el cuarto tipo de cáncer más frecuente en las mujeres del mundo, afectando a más de 600 mil por año y causando más de 350 mil muertes solo en 2022.

Durante ese año en América más de 78,000 mujeres fueron diagnosticadas con esta enfermedad y más de 40,000 fallecieron, añade la OPS.

La vacunación en Panamá disminuyó durante la pandemia, por lo que las autoridades de Salud proyectan ahora reforzar el programa de vacunación, adujo González.

Una sola dosis de la vacuna es suficiente para generar protección contra el virus del papiloma humano. FOTO: SSA/EDUARDO MORALES/CUARTOSCURO.COM

Las autoridades advirtieron que aún se registran fallecimientos en etapas en las que la enfermedad es prevenible y tratable, lo que evidencia la necesidad de fortalecer las acciones de promoción y acceso oportuno a los servicios de salud.

Ha quedado demostrado, afirman fuentes médicas, que el estudio de la muestra que se toma en el cérvix o cuello de la matriz, conocida como Papanicolaou (PAP), permite la detección temprana y el tratamiento oportuno y eficaz de éste. Se trata de un estudio sencillo y económico accesible a la población y forma parte de un examen ginecológico.

Cifras del Instituto Oncológico Nacional indican que 3,695 mujeres con diagnóstico de cáncer cervicouterino se detectaron entre 2015 a 2024, dijo el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo.

En el país el grupo de mayor riesgo se concentra en mujeres entre las edades de 30 a 59 años, y las regiones con mayor incidencia son las provincias de Panamá Oeste, Chiriquí y la región de Azuero.

Ante esta realidad, “el país avanza en la modernización de los métodos de tamizaje, incorporando pruebas más sensibles como la detección de ADN del virus del papiloma humano y citologías en fase líquida, que permiten diagnósticos más precisos y oportunos”, puntualizó la jefa de la Sección de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud.

Un galeno prepara una muestra para un examen de Papanicolaou para la detección temprana del cáncer cervical.

Asimismo, se evalúa la implementación de nuevas estrategias como el auto toma de muestras, especialmente en áreas de difícil acceso, con el objetivo de ampliar la cobertura y facilitar el acceso a los servicios de detección.

La jefa de la Sección de Salud Sexual y Reproductiva del Minsa, Geneva González, recordó que la prevención es fundamental e instó a las mujeres a realizarse controles ginecológicos de forma periódica.

“La medicina preventiva recomienda acudir al menos una vez al año al médico para evaluaciones de rutina, incluyendo pruebas de tamizaje según la edad y factores de riesgo”, acotó.

En cuanto a la vacunación contra el virus del papiloma humano, se destacó en una nota de prensa oficial que actualmente una sola dosis es suficiente para generar protección, de acuerdo con la evidencia científica y las recomendaciones médicas.

No obstante, el Ministerio de Salud enfatizó que la vacuna no sustituye los controles médicos, sino que los complementa como parte de una estrategia integral de prevención.