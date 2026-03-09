Panamá

Incendios de masa vegetal suman 1,114 en lo que va del año en plantaciones forestales panameñas

Los fuegos no ocurren por casualidad, en la mayoría de los casos comienzan por descuidos que pueden evitarse.

(Foto de ARCHIVO) Del 2020 a
(Foto de ARCHIVO) Del 2020 a septiembre de 2024 en Panamá se afectaron aproximadamente 60,614.71 hectáreas. Xuan Cueto / Europa Press

Las quemas de basura y herbazales, así como fogatas mal apagadas y colillas de cigarrillos arrojadas en áreas secas han propiciado hasta el momento 1,114 incendios de masa vegetal en todo el país.

El descuido de una parte de la población, especialmente durante la temporada de altas temperaturas y la presencia de vientos, son condiciones que facilitan la rápida propagación del fuego, advierte el Cuerpo de Bomberos de Panamá.

Las estadísticas oficiales indican que entre el 2020 y septiembre de 2024 en el país se afectaron aproximadamente 60,614.71 hectáreas por este flagelo, que tuvo un impacto grave en bosques, plantaciones forestales, gramíneas y rastrojos, generando costos económicos relacionados con la pérdida de biodiversidad y restauración ambiental por un total de $54.7 millones.

A mediados de 2025 se registraron 1,800 emergencias por incendios de masas vegetales y forestales, afectando más de 7,100 hectáreas de bosques y áreas boscosas.

Las provincias donde mayormente se dan los incendios forestales son Panamá con 213 casos, Coclé con 199 y Chiriquí con 171.

Con la llegada de la
Con la llegada de la temporada seca aumentan los incendios forestales.

Detrás de cada uno de estos incendios existen riesgos reales para las comunidades, pues las llamas pueden propagarse rápidamente hacia viviendas, afectar el ambiente y poner en peligro a los equipos de emergencia que trabajan para controlar la situación.

“Los incendios de masa vegetal no ocurren por casualidad. En la mayoría de los casos comienzan por descuidos que pueden evitarse”, comentó el capitán Román Rudas, de la Dirección de Calamidades Conexas del Cuerpo de Bomberos.

La afectación alcanza a los animales silvestres, dado el hecho de que en los bosques y corredores biológicos de Panamá habitan algunos de los reguladores naturales más importantes del país: los felinos.

Informes del Ministerio de Ambiente indican que en el territorio panameño existen seis especies de felinos: jaguar, puma, ocelote, tigrillo, yaguarundí y oncilla, que se encuentran bajo algún nivel de amenaza, principalmente por la pérdida y fragmentación de sus hábitats, reducción de presas naturales y la presión humana sobre los territorios donde históricamente han coexistido con otras especies.

El primer Censo Nacional del Jaguar y Mamíferos Terrestres realizado en su primera fase en la zona oriental del país estimó una población de 270 jaguares en 38% del territorio nacional. Este año se proyecta el segundo recuento.

Los animales silvestres, como el
Los animales silvestres, como el jaguar, pierden su hábitat natural. Crédito: Freepik

Para quienes provoquen incendios de masa vegetal de manera deliberada el Código Penal panameño impone sanciones de uno a tres años de prisión, o su equivalente en días-multa o arresto de fines de semana.

También se establece que la pena puede aumentar para quienes mediante la acción delictiva cause pérdida de la fertilidad o desecación del suelo y afecte una superficie mayor de cinco hectáreas, situación que dañe significativamente la calidad de la vida vegetal.

La medida judicial se extiende para quien mediante la quema de masa vegetal lucre económicamente y si la acción se hace en áreas protegidas o de cuencas hidrográficas.

Se aclara que no constituye delito la quema controlada y autorizada por la autoridad competente.

