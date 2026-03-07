Panamá

El gusano barrenador del ganado sigue sobrevolando desde Panamá a México, afectando a animales y a humanos

En 2025 se suspendió la liberación de moscas estériles en el país, para concentrarla en Tuxtla, México, a fin de establecer una barrera biológica en el Istmo de Tehuantepec.

Curar las heridas del ganado,
Curar las heridas del ganado, es una de las recomendaciones que hacen las autoridades agropecuarias (FB)

El gusano barrenador del ganado continúa afectando la producción pecuaria de Panamá, registrando hasta el momento 35,265 casos acumulados, de los que 105 se han dado en humanos, según la última y escasa información del portal de la Comisión Panamá - Estados Unidos para la Prevención y Erradicación del Gusano Barrenador del Ganado (COPEG).

En el país el primer brote de esta plaga se produjo el 5 de julio del 2023, presuntamente por un relajamiento sanitario de las autoridades de ese entonces. A partir del 2015 el Ministerio de Desarrollo Agropecuario tenía la responsabilidad de la vigilancia sanitaria.

Desde el 2006 Panamá había sido declarada libre de la Cochliomyia hominivorax, a excepción de Darién, provincia fronteriza con Colombia, donde el mal es endémico, indica la COPEG.

Para los ganaderos panameños la mosca ya es parte del ecosistema, y lo único que les queda es redoblar la revisión de sus animales, e incluso cuidarse ellos, para que no sean afectados por la plaga que azota a toda la región.

Y es que la mosca del gusano barrenador del ganado deposita entre 200 y 300 huevos en la piel del ganado, los animales silvestres y los seres humanos, y al eclosionar las larvas se alimentan del tejido vivo y provocan una gusanera o miasis cutánea.

La larva del gusano barrenador
La larva del gusano barrenador también afecta a la perros y gatos. (Foto: Pexels/Infobae)

El insecto, siempre según la COPEG, debe su nombre de “barrenador” a que sus larvas se asemejan a la de un tornillo para madera, con la cabeza plana y el cuerpo cónico rodeado por segmentos con espinas, que dan la impresión de la cuerda de un tornillo.

Infesta la parte más profunda de los tejidos vivos como la piel, las cavidades: ocular, oral, nasal, genital y otras. Además, provoca lesiones graves, la pérdida de la función del órgano parasitado y la muerte especialmente en los animales recién nacidos, si las heridas afectadas no son tratadas, dan origen a nuevas reinfestaciones por esta u otras especies de moscas.

Actualmente, el gusano barrenador del ganado se encuentra diseminado en todos los países de Centroamérica y México, naciones que en su mayoría tenían más de 20 años libres del insecto.

Esta situación obligó a las autoridades de la COPEG a establecer una nueva barrera biológica más hacia el norte, para evitar que la plaga llegue nuevamente hacia esas tierras, por lo que a partir de mayo de 2024 se dejó de dispersar moscas estériles en suelo panameño.

Una vez liberadas, al aparearse con hembras silvestres las moscas estériles, que eran producidas en un laboratorio ubicado al este de la ciudad capital, no permitían la reproducción, por lo que se reducía la población causante de la plaga.

Larvas de Cochliomyia hominivorax, recogidas
Larvas de Cochliomyia hominivorax, recogidas de vacas infectadas. REUTERS/Enea Lebrun

Pero en 2025 se suspendieron las liberaciones en Panamá y Centroamérica, para concentrarlas en Tuxtla, México, con el objetivo de establecer una barrera biológica en el Istmo de Tehuantepec.

