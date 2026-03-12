Premios a la innovación en Panamá destacan proyectos de inteligencia artificial y salud

Kilowattia, S.A. obtuvo el primer lugar del Premio Nacional a la Innovación Empresarial 2025 por su proyecto de eficiencia energética basado en inteligencia artificial e internet de las cosas. Cortesía Senacyt

En un contexto donde la innovación tecnológica y empresarial se consolida como un factor clave para la competitividad económica, Panamá volvió a reconocer a empresas y líderes que han apostado por transformar procesos productivos mediante conocimiento, tecnología y creatividad.

La edición 2025 del Premio Nacional a la Innovación Empresarial, organizado por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) y la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), destacó iniciativas que integran ciencia, tecnología y gestión empresarial para impulsar nuevos modelos de negocio y soluciones aplicadas al desarrollo del país.

En esta edición, la empresa Kilowattia, S.A. obtuvo el primer lugar en la categoría de empresas, mientras que la empresaria Fulvia Bósquez de Vargas fue distinguida como empresaria del año.

Ambos reconocimientos forman parte de un programa que busca estimular la innovación dentro del sector privado panameño, incentivando proyectos que generen eficiencia, desarrollo tecnológico y nuevas oportunidades económicas.

La startup Kilowattia, S.A. fue premiada por su proyecto “Eficiencia Energética 4.0”, una solución tecnológica que combina inteligencia artificial (IA) e internet de las cosas (IoT) para mejorar el uso de la energía en empresas e instalaciones industriales.

El sistema consiste en un agente de inteligencia artificial alojado en la nube que analiza datos de consumo energético en tiempo real, lo que permite tomar decisiones automáticas para optimizar el gasto energético sin intervención humana.

De acuerdo con la descripción del proyecto, la plataforma utiliza sensores y dispositivos conectados mediante tecnología IoT que permiten monitorear el consumo energético y ajustar el funcionamiento de equipos en tiempo real.

Fulvia Bósquez de Vargas fue distinguida como empresaria del año por su trayectoria empresarial y su impacto en el desarrollo económico de las provincias centrales. Cortesía Senacyt

Gracias a este modelo, la herramienta logra reducciones de consumo energético de hasta 30%, lo que se traduce en ahorros económicos para las empresas y en un impacto positivo en la eficiencia energética y la sostenibilidad ambiental.

En la categoría empresaria del año, el reconocimiento fue otorgado a Fulvia Bósquez de Vargas, empresaria panameña que ha tenido una trayectoria destacada en el desarrollo económico de las provincias centrales.

En 1979, junto a su esposo Denis Vargas, fundó la Panadería Santa Librada en Santiago de Veraguas, un negocio que comenzó como un pequeño horno artesanal y que con el paso de los años se transformó en una cadena productiva que hoy genera sustento para más de 1,000 familias.

Además de su actividad empresarial, Bósquez de Vargas ha participado en iniciativas de desarrollo regional y fortalecimiento productivo, particularmente en el Centro de Competitividad de las Provincias Centrales.

Desde ese espacio impulsó proyectos vinculados con la investigación científica aplicada al sector agrícola, incluyendo el desarrollo de abonos orgánicos, con el objetivo de conectar el conocimiento científico con la industria y la producción agropecuaria.

En esta misma categoría, Karin Sempf Kahn obtuvo el segundo lugar, mientras que Lilia Liu Chung se ubicó en la tercera posición, en reconocimiento a sus trayectorias empresariales y a su contribución al liderazgo femenino dentro del sector productivo panameño.

El proyecto “Eficiencia Energética 4.0” utiliza sensores IoT y análisis de datos en tiempo real para reducir hasta 30% el consumo energético. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la categoría de empresas, el segundo lugar fue otorgado a ICM LAB, S.A., por su proyecto “Primera Plataforma Nacional de Diagnóstico Genético de Precisión y Medicina Personalizada en Panamá”, una iniciativa enfocada en la aplicación de tecnologías de diagnóstico genético para mejorar tratamientos médicos y personalizar la atención sanitaria.

El tercer lugar fue para ARPIA Intelligence, Inc., con su propuesta “ARPIA (Advanced Reasoning Platform for Building and Orchestrating Intelligent Applications)”, una plataforma orientada a la gobernanza y orquestación de sistemas de inteligencia artificial en entornos empresariales, diseñada para coordinar aplicaciones inteligentes y automatizar procesos complejos dentro de las organizaciones.

Entre los demás proyectos reconocidos en la categoría empresarial se encuentran Feax International, S.A., con su iniciativa de electromovilidad y logística de cadena de frío Sun-to-Wheel; Clandestino Lab, Inc., que desarrolla materiales industriales a partir de plástico reciclado; y Applus Norcontrol Panamá, con un sistema de inteligencia artificial para mantenimiento predictivo de redes eléctricas.

También fueron distinguidos proyectos de Infectotrópico, S.A., enfocado en investigación científica para reducir brechas en salud, así como iniciativas del Consorcio Nephrohealth, Promoción Médica, S.A. y Commercial Diving and Ship Repair Panamá, que integran innovación tecnológica en sectores como salud, energía, industria y servicios especializados.

Eduardo Ortega Barría, secretario nacional de la Senacyt, destacó que innovar implica transformar la manera en que se hacen las cosas para generar desarrollo económico, empleos de calidad y empresas más resilientes. Cortesía Senacyt

El secretario nacional de Senacyt, Eduardo Ortega Barría, destacó durante la ceremonia que la innovación no se limita a la adopción de nuevas tecnologías, sino que implica transformar la manera en que se producen bienes y servicios para generar desarrollo económico y bienestar social.

Según explicó, convertir el conocimiento en empresas más resilientes, empleos de calidad y soluciones tecnológicas es uno de los principales objetivos de este tipo de iniciativas.

Por su parte, Juan Arias, presidente de la CCIAP, subrayó que el premio se ha impulsado durante 19 años porque el sector empresarial necesita evolucionar constantemente para competir en mercados cada vez más dinámicos.

A su juicio, la innovación empresarial permite mejorar procesos productivos, generar empleo y crear soluciones que fortalecen la economía nacional.

El Premio Nacional a la Innovación Empresarial 2025 entregó un total de 67,000 dólares en incentivos económicos dentro de la categoría de empresas.

El primer lugar recibió 30,000 dólares, el segundo lugar 20,000 dólares, el tercer lugar 10,000 dólares, mientras que los finalistas del cuarto al décimo lugar obtuvieron 1,000 dólares cada uno.

Además, la categoría empresaria del año otorgó un reconocimiento económico de 10,000 dólares a la ganadora, como parte del objetivo de visibilizar el liderazgo femenino en el desarrollo empresarial del país.

Desde la creación del premio en 2007, cerca de 800 empresas han participado en esta iniciativa, de las cuales más de 100 han sido reconocidas por sus proyectos innovadores en áreas como agroindustria, salud, tecnología de la información, sostenibilidad ambiental e industria, consolidando el certamen como uno de los principales mecanismos de promoción de la innovación empresarial en Panamá.