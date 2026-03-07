El presidente de Panamá llega a Miami para asistir a cumbre convocada por Trump

José Raúl Mulino, presidente de Panamá, llega a Miami para asistir a la cumbre "Escudo de las Américas" (Cortesía: Astrid Salazar)

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, arribó a Miami este viernes para participar junto a otros mandatarios en la cumbre denominada “Escudo de las Américas”, impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El encuentro, que reúne a jefes de Estado y líderes de al menos 12 países del continente, tiene como objetivo principal definir estrategias conjuntas para enfrentar el narcotráfico, las organizaciones criminales y la migración irregular, según reportó la agencia EFE.

La cita, programada para este sábado en el hotel Trump National Doral de Miami, fue convocada directamente por la Casa Blanca. Entre los asistentes confirmados se encuentran los presidentes Javier Milei (Argentina), Santiago Peña (Paraguay), Rodrigo Paz (Bolivia), Nayib Bukele (El Salvador), Daniel Noboa (Ecuador), Nasry Asfura (Honduras), Luis Abinader (República Dominicana) y Rodrigo Cháves (Costa Rica). Además, acudirá el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, y la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar. El presidente Mulino viajó junto a la primera dama, Maricel Cohen, y el canciller Javier Martínez-Acha.

La administración Trump informó que la cumbre busca establecer una coalición hemisférica para coordinar políticas de seguridad y prosperidad económica, en un contexto de creciente preocupación por el avance del narcotráfico y la presión migratoria en la región. De acuerdo con la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, el propósito es “reforzar la cooperación regional en seguridad, migración y lucha contra el crimen organizado, además de promover una agenda compartida para la estabilidad y prosperidad del continente”.

Fuentes diplomáticas señalaron que la selección de los países invitados responde a la afinidad política con la administración Trump. Gobiernos como los de México, Brasil y Colombia no recibieron invitación, lo que marca un giro respecto a foros anteriores que buscaban mayor representatividad ideológica. La cita es un intento de consolidar una alianza de países alineados con una visión conservadora y de endurecimiento frente a la migración y la influencia de actores extrarregionales, como China.

Durante la cumbre, los líderes discutirán medidas para combatir las bandas criminales y los carteles narcoterroristas, así como propuestas para frenar la migración ilegal hacia Estados Unidos y el resto del hemisferio occidental. El programa incluye también un análisis de los desafíos económicos y geopolíticos que enfrenta la región. Las autoridades locales y federales han desplegado un importante dispositivo de seguridad debido a la magnitud del evento y la presencia de delegaciones oficiales.

El evento, que se desarrolla en un contexto de reconfiguración política en América Latina, representa la primera gran cita multilateral convocada por la Casa Blanca tras la suspensión de la Cumbre de las Américas prevista para diciembre de 2025. La cumbre “Escudo de las Américas” también busca coordinar una respuesta regional ante la creciente influencia de China en América Latina y fortalecer la posición de Estados Unidos como socio estratégico.

El presidente Mulino mantendrá reuniones bilaterales y participará en sesiones de trabajo orientadas a concertar anuncios conjuntos con el resto de los países participantes. La Casa Blanca anticipó que se espera la presentación de iniciativas concretas sobre seguridad fronteriza, cooperación policial y desarrollo económico.

La cumbre se realiza en el Trump National Doral, establecimiento propiedad del mandatario estadounidense, lo cual ha generado comentarios en medios locales sobre la estrategia diplomática y política de la administración Trump en relación con América Latina.