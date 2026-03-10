Expocomer arranca con proyección de más de $200 millones en negocios

Más de 600 expositores de alrededor de 30 países participan este año en la plataforma ferial encabezada por Expocomer. Cortesía Cámara

Las ferias organizadas por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), encabezadas por Expocomer 2026, arrancaron este martes con la expectativa de superar los $200 millones en transacciones comerciales, una derrama económica de $45 millones para el país y la generación de 10 mil noches de hotel, según los organizadores.

La plataforma reúne a más de 600 expositores de más de 30 países y vuelve a colocar a Panamá como un punto de encuentro regional para el comercio, el turismo, la logística, la tecnología y la energía. La magnitud del evento no solo se mide por los negocios, sino por su impacto inmediato en hoteles, transporte, restaurantes y otros servicios vinculados al turismo corporativo.

Durante la inauguración, Aurelio Barría Pino, presidente de la Comisión de Exposiciones y Eventos de la CCIAP, resaltó que Panamá se ha consolidado como un centro MICE, es decir, especializado en reuniones, incentivos, congresos y exposiciones. Barría vinculó esa vocación con la historia del país como puente de intercambio, desde las ferias de Portobelo hasta su papel de articulador regional en la actualidad.

Subrayó que el segmento genera visitantes con mayor capacidad de inversión y estadías más largas, lo que explica el peso del evento sobre la actividad hotelera. Para el dirigente empresarial, las ferias representan una plataforma robusta de cinco temáticas estratégicas que extiende el beneficio mucho más allá del recinto ferial.

Aurelio Barría Pino, presidente de la Comisión de Exposiciones y Eventos de la CCIAP: “Las ferias generarán más de $200 millones en transacciones comerciales y alrededor de 10 mil noches de hotel, lo que demuestra el impacto directo de estos eventos en la economía del país”. Cortesía Cámara

Barría recordó además que Expocomer alcanza su edición número 42 y que hoy funciona junto con Expo Logística Panamá, Expo Turismo Internacional, Expo Tech y Expo Eléctrica Internacional Panamá, ampliando el alcance sectorial del encuentro.

Expocomer, dijo, sigue siendo el corazón de la plataforma, con empresas vinculadas a alimentos, textiles, tecnología, bienes de consumo y otras categorías exportables.

También destacó que Suiza y Grecia debutan este año entre las delegaciones participantes, una señal de la confianza internacional en el mercado panameño. El dirigente defendió que la mezcla entre negocios, conectividad y reputación internacional fortalece la competitividad de Panamá en un entorno global cada vez más disputado.

Integración

En ese mismo acto, Gianpiero Leoncini, vicepresidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), llevó el debate más allá del evento y colocó el foco en la región. Afirmó que América Latina y el Caribe “lo tienen todo” para crecer, pero todavía arrastran un problema estructural: comercian poco entre sí.

Para Leoncini, la integración dejó de ser un ideal romántico para convertirse en una necesidad estratégica, especialmente en un escenario geopolítico marcado por tensiones, relocalización de industrias y búsqueda de cadenas de suministro más resilientes.

Gianpiero Leoncini, vicepresidente ejecutivo de CAF, afirmó que América Latina y el Caribe tienen lo necesario para crecer, pero deben aumentar su comercio intrarregional. Cortesía Cámara

Su mensaje fue claro: si la región aumenta el intercambio comercial interno, puede ganar productividad, empleo, seguridad de suministro y mayor capacidad para atraer inversión.

El vicepresidente de CAF sostuvo que una región más articulada puede fortalecer cadenas de valor en sectores como energía, agroindustria, turismo, minería sostenible, tecnología y negocios verdes. También advirtió que los obstáculos son conocidos desde hace décadas: baja productividad, informalidad, desempleo, trabas regulatorias y rezagos institucionales.

En ese contexto, defendió la necesidad de alianzas público-privadas más eficaces, menos burocracia y mejor infraestructura física y digital. Leoncini recordó que CAF aprobó en 2025 casi $19 mil millones en financiamiento para desarrollo, mientras sus activos rozan los $65 mil millones, y reafirmó que Panamá ocupa una posición estratégica dentro de esa visión regional de integración.

