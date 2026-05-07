El Salvador

Nuevo centro especializado impulsará el crecimiento de 300 pequeñas empresas en El Salvador

El nuevo CDMYPE, creado por CONAMYPE y FUSAI, ofrecerá asesoría y acompañamiento especializado a negocios que buscan expandirse, con servicios gratuitos así como el acceso a herramientas para impulsar su desarrollo en el mercado nacional

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Participantes del clúster SMODA presentan colecciones que han sido diseñadas y fabricadas por mujeres./(CONAMYPE)
Participantes del clúster SMODA presentan colecciones que han sido diseñadas y fabricadas por mujeres./(CONAMYPE)

El Centro de Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa (CDMYPE) número 15 iniciará operaciones en El Salvador como resultado de una alianza entre la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE) y la Fundación de Apoyo Integral (FUSAI). Este nuevo centro estará dedicado exclusivamente a la aceleración de empresas, convirtiéndose en el segundo CDMYPE especializado a nivel nacional.

El anuncio fue realizado por Paul Steiner, presidente de CONAMYPE, quien detalló que el acuerdo se firmará este mismo día, con la meta de acompañar a 300 empresas en su crecimiento antes de fin de año.

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El enfoque de este CDMYPE es acompañar a empresas que ya están en funcionamiento para que puedan alcanzar nuevos niveles de desarrollo y generación de empleo. “Ellos toman una empresa que ya existe, ayudándole a crecer para ir generando más empleos y más ganancias”, explicó Steiner. La especialización en aceleración se diferencia de otros centros porque prioriza el crecimiento rápido y sostenido.

Actualmente, existen 15 CDMYPE distribuidos a nivel nacional, de los cuales dos tienen especialización: uno en transformación digital y el que está abriendo sus puertas en aceleración de empresas.

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Estos centros operan bajo un modelo de gestión basado en resultados. El acceso es abierto y gratuito para micro y pequeños empresarios, quienes pueden acercarse sin restricciones ni costos adicionales.

“Todos están invitados, todos están beneficiados, con tal de que usted sea micro o pequeño, usted inmediatamente recibe el servicio y gratuito”, afirmó el funcionario.

CONAMYPE trabaja de la mano con diseñadores y artesanos para la creación de nuevas marcas, además de estudiantes universitarios que desean emprender./(CONAMYPE)
CONAMYPE trabaja de la mano con diseñadores y artesanos para la creación de nuevas marcas, además de estudiantes universitarios que desean emprender./(CONAMYPE)

Uno de los objetivos centrales de los CDMYPE es facilitar la formalización de los emprendimientos. El trámite de registro MYPE es gratuito, rápido y digital, permitiendo a los negocios acceder a beneficios como descuentos en trámites ante el Centro Nacional de Registro (CNR) y en servicios de empresas privadas. “La gran ventaja es que estamos teniendo otras instituciones que se están uniendo a patrocinar el registro MYPE y también empresas privadas”, destacó Steiner.

La información proporcionada por los empresarios no se comparte con otras instituciones y no implica fiscalización.

Las recientes reformas legales obligan a las instituciones a simplificar procesos y ajustar tarifas según el tamaño de las empresas. Según Steiner, “usted le comienza a pedir que se formalice a una empresa inmediatamente sube los gastos 42% promedio. Y si su margen anda por 21%, lo metemos a pérdida de un solo”. El objetivo es que la formalización sea accesible y viable para los pequeños negocios, eliminando las barreras burocráticas.

La plataforma digital de CONAMYPE ofrece capacitación certificada para miles de microempresarios en El Salvador./(CONAMYPE)
La plataforma digital de CONAMYPE ofrece capacitación certificada para miles de microempresarios en El Salvador./(CONAMYPE)

La digitalización de los emprendedores salvadoreños

El programa MYPE 360 ofrece formación y herramientas para implementar facturación electrónica y avanzar en la transformación digital de los negocios, sin costo durante el primer año. “Usted necesita comenzar a ofrecer facturación electrónica, usted se mete a ese programa y gratuitamente lo educamos en lo que tiene que hacer”, señaló Steiner. Este acompañamiento permite que las MYPE puedan adaptarse a un entorno tecnológico y aprovechar nuevas oportunidades de mercado.

El acceso al financiamiento es fundamental dentro del proceso de formalización. Steiner explicó que muchas microempresas enfrentan dificultades para obtener crédito y que la formalización les permite acceder a mejores condiciones bancarias. “La banca lo comienza a reconocer como un empresario”, afirmó.

La reforma a la Ley de Fomento, Protección y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa redefine las categorías de micro y pequeña empresa en El Salvador. (Cortesía: Conamype El Salvador)
La reforma a la Ley de Fomento, Protección y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa redefine las categorías de micro y pequeña empresa en El Salvador. (Cortesía: Conamype El Salvador)

La transformación del mercado artesanal es una prioridad para CONAMYPE

A través del Clúster Nacional de Moda, se impulsa la creación de marcas que combinan técnicas artesanales tradicionales con diseños contemporáneos, orientados a la exportación. “El programa es Moda, que es el Clúster Nacional de Moda, que nació en 2019. Produce entre 35 y 60 marcas al año, marcas nuevas de diseño y decoración, el 90 % están exportando en su primer año”, expuso Steiner.

Además, se anunció la realización del primer festival de arte y diseño, un espacio para que los emprendedores puedan exponer y vender sus productos en el mercado nacional.

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