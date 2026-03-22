La primera cosecha de miel de manglar marca avance en desarrollo sostenible para comunidades costeras en Panamá

Fotografía cedida por la investigadora panameña Ruth del Cid donde se muestra a una mujeres sacando un panal de miel en París (Panamá). EFE/ Ruth Del Cid

Las poblaciones de París y Santa Ana, ubicadas en el centro de Panamá, celebraron esta semana la cosecha de los primeros litros de miel obtenidos dentro de un ecosistema de manglar, un entorno natural amenazado por la crisis climática. Según informó EFE, la recolección representa un avance para las comunidades locales, que buscan alternativas económicas sostenibles y mecanismos de protección ambiental.

La iniciativa se enmarca en el proyecto ‘Desarrollo sostenible de las comunidades costeras a través de la apicultura climáticamente inteligente en ecosistemas de manglar’, impulsado por el Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá (Idiap) en conjunto con la Universidad Nacional de Tumbes de Perú, y cuenta con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid). El objetivo principal es ofrecer oportunidades productivas que no degraden los manglares y permitan a los vecinos enfrentar los efectos de la crisis climática.

Ruth del Cid, investigadora principal del Idiap, explicó a EFE que “esto va a representar un hito muy importante para estas comunidades costeras vinculadas al proyecto, porque evidencia los resultados tangibles del trabajo que hemos realizado en conjunto con estos productores y organizaciones comunitarias”. La especialista detalló que la producción alcanzó aproximadamente 22,7 litros de miel (6 galones) por colmena, cifra que se ajusta al promedio nacional y que se logró a falta del conteo final. Cada colmena puede albergar hasta 80,000 abejas.

Fotografía cedida por la investigadora panameña Ruth del Cid donde se muestra a una mujer extrayendo miel de un panal en París (Panamá). EFE/ Ruth Del Cid

La apicultura en manglares implica prácticas específicas para garantizar la calidad del producto y la seguridad de quienes participan. Del Cid señaló que los talleres impartidos a las agrupaciones vecinales incluyen técnicas de embotellado y normas de bioseguridad, así como el fortalecimiento de habilidades para desarrollar otros productos derivados de la colmena, como cremas, jabones, mieles saborizadas y velas.

De acuerdo con lo recopilado por EFE, las colmenas instaladas en los manglares se encuentran equipadas con sensores que miden variables como temperatura y humedad. Las abejas prosperan en especies como el mangle blanco (Laguncularia racemosa) y el botoncillo (Conocarpus erectus), donde encuentran plantas melíferas que les proveen néctar.

La recolección de miel busca demostrar el potencial productivo de la apicultura en manglares y su capacidad para fortalecer los medios de vida locales. EFE detalló que Panamá posee la mayor extensión de manglares de Centroamérica, con alrededor de 170.000 hectáreas distribuidas en ambas costas y una docena de especies distintas, de las más de 60 identificadas en el continente americano.

El proyecto, que también se desarrolla en zonas costeras de Perú, apunta a consolidar una fuente de ingreso sostenible y a contribuir en la conservación de un ecosistema calificado como esencial para la mitigación de los impactos de la crisis climática.

Fotografía cedida por la investigadora panameña Ruth del Cid donde se muestra a personas extrayendo miel de panales en París (Panamá). EFE/ Ruth Del Cid

Alternativa económica sostenible

Las comunidades costeras de Panamá y exploran una alternativa económica sostenible basada en la apicultura en manglares, gracias a un proyecto binacional que busca frenar la degradación de estos ecosistemas frente a la crisis climática, según informó EFE.

La iniciativa, denominada ‘Desarrollo sostenible de las comunidades costeras a través de la apicultura climáticamente inteligente en ecosistemas de manglar’, se implementó en diciembre pasado con el impulso del Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá (IDIAP) y la Universidad Nacional de Tumbes (Perú), con apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid). El proyecto involucra a mujeres agrupadas bajo el nombre de «amigas amantes del manglar», quienes forman parte de la primera fase de la propuesta.