Panamá

La primera cosecha de miel de manglar marca avance en desarrollo sostenible para comunidades costeras en Panamá

Un grupo de productores, junto a organizaciones aliadas, materializa los resultados de meses de capacitación técnica y demuestra el potencial de la actividad apícola para fortalecer medios de vida frente a desafíos climáticos

Guardar
Fotografía cedida por la investigadora
Fotografía cedida por la investigadora panameña Ruth del Cid donde se muestra a una mujeres sacando un panal de miel en París (Panamá). EFE/ Ruth Del Cid

Las poblaciones de París y Santa Ana, ubicadas en el centro de Panamá, celebraron esta semana la cosecha de los primeros litros de miel obtenidos dentro de un ecosistema de manglar, un entorno natural amenazado por la crisis climática. Según informó EFE, la recolección representa un avance para las comunidades locales, que buscan alternativas económicas sostenibles y mecanismos de protección ambiental.

La iniciativa se enmarca en el proyecto ‘Desarrollo sostenible de las comunidades costeras a través de la apicultura climáticamente inteligente en ecosistemas de manglar’, impulsado por el Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá (Idiap) en conjunto con la Universidad Nacional de Tumbes de Perú, y cuenta con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid). El objetivo principal es ofrecer oportunidades productivas que no degraden los manglares y permitan a los vecinos enfrentar los efectos de la crisis climática.

Ruth del Cid, investigadora principal del Idiap, explicó a EFE que “esto va a representar un hito muy importante para estas comunidades costeras vinculadas al proyecto, porque evidencia los resultados tangibles del trabajo que hemos realizado en conjunto con estos productores y organizaciones comunitarias”. La especialista detalló que la producción alcanzó aproximadamente 22,7 litros de miel (6 galones) por colmena, cifra que se ajusta al promedio nacional y que se logró a falta del conteo final. Cada colmena puede albergar hasta 80,000 abejas.

Fotografía cedida por la investigadora
Fotografía cedida por la investigadora panameña Ruth del Cid donde se muestra a una mujer extrayendo miel de un panal en París (Panamá). EFE/ Ruth Del Cid

La apicultura en manglares implica prácticas específicas para garantizar la calidad del producto y la seguridad de quienes participan. Del Cid señaló que los talleres impartidos a las agrupaciones vecinales incluyen técnicas de embotellado y normas de bioseguridad, así como el fortalecimiento de habilidades para desarrollar otros productos derivados de la colmena, como cremas, jabones, mieles saborizadas y velas.

De acuerdo con lo recopilado por EFE, las colmenas instaladas en los manglares se encuentran equipadas con sensores que miden variables como temperatura y humedad. Las abejas prosperan en especies como el mangle blanco (Laguncularia racemosa) y el botoncillo (Conocarpus erectus), donde encuentran plantas melíferas que les proveen néctar.

La recolección de miel busca demostrar el potencial productivo de la apicultura en manglares y su capacidad para fortalecer los medios de vida locales. EFE detalló que Panamá posee la mayor extensión de manglares de Centroamérica, con alrededor de 170.000 hectáreas distribuidas en ambas costas y una docena de especies distintas, de las más de 60 identificadas en el continente americano.

El proyecto, que también se desarrolla en zonas costeras de Perú, apunta a consolidar una fuente de ingreso sostenible y a contribuir en la conservación de un ecosistema calificado como esencial para la mitigación de los impactos de la crisis climática.

Fotografía cedida por la investigadora
Fotografía cedida por la investigadora panameña Ruth del Cid donde se muestra a personas extrayendo miel de panales en París (Panamá). EFE/ Ruth Del Cid

Alternativa económica sostenible

Las comunidades costeras de Panamá y exploran una alternativa económica sostenible basada en la apicultura en manglares, gracias a un proyecto binacional que busca frenar la degradación de estos ecosistemas frente a la crisis climática, según informó EFE.

La iniciativa, denominada ‘Desarrollo sostenible de las comunidades costeras a través de la apicultura climáticamente inteligente en ecosistemas de manglar’, se implementó en diciembre pasado con el impulso del Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá (IDIAP) y la Universidad Nacional de Tumbes (Perú), con apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid). El proyecto involucra a mujeres agrupadas bajo el nombre de «amigas amantes del manglar», quienes forman parte de la primera fase de la propuesta.

Temas Relacionados

Apicultura en ManglaresPanamáSostenibilidad AmbientalComunidades Costeras

Últimas Noticias

Costa Rica brilla en los Forbes Travel Awards 2026 y se corona como el Mejor Destino de Naturaleza

El país centroamericano recibió el prestigioso galardón en Madrid, gracias a su increíble biodiversidad, el modelo de turismo sostenible y el firme compromiso con la protección ambiental

Costa Rica brilla en los

“Un altar bajo las estrellas del Centro Histórico”: Celebran la boda colectiva más grande de El Salvador

Frente al imponente Palacio Nacional, el alcalde de San Salvador Centro, Mario Durán, presidió la unión de 150 parejas que, provenientes de diversos rincones del país, decidieron dar el “sí” definitivo

“Un altar bajo las estrellas

El Congreso Nacional analiza activar por primera vez el juicio político en Honduras

Las deliberaciones sobre la posible apertura de un proceso para destituir a altos cargos se intensifican, mientras los legisladores enfrentan presiones ciudadanas y divisiones internas que dificultan alcanzar el consenso requerido

El Congreso Nacional analiza activar

El acceso a la vivienda en El Salvador queda restringido por la informalidad laboral y las barreras del crédito, según estudio del CAF

El elevado porcentaje de informalidad y las exigencias de ingreso para créditos hipotecarios limitan la capacidad de compra de amplios sectores, pese al crecimiento del parque habitacional y los esfuerzos de financiamiento social

El acceso a la vivienda

Aeropuerto de El Salvador ocupa el segundo lugar en los más puntuales del mundo dentro de su categoría, según Cirium

La terminal salvadoreña brilla en puntualidad a nivel global, ocupando el segundo escalón en la categoría de aeropuertos pequeños

Aeropuerto de El Salvador ocupa

TECNO

Argentina: lista de los 10

Argentina: lista de los 10 videos musicales que son tendencia en YouTube este día

YouTube en Colombia: la lista de los 10 videos más reproducidos que son tendencia hoy

El “padrino de la IA” afirma que las empresas solo se centran en los beneficios a corto plazo de esta tecnología

Ranking de tendencias en YouTube Chile: los 10 videos más reproducidos

Se acabaron los reinicios forzados: Microsoft permitirá pausar la actualizaciones en Windows indefinidamente

ENTRETENIMIENTO

La razón por la que

La razón por la que John Lithgow casi renuncia a ser Dumbledore en la serie de “Harry Potter”

El streaming dispara ingresos y rompe récord histórico en 2025

La última película de Chuck Norris será la más extraña: zombis a bordo de un avión

Así vive hoy Blake Fielder-Civil, el controvertido ex de Amy Winehouse

“Nunca vuelvas a hacer esto”: la frase de Steve Carell que cambió la forma de actuar de Ryan Gosling

MUNDO

Las imágenes más impactantes del

Las imágenes más impactantes del ataque iraní contra dos ciudades de Israel que dejó al menos 140 heridos

El ministro de Exteriores Abbas Araqchi advirtió que Irán rechazará cualquier alto al fuego en la guerra de Medio Oriente

Netanyahu afirmó que Israel seguirá atacando a sus enemigos tras “una noche díficil” por los ataques iraníes

La energía renovable divide a Dinamarca fuera de las ciudades

Las marcas apuestan por dibujos amigables para destacar frente al minimalismo y sumar calidez