Panamá: la viceministra Virna Luque da bienvenida a atletas internacionales en Palacio de Las Garzas

La viceministra Virna Luque recibió a la delegación de atletas del Ironmán 70.3 Panamá 2026 en la Presidencia de la República. (Cortesía: Astrid Salazar)

La viceministra Virna Luque dio la bienvenida en la sede de la Presidencia de la República a una delegación de atletas que participarán en el Ironman 70.3 Panamá 2026, una competencia de triatlón que reunirá este domingo a más de 1.500 deportistas provenientes de 60 países.

El evento deportivo, que se celebrará el 22 de marzo, marca un nuevo récord de inscritos desde el inicio de la franquicia en 2012, según los organizadores.

La recepción se realizó en los salones Amarillo y Tamarindos del histórico Palacio de Las Garzas. Delegaciones de Brasil, El Salvador, Curazao, Venezuela, Ecuador, Colombia, Costa Rica, España, República Dominicana y Panamá participaron en el acto, donde los visitantes recorrieron los espacios y conocieron detalles de la historia nacional representada en los frescos del edificio, de acuerdo con lo informado por la organización del Ironman.

Durante el encuentro, Virna Luque resaltó la exigencia física y la disciplina que caracteriza a quienes compiten en triatlón. La funcionaria compartió su vínculo personal con el deporte, al recordar que su hermano ha formado parte de la competencia, y deseó éxito a los participantes internacionales y locales.

Entre los presentes se encontraba Billy Gordón, atleta panameño y siete veces campeón nacional de triatlón, figura destacada en la delegación.

De acuerdo con los datos oficiales del evento, el Ironman 70.3 Panamá 2026 prevé la participación de aproximadamente 1.500 atletas, de los cuales alrededor del 30% serán mujeres.

Además, se espera que unos 250 competidores representen a Panamá en la modalidad de triatlón de media distancia, que incluye 1,9 kilómetros de natación, 90 kilómetros de ciclismo y 21,1 kilómetros de carrera pedestre, para un total de 113 kilómetros.

El Ironman 70.3 Panamá 2026 reunirá a más de 1.500 deportistas de 60 países el próximo 22 de marzo. (Cortesía: Astrid Salazar)

Los organizadores estiman un impacto económico superior a los 4 millones de balboas, con una ocupación hotelera promedio de más de tres días durante la realización del evento. El circuito de este año presenta un recorrido renovado: la prueba de natación se desarrollará en las aguas del Canal de Panamá, mientras que el ciclismo atravesará la Calzada de Amador, la Cinta Costera, la Vía Israel y Panamá Viejo. El segmento final de carrera pedestre concluirá nuevamente en la Calzada de Amador.

La franquicia Ironman en Panamá mantiene una tendencia creciente en la convocatoria de atletas internacionales y nacionales, consolidando al país como sede regional de pruebas de resistencia y alto rendimiento.

IRONMAN 70.3 Panamá: cinco años de consolidación

La competencia Ironman 70.3 Panamá 2026 marcará un récord de inscritos desde la llegada de la franquicia en 2012. (Cortesía: Astrid Salazar)

Panamá recibirá la quinta edición consecutiva del IRONMAN 70.3, evento que ha logrado continuidad anual desde 2021. La competencia, que se desarrolla en Amador, congrega a cerca de 1,500 atletas de más de 60 países y ha sido reconocida como el “Ironman de la casa” por deportistas locales.

La inclusión de categorías para atletas élite y personas con discapacidad refuerza su carácter integrador y su relevancia en el circuito latinoamericano de triatlón.

El IRONMAN 70.3 Panamá se ha posicionado como una cita clave para el turismo deportivo y la promoción internacional del país. La organización, a través de su cuenta oficial en Instagram, confirmó que la edición de 2026 mantendrá el trayecto tradicional en Amador. Atletas y organizadores han destacado la importancia de esta competencia para el deporte panameño y su capacidad para atraer figuras reconocidas, consolidando a Panamá como sede de eventos de resistencia a nivel regional.