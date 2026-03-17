Incorporación de la empresa privada refuerza formación turística en escuelas panameñas

Para este año los hoteleros proyectan una ocupación promedio del 60%. (Hotelmix.es)

Unos 16 centros educativos y 18 hoteles afiliados a la Asociación Panameña de Hoteles (APATEL) desarrollarán una estrategia para fortalecer la formación técnica en turismo y hospitalidad.

En las escuelas involucradas en el proyecto se imparte el bachillerato en Turismo, renglón económico que de enero a noviembre de 2025 le aportó al país ingresos por $5,455.5 millones, un aumento de 9.3% respecto a igual periodo de 2024. Durante el periodo citado, los hoteles pertenecientes a la APATEL registraron una ocupación de 57.9%.

Educación práctica, generación de nuevas oportunidades de empleo y la incorporación de la empresa privada como aliada del proceso educativo, son los objetivos que persigue el programa llamado “Adopta tu escuela”.

El acuerdo destaca la importancia de crear sinergias entre la educación técnica y las necesidades del mercado laboral, particularmente en la industria turística, considerada uno de los pilares estratégicos para la economía panameña y su proyección internacional.

Desde diciembre el negocio hotelero tiene un buen flujo de turistas en Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ganar y ganar, esa es la consigna de este convenio, que busca tener mano de obra calificada y de paso ofrecer cuando se requiera empleos a quienes desde las aulas ya conozcan el funcionamiento de los hoteles.

El acuerdo contempla además la creación de una Comisión Técnica conjunta, integrada por representantes del Ministerio de Educación y de APATEL, encargada de planificar, coordinar y dar seguimiento a las acciones derivadas de esta cooperación, garantizando que los programas académicos respondan a las demandas actuales de la industria turística global.

Para ambas instituciones esta colaboración representa un paso relevante hacia un modelo educativo más conectado con la realidad productiva del país, capaz de facilitar la inserción laboral de los egresados y fortalecer la competitividad del destino Panamá en el escenario internacional.

A través de esta alianza, se proyecta que el sistema educativo panameño cuente con el acompañamiento del sector hotelero para fortalecer las competencias de los estudiantes, y de esta manera actualizar las metodologías de enseñanza dirigidas a docentes vinculados con la formación turística.

Para ambas instituciones esta colaboración representa un paso relevante hacia un modelo educativo más conectado con la realidad productiva del país, capaz de facilitar la inserción laboral de los egresados y fortalecer la competitividad del destino Panamá en el escenario internacional, puntualiza una nota de prensa del gremio hotelero.

La ciudad de Panamá atrae el interés de los turistas. EFE/ Bienvenido Velasco

De los centros educativos seleccionados, ocho se ubican en la provincia de Panamá, cuatro en Chiriquí, uno en Coclé, Colón y en Herrera.

Víctor Concepción Perén, presidente de la Asociación Panameña de Hoteles, declaró que en estos momentos después de un buen diciembre la actividad registra una temporada alta, con un buen índice de ocupación, por lo que se prevé que el año podría terminar con una ocupación promedio de 60%.

Sin embargo, insistió en que hay que analizar qué se podrá hacer durante la temporada baja que se registra durante mayo, junio y julio, pues aunque los hoteles ubicados en la ciudad capital siempre se mantienen como una ocupación aceptable, en el interior del país la situación es diferente.

Concepción Perén también se refiero a los hospedajes ocasionales, de los cuales dijo que están erosionando las finanzas de los hoteles formales, toda vez que son una competencia desleal que no pagan los impuestos que se le exigen a los hoteleros.

Los hoteleros aseguran que los hospedajes temporales compiten deslealmente con sus inversiones.

La industria hotelera formal clama por una legislación que regularice esos negocios, para que cumplan con todas las medidas que la actividad exige, tendientes a garantizar el bienestar de sus trabajadores y de quienes visitan sus instalaciones.

La APATEL fue fundada el 20 de mayo de 1964 por la iniciativa de hoteleros que consideraron la creciente necesidad de crear una asociación sin fines de lucro, constituida por personas naturales o jurídicas que se ocupan de actividades relacionadas con la industria de hospedaje turístico.