Para el ejecutivo, Panamá no solo conecta mercancías, sino también visiones, liderazgo y oportunidades, y esa condición explica por qué Expocomer encaja como vitrina natural para la integración hemisférica. Leoncini insistió en que cuando a Panamá le va bien, a América Latina y el Caribe también les va bien, porque el país funciona como eje logístico, financiero y comercial.

Juan Arias, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá: “Estas ferias consolidan a Panamá como una plataforma regional para los negocios, donde empresas de distintos países pueden conectar, generar alianzas y abrir nuevas oportunidades de comercio e inversión”. Cortesía Cámara

La tesis de CAF es que la región posee recursos, ubicación, talento y potencial energético, pero necesita traducir eso en resultados concretos a través de más comercio intrarregional. Y ahí, ferias como las que se celebran en Amador operan como algo más que una exposición: son un ensayo práctico de integración económica.

País confiable

El presidente de la CCIAP, Juan Arias, figuró entre las principales autoridades del acto inaugural, en una edición en la que el gremio buscó proyectar a Panamá como un escenario confiable para los negocios internacionales.

La apuesta del sector privado es clara: usar estas vitrinas para reforzar la imagen del país como plataforma regional de inversión y comercio.

En esa línea, la organización destacó la combinación de exposiciones, congresos y foros paralelos sobre logística, innovación, salud, franquicias, alianzas público-privadas y liderazgo femenino. No se trata solo de exhibir productos, sino de construir contactos, debatir tendencias y conectar capital con oportunidades concretas en una economía abierta, comentó el empresario.

En representación del Ejecutivo, el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, afirmó que la realización conjunta de Expocomer, Expo Logística, Expo Turismo, Expo Tech y Expo Eléctrica demuestra una visión enfocada en fortalecer sectores clave para el desarrollo económico.

Juan Carlos Orillac encabezó la representación del Ejecutivo en la inauguración, mientras el presidente José Raúl Mulino participó mediante un mensaje en video grabado antes de su viaje a Chile para la toma de posesión de José Antonio Kast. Cortesía Cámara

Orillac subrayó que estas ferias amplían las oportunidades de negocio y de intercambio de conocimiento, y refuerzan la posición del país como hub estratégico para las Américas en comercio, logística, turismo y tecnología.

También reconoció el trabajo de la Cámara de Comercio por sostener durante más de cuatro décadas una plataforma que, según dijo, impulsa cooperación empresarial, inversión y nuevas oportunidades para Panamá y la región.

El presidente José Raúl Mulino no asistió al acto, pero dejó un mensaje en video en el que vinculó directamente el éxito del evento con la capacidad del país para conectar mercados, inversiones y oportunidades.

Mulino señaló que las 600 empresas participantes y los miles de empresarios visitantes podrán comprobar de primera mano que Panamá ofrece un sistema bancario sólido, una economía que crece por encima del 4% anual y un Estado comprometido con el orden y la simplificación de procesos para facilitar la inversión extranjera.

Expocomer se desarrolla junto con Expo Logística Panamá, Expo Turismo Internacional, Expo Tech y Expo Eléctrica Internacional Panamá. Tomada de Instagram

El mandatario sostuvo que la riqueza nace de la inversión, que esa inversión crea oportunidades y que las oportunidades fortalecen el consumo y ponen a girar la rueda de la economía.

En su mensaje, Mulino también sostuvo que Panamá está lista para acompañar a los inversionistas y ayudarlos a multiplicar sus negocios en el “complejo marítimo y logístico más eficiente del continente”. El tono fue el de una invitación abierta a quienes visitan la feria: venir, invertir y crecer desde Panamá.

Durante estos días también la Cámara desarrollará una serie de eventos como el Congreso Comercial Internacional de Bienes, enfocado en tendencias y estrategias del comercio; el Foro Logístico sobre desafíos y tecnología en la cadena de suministro; el Foro Centroamericano liderado por mujeres empresarias organizado junto con FEDECAMARAS; el Foro sobre alianzas público-privadas (APP) para el desarrollo del país.

También se realizará el Premio Nacional a la Innovación Empresarial, impulsado en conjunto con Senacyt, que reconoce proyectos destacados del sector privado. Estas actividades buscan ampliar el intercambio de conocimiento, impulsar la innovación y fortalecer las oportunidades de negocios durante los tres días de la plataforma ferial.