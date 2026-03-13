Panamá

Copa Airlines reactiva vuelo nocturno entre Panamá y Caracas

La nueva frecuencia permitirá ampliar las opciones de conexión desde el Hub de las Américas hacia más de 85 destinos del continente.

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Inicialmente la frecuencia operará cinco
Inicialmente la frecuencia operará cinco días a la semana y se prevé que sea diaria a partir del 1 de junio de 2026. REUTERS/Enea Lebrun

La aerolínea Copa Airlines anunció la reactivación de una frecuencia nocturna en la ruta Panamá-Caracas, una decisión que amplía la oferta de horarios y fortalece las conexiones internacionales a través del Hub de las Américas en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Con este ajuste operativo, la compañía avanza en la recuperación progresiva de la capacidad aérea que mantenía en la capital venezolana antes de las restricciones que afectaron el tráfico entre ambos países desde julio de 2024, cuando la conectividad aérea bilateral se vio interrumpida en medio de tensiones diplomáticas y políticas.

El nuevo itinerario comenzará a operar a partir del 16 de marzo, con el vuelo CM330 que saldrá desde Panamá a las 10:36 p.m. y llegará a Caracas a las 2:00 a.m.. El regreso se realizará mediante el vuelo CM331, que despegará de Caracas a las 6:35 a.m. y aterrizará en Panamá a las 8:04 a.m..

Inicialmente, la frecuencia funcionará cinco días a la semana —lunes, martes, miércoles, jueves y sábado—, con la previsión de alcanzar operación diaria a partir del 1 de junio de 2026, mientras que las frecuencias diurnas CM223 y CM224 continuarán operando en sus horarios habituales.

“Estamos muy complacidos de retomar nuestros vuelos nocturnos y seguir ampliando la oferta desde y hacia Caracas. Este crecimiento nos permite brindar a los venezolanos más alternativas de horarios y mejores opciones de conexión hacia destinos internacionales”, afirmó Roberto Pulido, gerente general de Copa Airlines en Venezuela.

Actualmente la aerolínea mantiene 19
Actualmente la aerolínea mantiene 19 vuelos semanales entre Caracas y Panamá. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria/File Photo

En un comunicado publicado en las redes sociales de la empresa, el ejecutivo señaló que el ajuste responde al crecimiento de la demanda de viajes y al compromiso de la aerolínea de fortalecer la conectividad aérea del país con el resto del continente.

La nueva frecuencia busca optimizar los itinerarios de conexión de pasajeros que viajan desde Venezuela hacia otros destinos del continente a través del Hub de las Américas®, considerado uno de los centros de conexión más importantes de América Latina.

Desde Panamá, la red de la aerolínea ofrece conexiones a más de 85 destinos en el continente, con más de 375 vuelos diarios que enlazan ciudades de Norteamérica, Centroamérica, el Caribe y Sudamérica, consolidando a la capital panameña como punto estratégico de tránsito aéreo regional.

Actualmente, Copa Airlines mantiene 19 frecuencias semanales entre Caracas y Panamá, además de siete vuelos semanales desde Maracaibo, lo que refuerza su presencia en uno de los mercados más relevantes para la aerolínea en América Latina.

Con 29 años de operación en Venezuela, la empresa ha mantenido una presencia sostenida en el país, facilitando la movilidad de pasajeros, los viajes corporativos y el flujo de conexiones internacionales entre Venezuela y el resto del continente.

La conectividad aérea entre Panamá y Venezuela atravesó un periodo de suspensión casi total luego de la crisis diplomática registrada en julio de 2024.

El vuelo de retorno CM331
El vuelo de retorno CM331 partirá desde Caracas a las 6:35 a.m. y aterrizará en Panamá a las 8:04 a.m. REUTERS/Enea Lebrun

El 30 de julio de ese año, el gobierno venezolano anunció la ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales con Panamá tras las críticas del presidente panameño José Raúl Mulino al proceso electoral venezolano que proclamó la victoria de Nicolás Maduro, hoy detenido en Estados Unidos.

Como consecuencia de ese conflicto político, Venezuela suspendió los vuelos internacionales directos con Panamá, lo que paralizó temporalmente la operación de varias aerolíneas en esa ruta.

Tras casi diez meses de interrupción, los vuelos entre ambos países comenzaron a restablecerse gradualmente en mayo de 2025, cuando las autoridades aeronáuticas autorizaron nuevamente las operaciones comerciales entre Panamá y Venezuela.

La aerolínea Copa Airlines confirmó entonces el reinicio de sus vuelos a partir del 27 de mayo de 2025, inicialmente con una frecuencia diaria, que posteriormente se incrementó conforme avanzó la recuperación del tráfico aéreo entre ambos países.

Los vuelos entre Panamá y
Los vuelos entre Panamá y Venezuela estuvieron suspendidos desde julio de 2024 hasta mayo de 2025 por tensiones diplomáticas. REUTERS/Enea Lebrun

Desde ese momento, la aerolínea ha ido incrementando progresivamente su operación en Venezuela, uno de sus principales mercados en la región, recuperando rutas y horarios que se mantenían antes de la suspensión.

El restablecimiento gradual de las operaciones permitió nuevamente conectar a pasajeros venezolanos con la red internacional de Copa Airlines, facilitando el acceso a destinos en Estados Unidos, México, Centroamérica, el Caribe y Sudamérica.

Con la incorporación de esta frecuencia nocturna, la compañía busca seguir ampliando la capacidad de transporte entre Caracas y Panamá, consolidando el papel del Hub de las Américas® como plataforma de conectividad regional.

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