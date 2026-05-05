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La policía antiterrorista del Reino Unido investiga un incendio en una antigua sinagoga en el este de Londres

Un templo sufrió un ataque que forma parte de una sucesión de incidentes similares registrados en las últimas semanas, mientras la alerta nacional antiterrorista se mantiene en nivel grave

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Fachada de ladrillo de la Sinagoga Central del Este de Londres con ventanas arqueadas. Dos coches aparcados en la calle frente al edificio bajo un cielo nublado
La policía antiterrorista del Reino Unido investiga un incendio en una antigua sinagoga en el este de Londres.

La policía antiterrorista de Reino Unido investiga un incendio provocado en una antigua sinagoga en el este de Londres, en un contexto de creciente preocupación por una serie de ataques recientes contra objetivos vinculados a la comunidad judía. Según informaron las autoridades en un comunicado, los servicios de emergencia fueron alertados en las primeras horas del día por un incendio en el edificio religioso. El incidente provocó daños menores en una verja y en la cerradura de la entrada, y no se registraron heridos.

El hecho se suma a una cadena de episodios similares ocurridos en las últimas semanas en distintos puntos de la capital británica, que han encendido las alarmas de seguridad. La escalada de tensión llevó al Gobierno británico a elevar recientemente el nivel de alerta antiterrorista a “grave”, lo que implica que un ataque es considerado “probable” en los próximos seis meses. La decisión se produjo tras un apuñalamiento frente a una sinagoga en el barrio de Golders Green, en el norte de Londres, que dejó al menos dos personas heridas.

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Entrada de una sinagoga de ladrillo con un arco. Una puerta metálica con una Estrella de David y fechas. Una reja y un cartel azul a la derecha
El incendio causó daños menores en la verja y la cerradura de entrada, sin dejar personas heridas, según informaron las autoridades.

La ministra del Interior, Shabana Mahmood, calificó ese ataque como un “vil acto de terrorismo” y expresó su apoyo a las víctimas y a la comunidad judía. Además, instó a la población a mantenerse alerta y reportar cualquier comportamiento sospechoso a las autoridades. El sistema de niveles de amenaza en el país —establecido por el Centro Conjunto de Análisis del Terrorismo (JTAC, por sus siglas en inglés)— contempla cinco escalas, siendo “grave” la cuarta en intensidad. Reino Unido no alcanzaba este nivel desde noviembre de 2021, tras el atentado con bomba en el Hospital de Mujeres de Liverpool y el asesinato del legislador David Amess.

La serie de ataques recientes en Londres llevó al gobierno británico a elevar el nivel de alerta antiterrorista a ‘grave’.
La serie de ataques recientes en Londres llevó al gobierno británico a elevar el nivel de alerta antiterrorista a ‘grave’.

En paralelo, la Policía Metropolitana mantiene abiertas múltiples investigaciones por incidentes recientes en el noroeste de Londres. La semana pasada, dos personas fueron detenidas por su presunta implicación en el incendio de un muro conmemorativo dedicado a víctimas de la represión iraní, también en Golders Green. “Vil acto de terrorismo”

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De acuerdo con la policía, en los últimos meses se han registrado al menos 30 detenciones vinculadas a distintos episodios, con nueve personas formalmente acusadas. Entre los casos investigados figuran ataques incendiarios contra infraestructuras y vehículos asociados a servicios de emergencia de la comunidad judía. Las autoridades señalaron que los equipos antiterroristas continúan trabajando en coordinación con la Policía Metropolitana para esclarecer los hechos y prevenir nuevos ataques, en medio de un clima de creciente inquietud en la ciudad.

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