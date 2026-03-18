Panamá

Panamá: El Ministerio de Obras Públicas informa sobre intervención de emergencia en vía Santa Fe–El Guabal y puente Perequeté

Las autoridades detallan que las fallas en el camino y el colapso de la estructura obligan a acelerar proyectos destinados a restablecer la circulación y prevenir mayores riesgos para las poblaciones cercanas

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El Ministerio de Obras Públicas
El Ministerio de Obras Públicas alerta sobre riesgos en la carretera Santa Fe–El Guabal y el puente sobre el río Perequeté en Capira, Panamá Oeste. (cortesía: Astrid Salazar)

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) expuso ante el Consejo de Gabinete un informe sobre la situación crítica de dos puntos en la vía Santa Fe–El Guabal y la demolición y reemplazo del puente sobre el río Perequeté en Capira, Panamá Oeste. El ministro José Luis Andrade y el director nacional de Estudio y Diseño, Edwin Lewis, presentaron los avances y las medidas adoptadas debido a la urgencia de estas infraestructuras para las comunidades afectadas.

Según información del MOP, el primer punto crítico en la carretera Santa Fe–Guabal perdió la capacidad portante del suelo. La saturación del terreno, atribuida a desagües superficiales o flujos subterráneos no controlados, provocó socavaciones internas y fallas por fatiga estructural. Esta condición derivó en hundimientos, baches profundos y un riesgo progresivo para la seguridad vial.

El segundo punto, donde ya iniciaron obras bajo la responsabilidad de la empresa Consorcio Santiago, presenta pérdida de capacidad estructural y posible infiltración de agua desde el talud lateral, además de drenaje superficial insuficiente. Aunque este tramo no muestra un peligro inminente de colapso, el MOP advierte sobre la posibilidad de un hundimiento si no se toman medidas preventivas oportunas.

En su presentación ante el Consejo de Gabinete, Edwin Lewis precisó que uno de los tramos afectados en la carretera tiene una extensión de doscientos noventa metros y el otro de doscientos treinta metros. “El Ministerio de Obras Públicas ha tenido que intervenir de emergencia debido al agravamiento de la situación”, declaró Lewis, quien detalló que se movilizarán aproximadamente 350,000 metros cúbicos de material para estabilizar los taludes y la base de la calzada.

Las obras en la carretera Santa Fe–Guabal contemplan la estabilización de taludes y el movimiento de 350,000 metros cúbicos de material. (Cortesía: Astrid Salazar)

Respecto al puente sobre el río Perequeté, la estructura antigua, un puente metálico tipo Bailey de 31 metros y más de 75 años de antigüedad, colapsó tras el paso de un vehículo articulado que excedía la capacidad máxima de diez toneladas establecida para la estructura. El MOP ya había identificado la necesidad de reemplazo, pero el accidente aceleró el inicio del proyecto. El nuevo puente, ubicado en el camino CPA–Villa del Carmen–El Cacao, tendrá una luz de 40 metros entre apoyos y una calzada de 8,70 metros con dos carriles de 3,35 metros cada uno, barandales de concreto vehicular de 0,40 metros y una acera peatonal de 1,20 metros separada del tráfico.

La obra contempla cimentaciones profundas con pilotes de concreto reforzado vaciado en sitio, apoyos de concreto reforzado, vigas de concreto postensado, apoyos de neopreno, juntas de dilatación, barandales de concreto tipo new jersey para seguridad vehicular y barandales metálicos para peatones. El costo estimado del proyecto es de B/.850,000.00, cifra que, según el MOP, se encuentra por debajo del promedio en contrataciones similares.

De acuerdo con el informe presentado, los trabajos en la carretera Santa Fe–Guabal incluyen estabilización de taludes, movimientos de tierra y reparación de la estructura del pavimento, acciones que buscan restablecer la seguridad y la conectividad de la vía. La intervención en el puente Perequeté se iniciará en los próximos días, según confirmaron las autoridades del Ministerio de Obras Públicas, quienes también reportaron un incremento del 37% en la venta de cemento durante 2025, indicador que refleja la reactivación de la actividad constructiva.

“La intervención inmediata en estas infraestructuras es vital para garantizar la seguridad y la movilidad de las comunidades afectadas”, afirmó Edwin Lewis.

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