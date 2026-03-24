Expertos analizaron el creciente desafío que representan los incendios forestales en la región

En América Central aumenta la destrucción forestal. (Foto: Cuerpo de Bomberos Honduras)

Hacia finales de este siglo los incendios forestales extremos serán hasta un 50% más frecuentes, con consecuencias devastadoras para las comunidades, los ecosistemas, los medios de vida y las economías nacionales, afirmó Clelia Puzzo, oficial de Agricultura de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés).

El planteamiento de Puzzo se dio durante el VIII Foro Consultivo de la Política Centroamericana de Gestión Integral de Riesgo de Desastre realizado en Panamá, que contó con la participación de expertos regionales en la gestión del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático en Centroamérica y República Dominicana.

La actividad permitió analizar los avances, desafíos y oportunidades para fortalecer las capacidades institucionales y comunitarias, así como mejorar la coordinación intersectorial frente al creciente desafío que representan los incendios forestales.

“Frente a este escenario, el manejo integral del fuego propone una gestión innovadora que va más allá de la respuesta a emergencias, estructurada en cinco componentes clave: revisión y análisis, reducción del riesgo, preparación, respuesta y recuperación”, dijo Puzzo.

Esta estrategia, agregó, reconoce el fuego como un fenómeno complejo y propone soluciones sostenibles que integran dimensiones ecológicas, productivas, sociales e institucionales.

(Foto de ARCHIVO) Las comunidades cada vez más se ven en peligro por los avances de los incendios de la masa vegetal. Carlos Castro / Europa Press 20 DICIEMBRE 2025;INCENDIO FORESTAL;REFORESTACIÓN;MONTES;VIDA RURAL 20/12/2025

Daniel Segura, oficial forestal para Manejo Integral del Fuego de la FAO, destacó en su oportunidad los esfuerzos que se hacen regionalmente para impulsar un enfoque en la zona mediante la asistencia técnica, iniciativas especializadas y el fortalecimiento de capacidades.

Durante el encuentro se informó que los países de América Latina y el Caribe están invirtiendo en la prevención de incendios forestales, colaborando con expertos de la Unión Europea, lo que dio como resultado la creación del Grupo de Expertos en Fuegos Forestales de Latinoamérica y el Caribe, compuesto por gestores de incendios de los ministerios y organismos pertinentes.

Este grupo se encarga de asesorar, orientar y apoyar la colaboración internacional y el desarrollo de políticas relacionadas con los incendios en la región para facilitar el intercambio de conocimientos y mejores prácticas sobre la gestión de los incendios forestales, que, junto con la información armonizada proporcionada por el Sistema Global de Información sobre Incendios Forestales, podrían dar lugar a acciones estratégicas para minimizar el impacto de los incendios forestales en la región.

En la actividad también se presentó el proyecto “Fortalecimiento de capacidades para el manejo integral del fuego en el Corredor Seco Centroamericano”, financiado por la Unión Europea e implementado por la FAO.

Esto, en estrecha colaboración con el Centro de Coordinación para la prevención de los Desastres en América Central y República Dominicana, además de los sistemas de protección civil y las instituciones forestales de Guatemala, Honduras y El Salvador, según una nota de prensa de la FAO.

República Dominicana y Centroamérica participan del esfuerzo regional. (Foto cortesía Bomberos RD)

La iniciativa se ejecuta a nivel comunitario, nacional y regional, en búsqueda de fortalecer las capacidades técnicas y la articulación entre los actores responsables de la gestión y gobernanza del fuego.

Su objetivo es mejorar la resiliencia de las comunidades rurales expuestas a incendios forestales, incluyendo acciones de prevención, preparación y respuesta en toda la región.

La incorporación del manejo integral del fuego como espacio temático dentro del Foro Consultivo de la Política Centroamericana de Gestión Integral de Riesgo de Desastre, siempre según la nota de prensa, representó para la FAO y los expertos participantes un paso estratégico en la dirección correcta para posicionar este enfoque, como una herramienta clave para fortalecer la cooperación regional, armonizar políticas y consolidar una respuesta estructural y sostenible frente a este flagelo.