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La selección de Panamá inicia concentración para duelos ante Sudáfrica

Los primeros nueve jugadores panameños ya trabajan en Durban, realizando actividades de activación y recuperación antes de su estreno en el Moses Mabhida Stadium, con la incorporación de más futbolistas prevista para el martes

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Foto de archivo de la
Foto de archivo de la selección de Panamá antes de disputar un partido de preparación para el Mundial. Estadio Rommel Fernández, Ciudad de Panamá, Panamá. 22 de enero de 2026. REUTERS/Aris Martinez

Nueve integrantes de la selección de Panamá iniciaron concentración este lunes en la ciudad sudafricana de Durban para los dos amistosos frente a Sudáfrica agendados en la fecha FIFA de marzo, de acuerdo con la Federación Panameña de Fútbol (Ferpafud).

Según la entidad, los futbolistas realizaron trabajos de activación y recuperación en el gimnasio del hotel donde se hospedan antes de la primera sesión formal en el país africano. El primer grupo estuvo conformado por Amir Murillo, Orlando Mosquera, Cecilio Waterman, Luis Mejía, Yoel Bárcenas, José Córdoba, Eric Davis, Cristian Martínez y Roderick Miller.

El debut de la “Roja” centroamericana frente a Sudáfrica tendrá lugar este viernes en el Moses Mabhida Stadium de Durban. El primer entrenamiento en territorio sudafricano está pautado para las 18.00 (hora local), 11.00 de Panamá, en el Sugar Ray Zulu Stadium, recinto que fue utilizado como sede de preparación durante la Copa del Mundo de 2010.

Una selección centroamericana inicia su
Una selección centroamericana inicia su concentración con caras conocidas y la promesa de nuevos nombres en el horizonte. Viejos estadios y retos renovados se entrelazan en la previa de una gira crucial (Foto cortesía Fepafut Panamá)

Se espera la llegada de más jugadores para la “Roja”

Se prevé que otros 11 futbolistas se incorporen a la concentración el martes para completar el grupo. El segundo enfrentamiento entre ambos equipos será dentro de cuatro días en Ciudad del Cabo.

Por primera vez, la selección mayor afrontará partidos como visitante en África, hecho inédito que, según reporta la Federación, responde al objetivo de ajustar detalles tácticos y “consolidar variantes” de cara al torneo internacional, como explicó el DT Thomas Christiansen al presentar la lista.

El listado reúne a jugadores de todas las líneas, incluyendo varios que militan en clubes del extranjero, lo que evidencia la orientación hacia la experiencia internacional para potenciar la competitividad del equipo desde la fase preparatoria.

La gira fue planificada para fortalecer el rendimiento colectivo. Christiansen y su cuerpo técnico aprovecharán los amistosos para evaluar alternativas y sumar minutos de calidad buscando que Panamá llegue en óptimas condiciones a su segunda participación mundialista.

La federación define los detalles
La federación define los detalles de una gira marcada por expectativas y desafíos. Nombres propios y escenarios históricos abren interrogantes sobre el rendimiento panameño en tierras africanas (Cortesía Fepafud Panamá)

Por su parte, el viernes 20 de marzo la selección de Sudáfrica publicó la lista de 23 jugadores que disputarán dos partidos amistosos frente a Panamá, programados para el 27 y 31 de marzo en Durban y Ciudad del Cabo, como parte de su preparación para el Mundial 2026, donde debutará ante México el 11 de junio en el Estadio Azteca, según informó esta semana Infobae.

Entre las principales novedades, el entrenador Hugo Broos convocó a un plantel que reúne experiencia local y seis futbolistas que juegan en el extranjero. Destacan los regresos a la selección y la inclusión de jóvenes figuras como Lyle Foster (Burnley, Inglaterra) y Bongokuhle Hlongwane (Minnesota United, MLS), marcando el debut de Sudáfrica con un dúo ofensivo en clubes internacionales.

La decisión de Broos refuerza el objetivo de lograr un equipo que sea "versátil" y adaptable, capaz de competir frente a distintos estilos en el máximo torneo global. El regreso de Zwane fortalece el ataque, mientras que algunas ausencias subrayan el mensaje del director técnico, que menciona que ningún puesto está garantizado y la competencia interna será clave para definir el grupo definitivo rumbo a la cita mundialista.

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