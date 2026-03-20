Panamá

Panamá impulsa colaboración médica con Honduras mediante nuevo convenio

El compromiso incluye formación profesional y mejora de servicios médicos

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Panamá y Honduras firmaron un Memorándum de Entendimiento (MOU) en materia de salud que busca fortalecer la cooperación bilateral y promover acciones conjuntas para mejorar la calidad de vida de sus poblaciones, en un contexto regional donde los sistemas sanitarios enfrentan retos comunes.

El acuerdo fue suscrito por los ministros de Salud de ambos países, Fernando Boyd Galindo y Ángel Eduardo Midence, y establece una hoja de ruta para el intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas.

Durante su intervención, el ministro Fernando Boyd Galindo explicó que este acercamiento se construyó sobre la base de reconocer que ambos países cuentan con experiencias distintas que pueden complementarse.

Tenemos diferentes experiencias que podemos compartir y que pueden ayudar a desarrollar mejor las estructuras de ambas instituciones”, señaló, al referirse a la importancia de avanzar hacia una cooperación más profunda entre el Ministerio de Salud de Panamá y su homólogo hondureño.

El titular de Salud también adelantó que este acuerdo representa un primer paso hacia mecanismos más permanentes de cooperación, que podrían evolucionar hacia un instrumento de mayor alcance.

El convenio incluye investigaciones conjuntas
El convenio incluye investigaciones conjuntas para generar nuevo conocimiento en salud pública. (Cortesía: Forbes Centroamérica)

Boyd indicó que esta primera carta de intercambio de información permitirá sentar las bases para un eventual acuerdo más estructurado, con el objetivo de generar beneficios sostenidos para ambos sistemas sanitarios.

El documento firmado contempla una amplia agenda de trabajo enfocada en el fortalecimiento de los sistemas y servicios de salud, incluyendo el desarrollo de redes integradas basadas en la atención primaria, así como el impulso al acceso a tecnologías y servicios especializados.

Además, incorpora líneas estratégicas para mejorar la capacidad regulatoria en medicamentos y dispositivos médicos, incluyendo el fortalecimiento de laboratorios y mecanismos de control de calidad.

Otro de los ejes centrales del acuerdo es la investigación conjunta y la generación de nuevo conocimiento, que permitirá a ambos países avanzar en la innovación de políticas públicas en salud.

Los resultados de estas investigaciones serán compartidos, lo que busca promover soluciones basadas en evidencia y adaptadas a las necesidades específicas de cada sistema sanitario.

Panamá y Honduras buscarán mejorar
Panamá y Honduras buscarán mejorar el acceso a tecnologías y servicios especializados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El memorando también incluye iniciativas para el desarrollo de capacidades humanas, la formación de talento y la gestión de recursos humanos en salud, así como la incorporación de tecnologías innovadoras provenientes de la industria biotecnológica y farmacéutica.

A esto se suma el impulso a la transferencia de tecnología, un aspecto clave para modernizar la prestación de servicios y mejorar la eficiencia del sector.

En el ámbito institucional, el acuerdo plantea el fortalecimiento de la gobernanza en salud y la participación social, así como la consolidación de mecanismos de cooperación internacional que permitan ampliar el alcance de las acciones conjuntas.

Estas líneas buscan no solo mejorar la gestión interna, sino también posicionar a ambos países como actores activos en la Pregional de salud.

Como parte de los compromisos asumidos, el documento establece la confidencialidad de la información intercambiada, así como el respeto a los derechos de propiedad intelectual derivados de los proyectos conjuntos.

El memorando contempla la formación
El memorando contempla la formación de talento y el desarrollo de recursos humanos en salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este enfoque busca garantizar un entorno de confianza que permita desarrollar iniciativas con rigor técnico y con beneficios equitativos para ambas partes.

El acuerdo tendrá una vigencia inicial de dos años, período en el que se espera avanzar en la implementación de proyectos concretos orientados a mejorar la prevención, atención y gestión de la salud pública.

Además, se contempla que cualquier diferencia en la aplicación del memorando sea resuelta mediante el diálogo y las vías diplomáticas, asegurando la continuidad de la cooperación.

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