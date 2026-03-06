Panamá

Panameños pagarán $5.4 millones más por combustibles tras impacto de la guerra con Irán

Panamá depende del crudo de referencia WTI y de los productos refinados del Golfo de Estados Unidos, por lo que cualquier tensión en el mercado internacional se traslada rápidamente al país.

Panamá importa el 100% de
Panamá importa el 100% de los combustibles que consume, por lo que su mercado interno es altamente sensible a las variaciones del petróleo internacional. REUTERS/Fernando Carranza

El alza reciente en los precios de los combustibles en Panamá ya tiene un impacto económico cuantificable: los panameños pagarán alrededor de $5.4 millones adicionales en su factura energética como consecuencia directa del repunte internacional del petróleo registrado tras el inicio del conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel.

Así lo explicó el secretario nacional de Energía, Rodrigo Rodríguez, quien advirtió que el efecto podría ampliarse si la tensión geopolítica continúa presionando los mercados petroleros internacionales en las próximas semanas.

El ajuste de precios comenzó a regir este viernes en Panamá y responde al incremento del crudo en los mercados internacionales, particularmente del West Texas Intermediate (WTI), referencia que el país utiliza para calcular los precios internos de los combustibles.

Panamá no produce petróleo y depende completamente de la importación de derivados, por lo que los cambios en las cotizaciones internacionales se trasladan rápidamente al consumidor final.

Según explicó la Secretaría de Energía, el impacto económico de los primeros días del conflicto en Medio Oriente ya se refleja en el costo de abastecimiento que enfrentan las empresas importadoras de combustibles.

Ese incremento inicial representa aproximadamente $5.4 millones adicionales en la factura total que pagan los consumidores panameños por gasolina, diésel y otros derivados.

El conflicto en Medio Oriente
El conflicto en Medio Oriente ha impulsado el precio del petróleo y genera presiones al alza en los combustibles a nivel global. REUTERS/Todd Korol

El funcionario detalló que el efecto proviene del aumento en la cotización internacional del crudo registrado inmediatamente después de las primeras acciones militares en la región, un evento que elevó las expectativas de riesgo en los mercados energéticos globales y empujó al alza los precios del petróleo.

Panamá revisa los precios de los combustibles cada dos semanas, un mecanismo que busca reflejar los movimientos del mercado internacional.

Bajo este esquema, las variaciones del WTI y de los productos refinados en la costa del Golfo de México se trasladan directamente al mercado local en cada actualización.

De mantenerse la presión internacional sobre los precios del petróleo, Rodrigo Rodríguez advirtió que el impacto en Panamá podría intensificarse en las próximas revisiones.

En ese escenario, el incremento aplicado esta semana sería apenas el primer ajuste derivado del conflicto geopolítico.

Los precios del combustible en
Los precios del combustible en Panamá se actualizan cada 14 días con base en las referencias del mercado internacional. REUTERS

El efecto que estamos viendo corresponde a los primeros días del conflicto. Si la situación se mantiene y los precios internacionales continúan subiendo, el ajuste en la próxima revisión podría ser mayor”, explicó el funcionario al referirse a la exposición del país a las fluctuaciones del mercado energético global.

El mercado panameño es particularmente sensible a estos cambios debido al volumen de combustible que consume la economía. Las estadísticas más recientes muestran que la demanda interna supera los mil millones de galones al año, impulsada por el transporte, la logística y la actividad industrial.

Durante 2025 se vendieron en Panamá 1,216,081 miles de galones de combustibles para consumo nacional, lo que refleja la magnitud del mercado energético del país.

Dentro de ese total, la gasolina representó 362,978 miles de galones, mientras que el diésel ultrabajo en azufre alcanzó 343,273 miles de galones, convirtiéndose en uno de los combustibles más utilizados por el transporte de carga, la flota comercial y el sector logístico.

El consumo también incluye 106,715 miles de galones de gas licuado de petróleo, utilizado principalmente en los hogares, además de 292,932 miles de galones en otros combustibles derivados, que abarcan productos como jet fuel, kerosene, asfalto y lubricantes.

Este nivel de demanda explica por qué incluso pequeñas variaciones en el precio internacional del petróleo pueden traducirse rápidamente en millones de dólares adicionales en la factura energética nacional.

Rodrigo Rodríguez J., secretario nacional
Rodrigo Rodríguez J., secretario nacional de Energía de Panamá, explicó que el aumento en la factura de combustibles responde al impacto inicial que tuvo el conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel en los precios internacionales del petróleo. Tomada de Instagram

Los analistas energéticos coinciden en que los mercados petroleros reaccionan con especial sensibilidad ante los conflictos en Medio Oriente debido a la importancia estratégica de la región en la producción y transporte de crudo. Cualquier amenaza a las rutas de suministro o a la estabilidad de los grandes productores suele reflejarse de inmediato en los precios internacionales.

En América Latina, varios países ya han comenzado a registrar ajustes en los combustibles tras el repunte del petróleo. Economías que dependen de las importaciones, como Panamá, Costa Rica o República Dominicana, tienden a reflejar estos cambios con mayor rapidez que los países productores.

En el caso panameño, la exposición es doble: por un lado, la economía depende del transporte terrestre para la movilidad interna, y por otro, el sector logístico —incluyendo puertos, transporte de carga y operaciones asociadas al Canal— consume grandes volúmenes de diésel.

Ante este escenario, las autoridades energéticas mantienen monitoreo permanente del mercado internacional y del comportamiento de los precios del crudo, conscientes de que cualquier escalada del conflicto podría generar nuevas presiones inflacionarias en los combustibles durante las próximas semanas.

El comportamiento del WTI en los próximos días será clave para determinar si el incremento registrado esta semana se estabiliza o si Panamá enfrenta nuevas alzas en la próxima revisión quincenal de precios. Mientras tanto, el país continúa reflejando, casi en tiempo real, los movimientos del mercado energético internacional.

